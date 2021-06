Deotto, i “Vaccini”: Grazie a Gianni Rivera, un Uomo Serio (e quindi Libero)

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’amico e collega Paolo Deotto ci manda questa riflessione che condividiamo in toto su Gianni Rivera e la sua posizione sui cosiddetti “vaccini”. Ricordo ancora il suo goal contro la Germania, ai Mondiali. E ricordo le polemiche di cui era oggetto, con autore Gianni Brera, che lo definiva un “abatino”. Avercene anche adesso, nel calcio e fuori, di “abatini” così, con la schiena dritta e la testa lucida…Ma qui abbiamo solo Lucertole crestate e Generali da fureria, che dispongono delle vite altrui. Buona lettura.

§§§

Grazie a Gianni Rivera, un uomo serio (e quindi libero)

Per chi, come me, è un “diversamente giovane”, Gianni Rivera è stato un idolo (calcistico, beninteso). Era uno sportivo completo, un giocatore al tempo stesso elegante e potente. Rivera era il migliore in assoluto ai tempi di un calcio che era sport e non era ancora diventato la folle macchina da soldi del giorno d’oggi. Le maglie dei calciatori non grondavano di scritte pubblicitarie degli sponsor e un calciatore professionista guadagnava senza dubbio bene – e del resto la cosa aveva un senso, perché la vita professionale di uno sportivo è breve – ma non arrivava di certo agli scandalosi livelli attuali.

Era un mondo diverso. Era quel mondo sportivo in cui lui, Gianni Rivera, se non il più grande di certo uno dei più grandi, al fischio di inizio della partita si faceva il segno della Croce. Iniziava un’impresa importante e l’uomo saggio si affidava non solo alle sue capacità, ma anche al Signore.

Era anche il tempo in cui tanti sportivi potevano essere presi come esempio per la gioventù. Altri tempi, migliaia di anni fa.

Dobbiamo quindi ringraziare Gianni Rivera, perché di nuovo, da vero campione, è stato capace di “farci sognare”, di strappare quell’applauso che viene spontaneo davanti a una bella impresa.

Il nostro campione ha dato un esempio di libertà, quindi di dignità. Ha fatto una cosa straordinaria in questi tempi in cui il consenso generale, acritico e pecoresco, è diventato una folle religione.

Ha dichiarato al giornalista Bruno Vespa, in una trasmissione televisiva molto seguita, che lui, Rivera, non ci pensa neanche a fare il mitico Vaccino, con la “V” ben maiuscola, il vaccino che non è un vaccino, è un atto di fede pagana, è un dovere indiscutibile, è la salvezza universale.

Qui non mi interessa discutere sul vaccino. Chi è così coraggioso da leggermi sa bene come la penso in materia.

Qui mi interessa ringraziare Gianni Rivera, che ancora una volta ha dimostrato di essere un vero campione, perché ha messo la nota stonata nello stucchevole coro del consenso, perché ha dimostrato di essere un uomo libero, di essere ciò che, a quanto pare, non interessa più al belante gregge intossicato dalla propaganda di regime.

Il Bruno Vespa è andato in tilt. E ben gli sta, così magari si ricorderà che il giornalista non è il portavoce del Potere, non è il costruttore del consenso, ma dovrebbe essere quel professionista che informa, che aiuta il pubblico a capire, che approfondisce liberamente e seriamente.

E per chiudere vorrei ricordare un altro esempio di libertà che ci venne da Rivera. Nel 2012 l’allora commissario tecnico della Nazionale, Cesare Prandelli, evidentemente desideroso di mostrarsi disciplinato e ossequiente al Pensiero Unico che già ammorbava l’aria, fece un curioso appello al cosiddetto “coming out” ai calciatori “gay”. Insomma, invitò i calciatori omosessuali a farlo sapere coram populo.

Rivera nell’occasione si limitò a dire: «ognuno si organizza la vita come vuole, ma non sapevo neanche che nel mondo del calcio ci fossero dei gay, è una novità assoluta per me. Se c’erano giocatori gay ai miei tempi e non lo dicevano, potrebbero fare la stessa cosa adesso. Non capisco a cosa possa servire dirlo in giro, mica gli eterosessuali lo vanno a dire in pubblico».

Poche e chiare parole di buon senso. Parole di un uomo libero.

Grazie, Gianni Rivera. Ci hai fatto sognare nei favolosi anni sessanta e settanta, con il tuo numero 10 sulla maglia. Ci hai fatto sognare anche oggi, con il tuo esempio di dignità e libertà.

§§§

