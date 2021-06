USA. Fallisce il Tentativo di Bloccare la Discussione sui Cattolici Pro-Aborto.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante e importante offrire alla vostra attenzione questo articolo di Life Site News, nella mia traduzione, e che riguarda il tentativo di alcuni vescovi americani di fermare la discussione prevista sulla coerenza eucaristica da parte di alcuni esponenti politici di spicco, quali il presidente Joe Biden e Nancy Pelosi. Buona lettura.

§§§

a Conferenza Episcopale degli Stati Uniti (USCCB) andrà avanti con il suo piano di discutere la “Coerenza Eucaristica” nella sua riunione di questo mese – nonostante un gruppo di 67 vescovi (tre dei quali cardinali) abbia fatto pressione in una lettera affinché la questione fosse tolta dall’ordine del giorno.

Il presidente dell’USCCB, l’arcivescovo José Gomez, ha dichiarato in una lettera del 22 maggio indirizzata a tutti i vescovi statunitensi che un “documento sull’Eucaristia” proposto sarà discusso all’Assemblea Generale virtuale del 16-18 giugno.

“Come noterete, il focus di questo documento di insegnamento proposto è su come aiutare al meglio le persone a comprendere la bellezza e il mistero dell’Eucaristia come centro della loro vita cristiana”, ha scritto l’arcivescovo di Los Angeles nella lettera.

Gomez ha detto che qualsiasi voto alla prossima riunione non sarà per approvare una dichiarazione finale, ma “solo se la redazione di un testo può iniziare”.

“Se approvato, il Comitato della Dottrina svilupperà un testo. Da lì, il consueto processo di consultazione, modifica ed emendamento della Conferenza avrà luogo mentre il documento sarà presentato per essere esaminato in una futura Assemblea Plenaria”, afferma la lettera.

La lettera arriva sulla scia di un gruppo di 67 vescovi che hanno scritto a Gomez il 13 maggio, chiedendo che la discussione sulla questione della ricezione della Santa Comunione sia tolta dall’agenda della prossima riunione. La lettera proviene dall’arcidiocesi di Washington guidata dal cardinale Wilton Gregory. Gregory aveva dichiarato lo scorso novembre che non avrebbe “virato” dalla strada di permettere al presidente Biden di continuare a ricevere la Comunione, come Biden faceva quando era vicepresidente. L’iniziativa è stata organizzata principalmente da Gregory e dal cardinale Blase Cupich di Chicago, ha riferito The Pillar. A unirsi ai cardinali Gregory e Cupich nel firmare la lettera è stato il cardinale Sean O’Malley di Boston. Anche il cardinale Timothy Dolan di New York aveva firmato la lettera, ma ha ritirato il suo nome dopo che la lettera era stata inviata.

“Avendo ora ricevuto la lettera del 7 maggio 2021 da Sua Eminenza Luis F. Cardinale Ladaria, SJ, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, chiediamo rispettosamente che tutte le discussioni a livello di Conferenza e il lavoro della commissione sul tema della dignità eucaristica e altre questioni sollevate dalla Santa Sede siano rimandate fino a quando il corpo completo dei vescovi non sia in grado di incontrarsi di persona”, afferma il gruppo di vescovi nella loro lettera.

La lettera si riferiva a una lettera del 7 maggio della Congregazione per la Dottrina della Fede all’Arcivescovo Gomez, in cui si avvertiva che qualsiasi prossima politica sul dare la Santa Comunione ai politici pro-aborto che si definiscono cattolici, come il presidente Joe Biden, potrebbe diventare una “fonte di discordia” per l’episcopato del paese e colpirebbe ingiustamente “solo una categoria di cattolici”. Mentre la lettera della CDF probabilmente rallenterà i vescovi nell’affrontare il problema, essa ha, tuttavia, fornito uno schema di massima per come i vescovi potrebbero affrontare il problema, coinvolgendo “due fasi” di dialogo prima di fare passi concreti per “testimoniare la grave responsabilità morale dei funzionari pubblici cattolici di proteggere la vita umana in tutte le fasi”.

La lettera di Ladaria chiedeva anche un “vero consenso dei vescovi sulla questione” prima di intraprendere qualsiasi passo concreto.

La lettera dei 67 vescovi affermava che “l’alto standard di consenso tra di noi e di mantenimento dell’unità con la Santa Sede e la Chiesa Universale come stabilito dal Cardinale Ladaria è lontano dall’essere raggiunto nel momento presente”.

“Inoltre, poiché il solido consiglio teologico e pastorale del Prefetto apre un nuovo percorso per andare avanti, dovremmo cogliere questa opportunità per rivedere la migliore struttura collegiale per raggiungere questo obiettivo”, ha aggiunto la lettera.

L’arcivescovo di San Francisco Salvatore Cordileone ha definito la lettera dei suoi fratelli vescovi “totalmente inaccettabile”.

“Sono davvero allarmato da questa mossa. Stiamo seguendo le procedure della nostra conferenza. Sono molto infastidito da [questa lettera]”, ha detto a The Pillar in un’intervista del 26 maggio.

