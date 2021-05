Kirill, Patriarca di Mosca: Donne, non Abortite, Affidate i Vostri Figli alla Chiesa.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione, riflessione e discussione questa notizia su un iniziativa del Patriarcato di Mosca. Iniziativa che mi pare veramente bella ed efficace; e da imitare ovunque. La troviamo sul sito della Parrocchia Ortodossa di Torino. Buona lettura.

§§§

Le donne non dovrebbero abortire, ma piuttosto dovrebbero dare i loro figli alla Chiesa perché questa si prenda cura di loro. La Chiesa aiuterà a crescere i bambini e aiuterà a mantenere i loro rapporti con le loro madri, ha detto ieri sua Santità il patriarca Kirill.

“Al contrario, faremo di tutto per rafforzare la vostra famiglia, che anche se incompleta, ha valore davanti a Dio e in relazione a tutta la nostra patria”, ha detto il patriarca in un videomessaggio al Congresso ecclesiastico generale sul servizio sociale, che è iniziato ieri e prosegue fino a domani.

Il video è pubblicato sulla pagina YouTube della Chiesa russa e il testo del suo intervento su Patriarchia.ru.

Non è la prima volta che sua Santità parla della disponibilità della Chiesa ad aiutare a crescere i bambini.

“La Chiesa continua a offrire testimonianza di un terribile problema, di cui io parlo costantemente. Si tratta del problema dell’aborto, la cui soluzione non solo aumenterà il livello di moralità personale e pubblica, e il livello di responsabilità per i bambini, ma anche, senza dubbio, aumenterà la nostra popolazione e la sua aspettativa di vita. Siamo un grande paese e abbiamo bisogno di essere di più”, ha detto il patriarca Kirill.

“Non c’è modo più efficace per influenzare la demografia che ridurre radicalmente il numero degli aborti. La Chiesa lo richiede, sulla base, in primo luogo, del fatto che l’aborto è un peccato e, in secondo luogo, che il rifiuto degli aborti o le loro riduzioni significative cambia la natura stessa del nostro stato”, ha continuato sua Santità.

E la Chiesa continua a insistere affinché lo Stato faccia tutto il possibile per risolvere questo problema, ha sottolineato il patriarca.

“Ma noi non stiamo solo affermando la nostra posizione, stiamo tendendo una mano a tutte le donne bisognose”, ha continuato il primate russo, osservando che fino a 10 anni la chiesa aveva un solo rifugio per le donne in crisi. Oggi ci sono 77 centri di questo tipo in tutta la Russia.

E la Chiesa farà tutto il possibile per aiutare una donna che vuole salvare suo figlio, inclusa l’educazione del bambino.

Il Congresso sul servizio sociale prenderà in considerazione le prospettive della carità in Russia e discuterà il ruolo della Chiesa nello sviluppo della sfera sociale. Affronterà anche questioni di demografia e prevenzione dell’aborto, e lo sviluppo di cure palliative e infermieristiche per i malati gravi.

La lotta all’aborto è l’opera sociale più importante della Chiesa, ha detto il patiarca Kirill al Congresso sul servizio sociale nel 2017.

Sua Santità si è rivolta due volte alla Duma di Stato, chiedendole di trovare una soluzione al numero “spaventosamente alto” di aborti che continuano ad affliggere la Russia. Nel 2016 ha firmato una petizione pubblica per chiedere l’adozione di una legge contro l’aborto.

§§§

