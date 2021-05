Los Modernistas en el Vaticano preparan el ataque a la Misa de siempre. Con el Papa

Marco Tosatti

Muy estimados Stilumcuriales, el incansable, infatigable y contradictorio procurador de las inquietudes católicas no parece querer descansar y dar tregua a su agotado rebaño. La impresión es que quiere asegurarse de que incluso las ovejas más tranquilas y dóciles lleguen a un punto en el que empiecen a morder. En ese caso, cuidado pastores, lobos declarados y lobos disfrazados de corderos… Informamos sobre dos artículos de la Misa en latín. Disfruten de la lectura.

§§§

Se trata, por ahora, de noticias todavía fragmentarias, procedentes de nuestras múltiples fuentes dentro de la CEI y episcopales, pero parece que ayer (24.5.2021) el Papa, dirigiéndose a los obispos italianos en la apertura de los trabajos de la asamblea anual de la CEI (y en un encuentro posterior con un grupo de ellos), anunció la inminente reforma para peor del Motu proprio Summorum Pontificum.

Después de la enésima advertencia de no aceptar en el seminario a jóvenes “rígidos” (es decir, fieles a la doctrina), Francisco anunció a los obispos que había llegado al tercer borrador de un texto que contiene medidas restrictivas sobre la celebración por parte de los sacerdotes católicos de la Misa en la forma extra ordinaria liberalizada por Benedicto XVI que, según él, con el Summorum Pontificum quería encontrarse sólo con los lefebvrianos, pero hoy son sobre todo los sacerdotes jóvenes los que quieren celebrar la Misa tridentina, quizá sin saber siquiera latín.

A este respecto, contó que un joven sacerdote se dirigió un obispo, manifestándole la intención de celebrar [la Misa] en la forma extraordinaria. Al preguntarle si sabía latín, el joven sacerdote le dijo que lo estaba aprendiendo. A lo que el obispo respondió que sería mejor que aprendiera español o vietnamita, ya que había muchos hispanos y vietnamitas en la diócesis.

Por lo que se entiende, se volvería al indulto -con autorización previa del obispo, o incluso del Vaticano- con todo lo que ello conlleva y que es la reintroducción de la prohibición de celebrar según el Misal de San Juan XXIII, muchas denegaciones de autorizaciones y la práctica situación de gueto de los sacerdotes y de los fieles ligados al rito antiguo. Después de Moisés el Libertador, volvería el Faraón.

La creencia de que Summorum Pontifucum fue redactado sólo para satisfacer las necesidades de los lefrebvrianos es infundada y falsa: no sólo porque se desprende del texto del Motu proprio (y de la Universae Ecclesiae), sino que es el propio Benedicto XVI quien lo dice expresamente en las páginas 189 – 190 del libro Últimas conversaciones (editado por Peter Seewald, y Corriere Sera, ver foto abajo), según el cual la rehabilitación de la Misa antigua con el Summorum Pontificum no debe entenderse como una concesión a la Fraternidad, sino como un camino para que toda la “Iglesia preserve la continuidad interna con su pasado. Lo que antes era sagrado no debe convertirse en malo de un momento a otro. Ahora no hay otra Misa. No son más que formas diferentes del mismo rito”.

Un sacerdote nos dijo al respecto: “No me parece extraño que los obispos ataquen Summorum Pontificum: al fin y al cabo, el de la liturgia antigua es el problema más serio, grave y actual de la Iglesia”.

Si ya han llegado al tercer borrador, significa que han estado trabajando seriamente (y durante algún tiempo) para limitar y -de hecho- anular Summorum Pontificum. Por lo tanto, hay realmente de qué preocuparse y de rezar: ¿Benedicto XVI tendrá algo que decir?

Y hoy Messa in Latino publica esta actualización:

Seguimos con nuestro post de ayer (AQUÍ), para aportar otra información, aún más alarmante. Se refieren al trasfondo “curial” que subyace en las declaraciones del papa Francisco, pronunciadas el pasado lunes 24 de mayo, durante la Plenaria de la CEI en el Hotel Ergife de Roma

He aquí lo que informa el sitio francés Paix Liturgique (cuyo nombre recuerda la “paz litúrgica” alcanzada justamente en 2007 con el Motu proprio Summorum Pontificum y ahora aparentemente puesta en serio y grave peligro).

Aquí está nuestra traducción para los lectores italianos de MiL:

“Después, una vez que los periodistas abandonaron la sala de debate, el Papa abordó un tema que comparten muchos obispos de la Península: la ejecución de Summorum Pontificum.

Francisco ha confirmado la próxima publicación de un documento que le han instado a escribir, destinado a “reinterpretar” el motu proprio de Benedicto XVI. En realidad, la publicación se ha retrasado, ya que el documento parece haber provocado objeciones y contratiempos, especialmente por parte del cardenal Ladaria y de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que afirmaban que provocaría desórdenes y oposiciones incontrolables en todo el mundo.

A pesar de ello, la Secretaría de Estado estaría impulsando la publicación del texto, cuyas disposiciones esenciales serían las siguientes

– Las comunidades que celebran según la forma antigua podrían seguir haciéndolo;

– Por otro lado, los sacerdotes diocesanos tendrían que obtener un permiso específico.

Es obvio que este documento, inaplicable en muchos países, incluida Francia, tendrá sobre todo un significado simbólico: hacer que la celebración de la Misa tradicional deje de ser un derecho, para convertirse en una excepción tolerada”.

Publicado originalmente en italiano el 26 de mayo de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/05/26/i-modernisti-in- vaticano-preparano-lattacco- alla-messa-di-sempre-con-il- papa/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