“Il comitato amministrativo ha votato a schiacciante maggioranza per mettere questo all’ordine del giorno della riunione di giugno”, ha detto. “So che l’arcivescovo Gomez è impegnato a seguire le procedure come le abbiamo concordate. Penso che questo sia totalmente inaccettabile”.

Cordileone ha detto che alcuni vescovi hanno firmato la lettera senza rendersi conto di cosa si trattasse e successivamente hanno ritirato il loro sostegno ad essa.

“Conosco due vescovi e ho sentito che ce ne sono altri, che hanno accettato di firmarla e poi hanno capito esattamente di cosa si trattava e sono sconvolti, e hanno ritirato il loro sostegno”, ha detto.

Cordileone ha anche suggerito che molti dei firmatari della lettera sono vescovi ausiliari che non hanno alcuna voce in capitolo quando si tratta di questioni politiche alla USCCB.

“So che dicono di avere [circa] 70 vescovi che hanno firmato, ma molti di quei vescovi sono ausiliari nelle diocesi dei principali protagonisti di questa lettera”, ha detto.

In una Lettera Pastorale del 1 maggio che ha inviato onde d’urto in tutto l’episcopato statunitense, l’arcivescovo Cordileone ha dichiarato che i politici cattolici che “rifiutano l’insegnamento della Chiesa sulla santità della vita umana e coloro che non cercano di vivere in conformità con tale insegnamento non dovrebbero ricevere l’Eucaristia”.

“È fondamentalmente una questione di integrità: ricevere il Santissimo Sacramento nella liturgia cattolica significa sposare pubblicamente la fede e gli insegnamenti morali della Chiesa cattolica, e desiderare di vivere di conseguenza”, ha scritto. “Se si scopre che non si è disposti o non si è in grado di abbandonare la propria difesa dell’aborto, non ci si dovrebbe presentare per ricevere la Santa Comunione. Affermare pubblicamente la fede cattolica e allo stesso tempo rifiutare pubblicamente uno dei suoi insegnamenti fondamentali è semplicemente disonesto”.

La questione dell’applicazione dell’insegnamento cattolico quando si tratta della Santa Comunione per i politici che affermano di essere cattolici mentre sostengono la morte di bambini pre-nati attraverso l’aborto ha agito come una linea di divisione per i vescovi statunitensi. Alcuni dicono che tale divieto equivarrebbe ad una “weaponization” o “politicizzazione” dell’Eucaristia. Molti altri sottolineano, tuttavia, che tale divieto è richiesto dall’insegnamento della Chiesa, ed è necessario per proteggere il sacramento, per evitare di scandalizzare i fedeli, e per chiamare il peccatore al pentimento.

La Chiesa cattolica sostiene che il pane e il vino consacrati da un sacerdote durante la Messa diventano il corpo, il sangue, l’anima e la divinità di Gesù Cristo, la Seconda Persona della Santa Trinità. San Paolo avverte i Corinzi che coloro che partecipano alla Santa Eucaristia in modo “indegno” saranno “colpevoli di profanare il corpo e il sangue del Signore”.

La Chiesa cattolica insegna (Codice di Diritto Canonico, can. 915) che i cattolici che sono “ostinatamente perseveranti nel peccato grave manifesto non devono essere ammessi alla santa comunione”. Secondo un promemoria del 2004 emesso ai vescovi statunitensi dal cardinale Joseph Ratzinger, l’ex prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede che ora è il Papa Emerito Benedetto XVI, un politico cattolico che sta “costantemente facendo campagna e votando per leggi permissive sull’aborto e l’eutanasia” manifesta “cooperazione formale” con il peccato grave e deve essere “negata” l’Eucaristia.

L’arcivescovo Gomez, nella sua lettera del 22 maggio a tutti i vescovi statunitensi, ha allegato una bozza di un documento proposto dal Comitato per la dottrina dell’USCCB sul tema della “coerenza eucaristica nel più ampio contesto dell’insegnamento della Chiesa sul Mistero dell’Eucaristia”.

“Alla luce dei recenti sondaggi, è chiaro che c’è una mancanza di comprensione tra molti cattolici circa la natura e il significato dell’Eucaristia. Questo documento di insegnamento affronterà le dottrine fondamentali riguardanti l’Eucaristia che la Chiesa, nel suo insieme, ha bisogno di recuperare e ravvivare”, si legge nella proposta del comitato di redigere una dichiarazione formale sulla questione.

“Questo include la chiamata a tutti i fedeli per la conversione continua, la trasformazione morale e il discepolato missionario”, aggiunge.

La bozza proposta stabilisce un piano per affrontare la questione che comprende tre parti. La prima parte riguarda la “presenza reale”, il “sacrificio” e la “guarigione”. La seconda parte si occupa di “Unità”, “Bellezza” e “Identità”. La terza parte riguarda la trasformazione morale, la “coerenza eucaristica” e il “discepolato missionario”.

Per quanto riguarda la coerenza eucaristica, la bozza proposta afferma: “Uno deve esaminare se stesso, e quindi mangiare il pane e bere il calice. Perché chiunque mangia e beve senza discernere il corpo, mangia e beve il giudizio su se stesso (1 Cor 11,28-29)”. Aggiunge la seguente nota: “La natura della comunione eucaristica e il problema del peccato grave”.

§§§

