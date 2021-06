BMJ: Scienziati ed Esperti sono Indipendenti dalle Industrie Farmaceutiche?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante offrirvi, nella mia traduzione, questo articolo del British Medicine Journal, che tratta di un tema centrale nella crisi che stiano vivendo. E cioè quello dell’affidabilità delle persone – uomini di medicina, giornalisti, e io aggiungerei anche uomini politici, anche se l’altricolo non ne tratta – che si esprimono, decidono e fanno opinione in tema di coronavirus, cure, provvedimenti e adesso “vaccini”, cioè quelle terapie in via di sperimentazione su milioni di persone. BMJ si occupa solamente di quelli che siedono nei comitati consultivi. E comunque un’inchiesta del genere in Italia non è mai stata fatta; mentre sappiamo come potete leggere qui, che le grandi industrie farmaceutiche spendono milioni in promozione e finanziamenti a medici e istituti e università. Sarebbe veramente interessante avere un quadro completo di questi “Conflicting interessi” – o della loro totale assenza anche per quei coloni che troviamo a pontificare in trasmissioni televisive o intervistati dai giornali. Mica per altro: per sapere se avrebbero il coraggio di fare affermazioni in contrasto con gli interessi evidenti delle grandi case farmaceutiche, di Big Tech e di quella finanza – tipo Black Rock – che costituisce il trait d’union fra questi due mondi. Buona lettura.

§§§

Agli esperti che siedono nei comitati consultivi nazionali sui vaccini viene chiesto di rivelare qualsiasi legame con l’industria e altri conflitti di interesse. Ma Paul D. Thacker scopre che gli standard di divulgazione differiscono ampiamente, lasciando spesso il pubblico all’oscuro

Sulla scia delle autorizzazioni lampo dei vaccini covid-19 nel Regno Unito e negli Stati Uniti, i funzionari della sanità pubblica hanno lavorato duramente per mantenere la fiducia in questi nuovi prodotti. I funzionari britannici e americani hanno sottolineato l’indipendenza degli esperti che autorizzano i vaccini e quelli che emettono consigli su di essi.

Ma un’indagine di The BMJ ha scoperto che alcuni di questi esperti hanno legami significativi con l’industria che le agenzie governative non sempre rivelano.

Abbiamo esaminato gli esperti che siedono nei comitati di autorizzazione dei covid-19 presso la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti, così come quelli del Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) del Regno Unito, che consiglia il governo sui vaccini.

Non è stato possibile ripetere l’esercizio con la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) del Regno Unito, che licenzia i medicinali e ha dato l’autorizzazione temporanea per i vaccini covid-19, perché la MHRA e il suo consulente, la Commissione sui medicinali per uso umano, non rendono pubblico quasi nessuno dei loro incontri o documenti.1

Sia la FDA che il governo britannico richiedono ai membri dei panel di rivelare i conflitti solo a partire dai 12 mesi precedenti, il che può far mancare significativi pagamenti finanziari avvenuti negli ultimi anni. Abbiamo anche trovato esempi in cui i membri dei comitati hanno rivelato alle commissioni le loro sovvenzioni, i loro brevetti e altre relazioni con l’industria nelle loro pubblicazioni, ma sembra che le commissioni non abbiano ritenuto che queste questioni valessero la pena di essere rese pubbliche, e sono rimaste non divulgate fino ad oggi.

La maggior parte degli esperti dei comitati della FDA e della JCVI non ha registrato alcun conflitto di interessi. Dalla riunione di dicembre della JCVI il 22 dicembre 2020, i verbali riportano che 18 dei 19 membri non avevano “nessun conflitto di interessi registrato”, un modello ripetuto nelle altre otto riunioni verbalizzate.

Tra gli esperti della FDA che non erano rappresentanti dell’industria o dei consumatori, l’agenzia ha riferito che 20 dei 21 membri votanti non avevano conflitti al comitato consultivo del 10 dicembre, così come lo stesso o una proporzione simile in altre riunioni di vaccini covid.

Adriane Fugh-Berman, professore di farmacologia e fisiologia alla Georgetown University di Washington, DC, non è sorpresa da questo basso livello di dichiarazioni. “Dodici mesi è troppo breve. Non vi darà un quadro completo”, dice. Aggiunge che è preferibile per gli organismi governativi fare affidamento su esperti che non hanno avuto legami finanziari per diversi anni prima. L’International Committee of Medical Journal Editors, per esempio, richiede la divulgazione di relazioni che risalgono a 36 mesi prima.

In alcuni casi, un esperto ha fatto una rivelazione ma il comitato non l’ha considerata un conflitto. Per esempio, nel caso della JCVI del Regno Unito, il presidente della riunione covid-19 è Wei Shen Lim, un professore del Nottingham Biomedical Research Centre, che la JCVI dice che non ha “nessun conflitto di interessi registrato”.

