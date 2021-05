De Mari: le Multe come l’Olio di Ricino Fascista, e i “Vaccini” che non vaccinano.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, voglio condividere con voi questo articolo apparso sulla Silvana De Mari Community, che testimonia di tutta una serie di fatti: che quello che viene definito “vaccino” in realtà non dà immunizzazione, che per ammissione di pasdaran vaccinasti come il dott. Lopalco i vaccinati possono contagiare, e che è in atto una colossale operazione contro i diritti basilari della persona, garantiti dalla Costituzione e da varie istanze sovranazionali, come il Codice di Norimberga; e che tutto questo avviene con la complicità fattiva – e speriamo almeno interessata, se no saremmo nella tipologia degli utili idioti all’ennesima potenza – dei grandi giornali e delle televisioni. Quello che sbalordisce è la complicità di alcuni partiti: pensiamo per insipienza culturale e vigliaccheria politica. Il neretto è nostro. Buona lettura.

§§§

Ho preso una lussuosa multa di 409 euro il giorno 27 febbraio a Milano alle ore 15, 45 mentre tenevo una conferenza in piazza Duomo: non avevo la mascherina.

L’obbligo di mascherina per persone che non siano personale sanitario e soprattutto all’aria aperta è dichiarato inutile dall’OMS, (è necessaria solo per il personale sanitario, e per questo è stato gravissimo che le mascherine non ci fossero quando avrebbero dovuto esserci, a febbraio e marzo dell’anno scorso, quando i medici morivano ) Come indicato nei DPCM, peraltro già dichiarati anticostituzionali, la mascherina non deve essere portata all’aperto a meno che non si abbiano altre persone a meno di due metri. Nessuno mi ha notificato la multa sul momento, quando avrei potuto contestarla, per esempio dimostrando col metro, lo porto sempre con me, di non essere a meno di un metro da nessun altro. Le altre persone presenti a quanto mi risulta non sono state multate. Come fanno a conoscere la mia identità visto che nessuno mi ha chiesto i documenti? Perché sono salita sul palco a parlare. La mia multa, non dichiarata sul momento, quando avrei potuto contestarla, quindi sembra un’aggressione a un dissidente. Se ne sta occupando l’avvocato Francesco Fontana.

La multa è l’odierno olio di ricino. Nella mia famiglia siamo esperti in olio di ricino. Zio Tonino, avvocato Antonio Indaco, fu più volte aggredito dalle camice nere, e costretto a bere l’olio di ricino davanti ai suoi figli. Mentre Scalafari Eugenio era fieramente fascista, Pasolini Pier Paolo pure e Fo Dario militava nella repubblica di Salò, la mia famiglia era antifascista e ha pagato un prezzo notevole.

La perdita di libertà sarà totale per i non vaccinati. Lucarelli Selvaggia, Vespa Bruno, Parenzo David e altri campioni del pensiero hanno lungamente espresso il loro dolore davanti a persone che non intendono vaccinarsi. Questo dolore è giustificato?

Le persone “vaccinate” smettono di contrarre e contagiare la malattia? Se la risposta fosse sì, tutto questo dolore potrebbe avere un vago senso, se la risposta fosse sì, gli obblighi vaccinali potrebbero avere un vago senso, se la risposta fosse sì, potrebbe avere un vago senso che i non vaccinati abbiano la loro libertà diminuita, se la risposta fosse sì, potrebbe avere un vago senso vaccinare anche i bambini e i ragazzi il cui rischio di mortalità per SARS due Covid19 è sostanzialmente inesistente. La risposta è no, come dichiara la stessa Pafizer in un documento ufficiale. Quando rivedo il filmato con Bruno Vespa che vomita tutto il suo dolore, un dolore al petto, sul valoroso dottor Mariano Amici che ha curato e guarito 6000 malati covid e che osa rifiutare il sacro vaccino provo la stessa nausea che provavo quando i miei cugini, i figli di zio Tonino, mi raccontavano delle camicie nere che nella loro cucina spaccavano tutto e costringevano il padre a bere l’olio di ricino. Il corpo è mio e me lo gestisco io vale per le donne che vogliono abortire ma non per chi rivendica il diritto proprio corpo, a non volere che siano iniettati farmaci che, fino al 2023 sono ufficialmente in fase sperimentale. In quattro casi, Pfizer, Moderna, Astrazenica e Jonson e Jonson, sono stati coltivati su cellule lussuosamente chiamate di feto abortito. Il termine improprio. Il feto è una creatura che sta dentro l’utero di mamma sua. Nel momento in cui è fuori dal suddetto utero sta respirando con i polmoni suoi, non un feto abortito, è un bambino prematuro. I prelievi di queste cellule devono essere fatti su vivente. È causato un parto al quinto mese e il bimbo prematuro e poi vivisezionato da vivo perché le varie cellule del rene. Tutte le attuali linee cellulari dipendono da due bimbi, un maschietto una bambina, abortiti negli anni 70. Ognuno di quei due bimbi aveva lo stesso diritto che abbiamo noi di essere vivo. Eppure l’obiezione di coscienza non è prevista.

