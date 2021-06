Beatrice Silenzi: Il Pensiero degli Altri. Dal Mainstream alla Libera Informazione.

Quindi, dove sta l’indipendenza del giornalismo?

Sta nella correttezza professionale dei singoli, che però è stata già quasi tutta comprata, e poi nell’indipendenza dei proprietari.

All’inizio della storia dell’informazione moderna, i giornali americani appartenevano ad imprenditori che producevano informazione.

Ci guadagnavano, certo, ma erano interessati a trovare comunque la verità, la verificabilità di ciò che dicevano.

Oggi non esistono più imprenditori indipendenti: coloro che comprano la testata di un giornale, pretendono che questo dica ciò che loro vogliono.

No, non c’è indipendenza.

Il sistema informativo – chiamiamolo mainstream, cioè il flusso delle grandi testate televisive e giornalistiche – non funziona, perché non è più sincero e le prospettive per i prossimi anni sono oscure.

L’ho già scritto più volte. L’idea che noi viviamo in un Villaggio Globale, in cui tutti sanno tutto degli altri, è falsa: viviamo sì in un Villaggio Globale, ma non sappiamo niente di ciò che accade. In realtà, i cittadini, consumatori dell’informazione, non sanno nulla perché l’Agenda che viene loro proposta, non è quella vera.

Le prime notizie non vengono date, vengono date le se- conde, le terze, ma quelle vere – quando vengono fornite – sono manipolate. Un esempio? Chi controlla denaro? Non te lo dicono mai. Dicono “viviamo nel mercato”. Ma quale mercato? Non esiste nessun mercato… Questa si chiama Economia della truffa.