Lo stesso documento, tuttavia, afferma ulteriormente che l’istituzione di Lim “ha ricevuto finanziamenti illimitati per la ricerca avviata da Pfizer per uno studio sulla polmonite in cui il professor Lim è l’investigatore principale (non legato al vaccino)”. E in un preprint pubblicato solo mesi prima della riunione di dicembre della JCVI, Lim ha riportato questa sovvenzione Pfizer.

Questioni simili esistono con Adam Finn, professore all’Università di Bristol, Regno Unito, poiché la JCVI lo riporta come “nessun pagamento personale dai produttori di vaccini”, ma aggiunge che è un ricercatore principale locale per il vaccino covidico Oxford-AstraZeneca. Nelle divulgazioni per il New England Journal of Medicine nel 2020 e in una divulgazione lo stesso anno a The BMJ, Finn ha riportato una sovvenzione di studio da GlaxoSmithKline (GSK). E nel 2019 ha pubblicato uno studio rivelando che la sua istituzione ha ricevuto finanziamenti da varie aziende farmaceutiche e che era presidente di una società medica il cui incontro annuale ha ricevuto la sponsorizzazione dei produttori di vaccini.2

Per Maarten Postma dell’Università di Groningen nei Paesi Bassi, la questione è piuttosto complessa. Il JCVI non riporta alcun conflitto per il suo lavoro sulla guida al covid-19, mentre il suo sito web rivela l’appartenenza al consiglio di amministrazione di due società di consulenza scientifica. E in un documento del 2018 pubblicato su JAMA Oncology Postma ha rivelato sovvenzioni e onorari da più di una dozzina di aziende farmaceutiche, tra cui AstraZeneca, Pfizer e GSK. Ha anche rivelato sovvenzioni e onorari personali da varie industrie farmaceutiche e il sostegno finanziario della società di vaccini antinfluenzali Seqirus negli studi che aveva pubblicato negli ultimi mesi.34

“Dichiaro i miei conflitti di interesse alla JCVI nel campo dei vaccini”, ha scritto Postma in una e-mail a The BMJ. “Sono effettivamente a conoscenza di quelli nel campo dei vaccini. Al di fuori dei vaccini, sono felice di dichiarare, ma credo che abbiamo deciso che questi non sono rilevanti”. Ha anche inviato via email a The BMJ una lista dei suoi conflitti che la JCVI ha riportato per la riunione principale della JCVI, che era più ampia di quella che ha riportato per Postma per la riunione dei covid.

Un portavoce di Public Health England ha detto a The BMJ che per una riunione della JCVI su una singola questione, come per il covid-19, i conflitti di interesse devono essere riportati “solo se si riferiscono direttamente a quella questione, piuttosto che più ampiamente”.

I problemi di trasparenza aumentano con la MHRA del Regno Unito, che autorizza i vaccini dopo aver chiesto il parere della Commissione sui medicinali per uso umano, un organismo indipendente di consulenza scientifica ai ministri del governo. La commissione non rende pubblici i suoi consigli, pubblica uno scarso registro dei verbali delle riunioni e non ha divulgato le dichiarazioni di interesse finanziario dei suoi membri dal 2018.

Negli Stati Uniti, gli esperti esterni consigliano la FDA sull’approvazione o l’autorizzazione dei prodotti. Solo due membri sono stati segnalati per avere conflitti di interesse tra diversi panel di autorizzazione dei covid che si sono incontrati alla fine del 2020. Ma The BMJ ha trovato panellisti che avevano questioni finanziarie significative guardando il sito web di divulgazione Open Payments ed esaminando gli articoli pubblicati dai panellisti.

Ad esempio, Open Payments ha riferito che Arnold Monto, professore alla University of Michigan School of Public Health e presidente ad interim per le riunioni di autorizzazione del vaccino covid della FDA, aveva ricevuto oltre $ 24 000 (£ 16 970; € 19 650) in pagamenti da aziende farmaceutiche nel 2019. Lo stesso anno, Open Payments riporta che Myron Levine, un panellista della University of Maryland School of Medicine, ha ricevuto circa $ 30 000, per lo più in commissioni di consulenza.

Nel 2019, riporta Open Payments, Robert Schooley dell’Università della California a San Diego ha ricevuto oltre $ 25 000 in pagamenti. Riporta anche che Ofer Levy del Boston Children’s Hospital ha ricevuto $ 5500 per lo più in spese di viaggio da GSK. E in una pubblicazione del 2020 Levy ha rivelato che era un inventore nominato su diverse domande di brevetto relative ai coadiuvanti del vaccino.

Ofer ha spiegato in una e-mail che GSK non era uno sponsor per nessuno dei due pannelli di vaccini covid. Ha aggiunto che i brevetti di adiuvante in corso “sono stati rivelati alla FDA nelle mie divulgazioni e questi sono stati opportunamente considerati dalla FDA come irrilevanti per la materia in esame”.

