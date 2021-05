Preghiera e Riparazione per i Bambini Uccisi nel Grembo Materno. 31 Maggio.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, abbiamo ricevuto l’annuncio di questa iniziativa, che ci sembra molto bella, e lo offriamo alla vostra attenzione e condivisione. Buona lettura.

§§§

Cari amici,

Come ben sappiamo, l’attacco alla dignità dell’uomo e alla sacralità della vita umana continua a crescere in tutto il mondo. L’industria contro la vita impiega enormi risorse e mezzi di propaganda per negare l’umanità del nascituro e nascondere la verità. Un’industria macabra e raccapricciante si è sviluppata a causa dell’aborto: la ricerca e la sperimentazione medica e farmaceutica e lo sviluppo di prodotti di consumo vari. È l’uso utilitaristico delle persone in un’impresa non visibile all’occhio umano, che dobbiamo denunciare e alla quale porre fine.

Sappiamo anche che una sola forza umana non scaccerà la tenebra dell’aborto e la sua industria ripugnante e non reciderà la morsa della cultura della morte. Per sconfiggere il male e contrastare la cultura della morte, dobbiamo piegare le ginocchia in preghiera, fare penitenza e offrire riparazione.

Dopo molte preghiere e riflessioni e il desiderio di portare maggiore attenzione alla condizione dei nascituri, Vita Umana Internazionale ha inaugurato la “Giornata di preghiera e riparazione per l’uccisione e lo sfruttamento dei bambini non nati”. Questo evento si terrà ogni anno nella festa della Visitazione di Nostra Signora, il 31 maggio. Chiediamo umilmente a voi e a tutta la famiglia globale di Vita Umana Internazionale di unirvi in preghiera e di partecipare alla Giornata della riparazione.

Include la preghiera in varie lingue. Per favore diffondete la preghiera, invitando il maggior numero di persone possibile ad unirsi, specialmente i vostri pastori. In allegato potete trovare la preghiera è in formato PDF, che potete stampare e condividere.

Vita Umana Internazionale

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto

Condividi i miei articoli:



Tag: 31 maggio, aborto, giornata di preghiera



Categoria: Generale