Noi non sappiamo che effetto ha il vaccinato sugli altri. Non abbiamo dati ma sembra che immediatamente dopo la vaccinazione il vaccinato sia più infettivo.

Su questo documento ufficiale della Pfizer reperibile a questo indi rizzo

https://media.tghn.org/medialibrary/2020/11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020_Pfizer_BioNTe ch. pdf è ufficialmente dichiarato un’infettività estrema del vaccinato sui non vaccinati. Il professor Lo Palco ha serenamente dichiarato in un’intervista televisiva che medici appena “vaccinati” hanno infettato interi reparti. Alla luce di tutto questo, che senso ha l’obbligo se non un arbitrio totale?

Il Green pass, dal punto di vista giuridico è un’aberrazione, dato che tutti gli attuali vaccini, o farmaci definiti tali, sono prodotti la cui sperimentazione finirà nel 2023. È aberrante che un non vaccinato non abbia accesso a un’enorme fetta dei suoi diritti costituzionali, in quanto non ha subito l’inoculazione di un farmaco che ufficialmente non ha valore per proteggere gli altri, ma che, secondo le stesse ammissioni dei produttori, dovrebbe solo diminuire la violenza dei sintomi in caso di malattia.

Di fronte a un farmaco sperimentale l’imposizione di obblighi è anticostituzionale da un punto di vista giuridico, mostruoso dal punto di vita etico e medico. L’Italia è l’unica nazione europea che ha imposto l’obbligo vaccinale.

La mia pagina Facebook è stata chiusa perché ho ricordato un vecchio ma efficace sistema di prevenzione di coronavirus, tutti: i banali fumenti o suffumigi. Se respiriamo per pochi minuti sopra un pentolino di acqua che sta bollendo, magari dopo averci messo dentro mezzo cucchiaino di bicarbonato o una fetta di zenzero, le nostre cavità nasali e la bocca arrivano una temperatura molto alta, di 40°. Se ci sono coronavirus muoiono. Otteniamo cioè lo stesso risultato che cerca di ottenere il nostro organismo facendoci venire la febbre a 40: quella di uccidere il virus mediante calore.

È banale ma funziona. La mia pagina Facebook è stata chiusa. Qualcuno a questo punto mi obietterà che Facebook è privato, e quindi le regole sono le sue. A questi signori obietto che il ministro della salute del mio paese ha usato i quattrini dei contribuenti, inclusi i miei, per pagare i social affinché annientino qualsiasi notizia che contrasti con le sue, vale a dire tachipirina, vigile attesa, intubazione come unica cura e vaccino come unica soluzione.

YouTube ha anche cancellato il video che monsignor Viganò aveva fatto in occasione di un incontro con la Confraternita dei Triari. “Abbiamo riscontrato che i contenuti violano le norme sulla disinformazione in ambitomedico. “

Monsignor Viganò esprimeva i suoi dubbi su un obbligo vaccinale che sta annientando le libertà più elementari nel mondo. Un’umanità che non crede più a nulla riversato tutta la sua fede sui vaccini. Una fede immensa e dogmatica grazie alla quale le libertà più elementari sono distrutte. La Pfizer ha dichiarato che occorrerà ripetere la vaccinazione tutti gli anni, con quali costi in termini di denaro e effetti collaterali? Non facciamo prima a fare fumenti e prendere vit D, stare all’aria aperta e mangiare roba buona? Un sistema immunitario forte protegge meglio sia dei vaccini che dei cosiddetti vaccini, funziona contro tutte le varianti, funziona contro tutte le malattie infettive che non sono covid 19 e che esistono ancora, anche se Speranza non lo sa, e contro il cancro. E costa meno.

Occorre aggiungere un’ultima osservazione. Governare con le libertà annientate è terribilmente facile, anche un infinito mediocre si può riuscire, ed è una tentazione incredibile. Per quale motivo i governi dovrebbero lasciarci andare.

Il politologo Fukuyama ha osservato: dal virus rischi per le democrazie. I nuovi poteri speciali tentano molti leader. Noi cafoni bifolchi lo avremmo detto meno bene, ma siamo arrivati alle stesse conclusioni.

L’articol o Olio di ric ino proviene da Silvana D e Mari Community.