In un’altra e-mail un portavoce della FDA ha spiegato che tutti i potenziali candidati erano tenuti a segnalare questioni finanziarie dettagliate per valutare possibili conflitti di interesse. L’e-mail consigliava: “Per proteggere la credibilità e l’integrità della consulenza del comitato consultivo, la FDA esamina regolarmente i membri di tutti i comitati consultivi con attenzione per interessi o relazioni potenzialmente squalificanti e apporta modifiche ai turni di riunione del comitato, se necessario”.

Tuttavia, una recente analisi del Pink Sheet, una newsletter dell’industria, ha scoperto che la FDA ha emesso sei deroghe al conflitto di interessi per esperti che hanno consigliato l’agenzia sul ritiro di tre farmaci oncologici dopo il fallimento degli studi clinici.5

E uno studio del 2006 pubblicato su JAMA ha scoperto che le rivelazioni sul conflitto di interessi erano comuni alle riunioni consultive della FDA, ma che raramente hanno portato a ricusazioni.6

Il BMJ ha esaminato una copia in bianco del modulo di divulgazione della FDA e ha scoperto che, come nel caso della politica di divulgazione della JCVI, la FDA richiede ai membri consultivi di rivelare questioni che risalgono solo a 12 mesi prima.

Fugh-Berman dice che questi risultati rivelano quanto sia confusa la divulgazione e che sono necessarie regole comuni. Poche persone si rendono conto che non c’è uno standard comune per ciò che deve essere divulgato e quanto indietro, spiega, e che la divulgazione è un processo a due fasi. Gli esperti rivelano gli interessi a un ente – come una rivista, un’università o un’agenzia governativa – che poi decide cosa rivelare al pubblico.

La Fugh-Berman aggiunge che a volte ha rivelato i suoi conflitti ai redattori quando scriveva op-eds per i giornali, per esempio, e i punti vendita non li hanno resi pubblici. Lei dice: “Ci deve essere una standardizzazione di ciò che dovrebbe essere divulgato e come dovrebbe essere divulgato”.

Joel Lexchin della York University di Toronto, che pubblica ricerche sui conflitti di interesse, dice: “Dodici mesi sono davvero pochi. Penso che non sia accettabile”. Suggerisce anche che le agenzie governative dovrebbero pubblicare tutto ciò che gli esperti rivelano loro, invece di scegliere cosa rendere pubblico. “La politica migliore è rivelare tutto”, dice. “La seconda migliore, abbastanza in basso, è avere regole chiare sul perché certe cose non devono essere divulgate”.

Schooley spiega che le varie finestre temporali richieste dalle diverse politiche di divulgazione possono far sembrare che un accademico abbia riportato interessi finanziari in un caso ma non in un altro. Sono necessarie politiche di divulgazione più coerenti, dice, e le università, le agenzie e le riviste dovrebbero unirsi per normalizzare gli standard.

“Se tutto questo fosse armonizzato, migliorerebbe la trasparenza e ridurrebbe il tempo necessario per tutte le parti coinvolte”, ha scritto a The BMJ. “Nel frattempo, possiamo cercare di rispondere ad ogni richiesta come meglio possiamo in base a come interpretiamo ogni query”.

Lexchin concorda sul fatto che un modulo di divulgazione standardizzato e universale renderebbe la conformità più facile per le persone e aiuterebbe a evitare la confusione su quali questioni finanziarie dovrebbero essere divulgate e cosa le istituzioni dovrebbero rendere pubblico. Come spiega, “Le persone possono legittimamente seguire qualsiasi regola che incontrano, ma le cose importanti possono ancora essere lasciate fuori”.

L’editore del NEJM aveva stretti legami con il processo di autorizzazione della FDA quando pubblicava le prove del vaccino covid-19

L’indagine del BMJ sui comitati consultivi di esperti per i vaccini covid-19 ha scoperto stretti legami tra una importante rivista medica e il processo di autorizzazione della FDA.

Il redattore capo del New England Journal of Medicine (NEJM), Eric Rubin, ha fatto parte dei comitati di autorizzazione e ha votato per raccomandare l’autorizzazione dei vaccini Pfizer,7 Moderna,8 e Johnson & Johnson9 covid-19. Dopo che le commissioni hanno autorizzato questi vaccini, Pfizer10 e Moderna11 hanno pubblicato i loro studi clinici su NEJM.

Janssen, produttore del vaccino “one shot” Johnson & Johnson, aveva pubblicato i suoi risultati provvisori12 in NEJM il 13 gennaio 2021, prima di chiedere l’autorizzazione della FDA.

