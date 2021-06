“Vaccini” anti-Covid: Una Struttura Traballante. Analisi delle Cifre Reali.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mentre dalle prime pagine dei giornali di regime apprendiamo notizie di cronaca drammatiche, e qualche primo segno di dubbio, se non di resipiscenza, nel monolite della macchina “vaccinale”, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione questo articolo della prof.ssa Sadaf Jamal Gilani, apparso su Off-Guardian nella nostra traduzione. Buona lettura, e riflessione.

§§§

Il 20 aprile, The Lancet ha pubblicato un’analisi sull’efficacia delle iniezioni di Covid. Questa analisi sostiene le conclusioni fatte nella mia precedente analisi. Cioè: le iniezioni di Covid NON sono “efficaci al 95%”.

https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltext?fbclid=IwAR3l9ca9jGEN_HOGM4PbhE3mwmSYOsEY7I1OyaiFpYcxNy2Zotbpr4L8j6k

https://off-guardian.org/2021/02/22/synthetic-mrna-covid-vaccines-a-risk-benefit-analysis/?fbclid=IwAR0QJdCjs2rZlBpbpuqOrMBax2lwGZsJyCHvJipBbPkfS1AFMzeTbapYWFU

Al di là del linguaggio tiepido degli analisti rivestito di gergo scientifico, il grafico che appare è abbastanza sorprendente. Come spesso è vero, il diavolo sta nei dettagli, in questo caso, la differenza tra riduzione del rischio relativo e riduzione del rischio assoluto. (Per un’elaborazione su queste metriche, si veda il mio articolo collegato sopra).

Dalla “riduzione del rischio assoluto” si può calcolare il “Numero necessario per vaccinare” che indica approssimativamente quante persone devono essere iniettate per beneficiare ipoteticamente una sola persona. È una metrica che ogni persona deve capire prima di fare l’iniezione di Covid.

Di seguito sono riportate le metriche Numbers Needed to Vaccinate (NNV) per i “vaccini” Covid:

Per Pfizer, questo numero è stimato in 119. Ciò significa che 119 persone devono essere iniettate per ridurre un caso “Covid” in una persona. Quindi, 118 di quelle persone hanno corso un rischio (potenziale) senza alcun beneficio.

Alcune stime sono ancora più alte, secondo The Lancet, i dati del lancio di Pfizer in Israele suggeriscono un NNV di 217!

Queste cifre NNV sono probabilmente sottostimate, poiché c’è una significativa offuscamento dei dati dei trial. L’efficacia reale è probabilmente anche meno dell’1%, poiché alcuni dei gruppi iniettati che si sono ammalati di “sintomi simili al Covid” sono stati fallacemente etichettati come effetti collaterali, piuttosto che come potenziali infezioni di rottura.

Inoltre, nel fortunato 0,84% di persone che ipoteticamente hanno beneficiato del “vaccino”, non sono stati calcolati gli effetti collaterali. Le metriche di efficacia non includono gli eventi avversi delle iniezioni. In altre parole, la sicurezza e l’efficacia sono considerazioni completamente diverse. Per esempio, anche un intervento efficace può non essere sicuro se il rischio di danni è alto.

Questo esperimento di “vaccino” ha solo pochi mesi, eppure il sistema di segnalazione passiva VAERS negli Stati Uniti ha contabilizzato i decessi in seguito alle iniezioni di Covid come già superiori ai precedenti 21 anni di morti per tutti gli altri vaccini messi insieme, così come oltre 227.000 altri eventi avversi non fatali. Inoltre, è stato riferito che il sistema VAERS registra solo circa l’1% degli eventi avversi reali.

Molti ricercatori e medici allarmati in tutto il mondo hanno chiesto di fermare questo esperimento, citando un corpo crescente di effetti collaterali insoliti e morti associate. https://omny.fm/shows/on-point-with-alex-pierson/new-peer-reviewed-study-on-covid-19-vaccines-sugge Per le iniezioni di Covid, deve essere chiaro che il profilo di sicurezza completo è sconosciuto.

Inoltre, la “riduzione” non è una diminuzione delle morti e dei ricoveri, piuttosto una riduzione dei sintomi. La maggior parte di questi sintomi presumibilmente alleviati sono di una varietà generica di raffreddore e influenza. Per citare lo studio Lancet: https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltext?fbclid=IwAR3l9ca9jGEN_HOGM4PbhE3mwmSYOsEY7I1OyaiFpYcxNy2Zotbpr4L8j6k

Queste considerazioni sull’efficacia sono basate su studi che misurano la prevenzione dell’infezione da lieve a moderata di COVID-19; non sono state progettate per concludere sulla prevenzione dell’ospedalizzazione, della malattia grave o della morte, o sulla prevenzione dell’infezione e del potenziale di trasmissione”.

