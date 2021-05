Norvegia: il Vaccino Pfizer Responsabile della Morte di Anziani Fragili.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mentre la propaganda vaccinista nel nostro Paese sta raggiungendo livelli incredibili sui mass media generalisti, è interessante offrire qualche elemento di riflessione ulteriore che proviene da Paesi in cui il rispetto dei cittadini e dei loro diritti, anche a fronte di terapie sperimentali praticate su larghissima scala, è certamente più sentito. Questo articolo proviene dal British Medicine Journal. Buona lettura.

§§§

Il vaccino Pfizer-BioNTech covid-19 è “probabilmente” responsabile di almeno 10 morti di anziani fragili in case di cura in Norvegia, ha concluso una revisione di esperti commissionata dall’Agenzia norvegese dei medicinali.

Il gruppo di esperti è stato istituito alla fine di febbraio 2021 per esaminare la causa dei primi 100 decessi segnalati di residenti in case di cura che avevano ricevuto il vaccino Pfizer-BioNTech. All’epoca, circa 30.000 anziani residenti in case di cura erano stati vaccinati.

Anche se il tasso di mortalità nelle case di cura è generalmente molto alto e la morte di alcuni residenti nelle case di cura dopo la vaccinazione era prevista, l’Agenzia norvegese per i medicinali voleva determinare se il vaccino avesse eventualmente accelerato qualche morte e per ottenere una comprensione più chiara dei rischi e dei benefici del suo uso negli anziani fragili.

La revisione ha riferito il 19 maggio e ha concluso che un legame causale tra il vaccino Pfizer-BioNTech e la morte è stato considerato “probabile” in 10 dei 100 casi, “possibile” in 26 casi e “improbabile” in 59 casi. I restanti cinque sono stati considerati “non classificabili”. 1

Pur sottolineando una notevole incertezza intorno alle sue conclusioni, il gruppo di esperti ha riconosciuto il rischio che le reazioni avverse ai vaccini tra i pazienti molto fragili possano iniziare una cascata di complicazioni, che nel peggiore dei casi potrebbe portare a una morte anticipata.

“I pazienti fragili possono beneficiare della vaccinazione perché sono a grande rischio di gravi malattie e persino di morte se vengono infettati dal virus covid-19”, ha detto Sigurd Hortemo, consulente medico senior dell’Agenzia norvegese per i medicinali. “Tuttavia, il gruppo di esperti ritiene che, per alcuni di questi pazienti fragili, le reazioni avverse comuni possono aver contribuito a un decorso più grave della loro malattia”.

Il gruppo ha notato che una valutazione più approfondita dei benefici e dei rischi della vaccinazione avrebbe potuto essere fatta per alcuni anziani molto fragili, in particolare durante le prime settimane di utilizzo del vaccino. Le persone con un’aspettativa di vita molto breve hanno poco da guadagnare dall’essere vaccinate, ha detto, notando un rischio reale che il momento della morte sarà anticipato e che sperimenteranno reazioni avverse al vaccino negli ultimi giorni della loro vita.

I benefici della vaccinazione per le persone molto fragili con un’aspettativa di vita molto breve dovrebbero quindi essere attentamente valutati rispetto ai rischi associati, e spesso potrebbe essere meglio non vaccinare, ha raccomandato il gruppo. Tuttavia, le linee guida sulla valutazione del rischio – emesse dall’Istituto norvegese di salute pubblica poco dopo le prime morti segnalate di pazienti anziani fragili dopo la vaccinazione – sono adeguate, ha detto. Queste consigliano che i medici dovrebbero valutare tali pazienti individualmente per determinare se i benefici della vaccinazione superano gli effetti collaterali. Le linee guida raccomandano che, prima della vaccinazione, i medici dovrebbero considerare i benefici e gli svantaggi di dare il vaccino a pazienti estremamente fragili (come quelli la cui fragilità è classificata 8 o 9 sulla Clinical Frailty Scale o equivalente) o malati terminali.

Misure preventive come una buona idratazione, revisioni delle medicine e un trattamento ottimizzato delle condizioni di co-morbilità possono anche ridurre il rischio di conseguenze fatali da reazioni avverse ai vaccini, ha aggiunto il gruppo di esperti.

Al 18 maggio 2021, 155 decessi sono stati segnalati in Norvegia dopo la vaccinazione con il vaccino Pfizer-BioNTech, e la maggior parte dei decessi ha coinvolto anziani e molto fragili residenti in case di cura.2

Pfizer ha detto in una dichiarazione che tutte le decisioni sul lancio dei programmi di vaccinazione sono di competenza delle autorità sanitarie e che le autorità sanitarie norvegesi avevano precedentemente emesso raccomandazioni aggiornate sulla vaccinazione di malati terminali e pazienti estremamente fragili.

“Più di 300 milioni di dosi del vaccino Pfizer-BioNTech covid-19 sono state somministrate a livello globale”, ha detto Pfizer. “Ci si aspetta che gli eventi avversi gravi non collegati alla vaccinazione, ma vicini nel tempo, si verifichino in un tasso simile negli individui vaccinati come nella popolazione generale”.

Solo i vaccini BioNTech-Pfizer e Moderna fanno ora parte del programma di vaccinazione contro il covid-19 in Norvegia. L’11 marzo i funzionari hanno sospeso l’uso del vaccino AstraZeneca a causa delle preoccupazioni per i coaguli di sangue, e in aprile l’Istituto norvegese di salute pubblica ha raccomandato di non usare più quel vaccino.3

Geir Bukholm, direttore della Divisione di Controllo delle Infezioni e Salute Ambientale presso l’Istituto Norvegese di Sanità Pubblica, ha detto: “Poiché ci sono poche persone che muoiono di covid-19 in Norvegia, il rischio di morire dopo la vaccinazione con il vaccino AstraZeneca sarebbe più alto del rischio di morire per la malattia, in particolare per le persone più giovani.” Al 25 maggio, la Norvegia aveva registrato 782 morti per covid-19.4