Rubin ha dichiarato di non avere conflitti d’interesse in tutti e tre i panel sui vaccini. Alla domanda di The BMJ se si è ricusato dalle decisioni sulla presentazione del NEJM, ha detto: “Nel complesso, riteniamo che il profondo coinvolgimento dei redattori nelle comunità mediche e di ricerca sia un punto di forza, non un problema”.

Ma questa è “una concentrazione di potere che dovrebbe essere messa in discussione e discussa”, dice Charles Mehlman, un chirurgo del Cincinnati Children’s Hospital Medical Center che ha pubblicato diversi studi sui direttori di riviste13 e sui conflitti di interesse.14

Joel Lexchin, professore associato di medicina all’Università di Toronto, dice che il coinvolgimento di un ricercatore in un progetto che poi viene pubblicato in una rivista di cui è editore è a volte inevitabile. Ma aggiunge che Rubin avrebbe dovuto ricusarsi dai panel della FDA se avesse avuto un sentore che le aziende avrebbero poi pubblicato i loro risultati nel NEJM. Lexchin spiega: “Pubblicando, la rivista ne beneficia in diversi modi: il fattore di impatto della rivista potrebbe salire, o questo tipo di studio di alto profilo potrebbe permettere loro di far pagare di più per gli annunci sulla rivista”.

Mehlman concorda sul fatto che Rubin avrebbe dovuto prendere in considerazione l’idea di rimuoversi dal processo della FDA, e fa notare una ricerca che dimostra che i medici raramente pensano di avere un conflitto di interessi, mentre i loro colleghi spesso sì.15 “Le persone dovrebbero avere il buon senso di sapere quando allontanarsi”, dice.

Lisa Cosgrove, professoressa all’Università del Massachusetts a Boston, studia anche i conflitti di interesse e ha trovato preoccupante la sovrapposizione dei ruoli di Rubin. Quando le è stato chiesto se avrebbe votato per autorizzare un prodotto sapendo che l’azienda avrebbe potuto in seguito pubblicare lo studio clinico in una rivista da lei diretta, ha detto: “Certo che no. La cosa ovvia è che con questo studio tutti lo leggeranno, e questo aiuta il loro marchio”.

Il BMJ ha contattato diversi altri direttori di riviste ed esperti di conflitti di interesse che hanno dato una opinione mista della questione. Uno ha detto che Rubin avrebbe dovuto farsi da parte dal comitato della FDA, mentre altri non hanno visto alcun problema con il suo voto sull’autorizzazione del vaccino, dato che non aveva alcun conflitto finanziario.

“Non posso agitarmi per questo”, dice Jerome Kassirer, un illustre professore alla Tufts University School of Medicine di Boston. Kassirer ha trascorso un decennio come redattore del NEJM negli anni ’90 e ha criticato l’influenza finanziaria delle aziende nella medicina. “Rappresenta una concentrazione di potere, ma non mi preoccupa questo”, dice. “Sarei profondamente preoccupato per qualsiasi interesse finanziario diretto”.

Fiona Godlee, redattore capo di The BMJ, dice che è più preoccupata per la concentrazione di potere e la mancanza di controllo indipendente, con Rubin coinvolto sia nelle decisioni di regolamentazione che di pubblicazione dei vaccini. Dice: “Non sappiamo se Eric si è ritirato dalla decisione di pubblicare, il che sarebbe stato molto importante da fare per gli studi sui vaccini Pfizer e Moderna, poiché questi sono arrivati alla rivista dopo che lui aveva fatto parte del loro processo di autorizzazione”.

In una dichiarazione a The BMJ, Rubin ha confermato di non avere interessi finanziari diretti nei vaccini e di aver persino rifiutato lo stipendio della FDA per partecipare alle riunioni di consulenza. “I nostri redattori sono clinici attivi, e quasi tutti sono attivamente coinvolti nella ricerca”, ha scritto. “Sono esperti nei loro campi e svolgono ruoli importanti come membri dei comitati consultivi e dei comitati di monitoraggio dei dati e della sicurezza”.

Ha aggiunto che NEJM ha mantenuto una rigida separazione tra il business e l’editoriale, in modo che lui e gli altri redattori non possano essere influenzati dalle implicazioni finanziarie delle ristampe o delle vendite pubblicitarie.

“Questo significa che ci sono occasionali conflitti non finanziari, e i redattori sono esclusi dalle discussioni di alcune presentazioni a causa delle loro relazioni con specifici autori e studi”, ha aggiunto. “Nel complesso, consideriamo il profondo coinvolgimento dei redattori nelle comunità mediche e di ricerca come un punto di forza, non come un problema.

– Interessi contrastanti: Sono pagato da vari media per storie giornalistiche e consulto part-time per un istituto no-profit che si occupa di disturbi cerebrali. Gestisco una newsletter chiamata Disinformation Chronicle.

– Provenienza e revisione tra pari: Commissionato, non sottoposto a peer review esterna.

§§§

