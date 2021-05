L’Accudimento, lo Scandalo del Politically Correct e la Neuropsichiatria. Agnoli.

Prima però di dare un’ occhiata allo studio, bisogna chiedersi: è davvero difficile capire perchè la gravidanza (accudimento per eccellenza) sia appannaggio, nel 100 per cento dei casi, delle donne, e perchè le donne siano la gran parte delle maestre d’asilo, maestre di scuole elementari, assistenti sociali ecc.?

La seconda domanda: accudire, curare, avere compassione… tutte doti che sono state ritenute per secoli tipiche soprattutto (ma non solo) della donna, valgono forse meno che essere ingegneri, muratori, informatici o altro?

Ma veniamo al testo della neuropsichiatra. Vi è un capitolo intitolato “Il cervello materno”, in cui si spiega che “durante tutta la gravidanza il cervello di una donna è intriso di neurormoni prodotti dal feto e dalla placenta” mentre “verso la fine della gravidanza nel cervello femminile i livelli di ormoni dello stress sono alti come durante una attività intensa, senza tuttavia provocare ansie o tensioni nella donna incinta: il loro scopo è renderla attenta alla propria sicurezza, alla nutrizione e all’ambiente circostante…”. Così piano piano la madre assume “abilità e talenti necessari per seguire e proteggere la prole”. Cioè per accudire!

Inoltre “finchè si è in continuo contatto fisico con il bambino, il cervello rilascia ossitocina e forma i circuiti necessari a trasformarsi in cervello materno e conservarsi tale”, con l’effetto che le “ondate di dopamina e ossitocina nel cervello materno rinforzano il legame amoroso”! Ancora: “I cambiamenti che avvengono nel cervello materno sono i più profondi e duraturi nella vita di una donna”, generano piacere, attenzione, “straordinaria abilità in ogni genere di relazione”!