Inoltre, questi “casi” lievi che vengono “prevenuti” sono determinati da saggi PCR non validati.

Come detto, l’efficacia si basa sulla riduzione dei sintomi, e anche in questo caso forse solo per un periodo di tempo limitato. È già stato annunciato che sono necessari dei richiami, forse ogni anno o due volte all’anno.

Questa misera efficacia non è insolita per il regime dei vaccini che è giustificato sulla base del beneficio per l’intera popolazione. Tuttavia, in questo caso, l’argomento del beneficio per l’intera popolazione non può essere applicato, poiché non è stata fornita alcuna prova certa di una riduzione della trasmissione.

Inoltre, queste iniezioni sono ancora sperimentali. Sono in corso prove di fase 3 e questa tecnologia di “terapia” genica sintetica non è mai stata distribuita prima. Ogni giorno, nuove informazioni vengono alla ribalta, come questo studio di farmacocinetica animale che mostra che i vettori iniettati sono finiti in diversi organi, soprattutto ovaie e milza. Il ricercatore canadese, il Dr. Bridle, ha condiviso le sue preoccupazioni sui recenti risultati della biodistribuzione delle nano-particelle lipidiche e delle proteine spike nelle persone iniettate.

Tragicamente, le masse in preda al panico si illudono con la propaganda che queste iniezioni sono efficaci al 95%. Questa è una metrica inutile basata sulla riduzione del rischio relativo. La riduzione del rischio assoluto è intorno all’1%. Milioni di persone stanno partecipando inconsapevolmente a un esperimento senza precedenti. Il Codice di Norimberga e i principi del consenso informato sono violati quotidianamente.

È consigliabile stampare la tabella di cui sopra e chiedere al proprio vaccinatore di spiegare questa metrica. Per esercitare correttamente il consenso informato etico e legale, ogni partecipante alla sperimentazione deve comprendere i potenziali benefici e rischi delle iniezioni, i potenziali rischi del Covid (in base all’età e allo stato di salute) e le alternative di trattamento efficaci per coloro che potrebbero averne bisogno.

Vi sentireste a vostro agio con un paracadute che funziona circa l’1% delle volte? Direbbe poi che è efficace al 95% perché quel particolare paracadute ha funzionato il 95% meglio della concorrenza?

Un prodotto con un’efficacia molto discutibile, minuscola e molte preoccupazioni riguardo ai potenziali effetti collaterali gravi a breve e lungo termine (inclusi i decessi), potrebbe essere classificato più accuratamente come un veleno.

Un veleno può essere descritto come “qualsiasi sostanza che, introdotta o assorbita da un organismo vivente, distrugge la vita o danneggia la salute”. Gli effetti negativi possono assumere molte forme, dalla morte immediata a sottili cambiamenti non realizzati fino a mesi o anni dopo”.

Definizione di “veleno”, secondo la Royal Society of Chemistry

https://www.rsc.org/

Si può sperare che man mano che questo nefasto esperimento si svolge, i dati e la razionalità superino la paura, l’isteria e le menti eziolate delle masse. Che la giustizia prevalga e che questi crimini contro l’umanità siano portati a giudizio.

La dottoressa Sadaf Jamal Gilani, M.Pharm., Ph.D. ha completato i suoi studi presso Jamia Hamdard, New delhi e lavora come professore associato alla Glocal University, Saharanpur, India. Ha ricevuto il premio Women’s Scientist Scheme dal Dipartimento di Scienza e Tecnologia (DST), Govt. of India, New Delhi. Oltre a ciò, ha anche ricevuto una sovvenzione JRF dalla University Grants Commission, Govt. of India, New Delhi. Ha diverse pubblicazioni di fama internazionale e nazionale. È un membro a vita di molte organizzazioni scientifiche indiane ed è un revisore per un gran numero di riviste internazionali e nazionali di fama. È membro del comitato di dottorato di ricerca per i dottorandi della Glocal School of Pharmacy, Glocal University. È anche membro del comitato editoriale di Open Access Journal of Medicinal Chemistry (OAJMC), Medwin Publishers e valutatore ed esperto di question paper a livello UG e PG (Farmacia) per diverse università. Ha un decennio di esperienza di ricerca accademica.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto

Condividi i miei articoli:



Tag: covid, off guardian, sarai gialli, vaccini



Categoria: Generale