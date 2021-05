RVC Commenta la Strana Visita di Kerry dal Pontefice. En Attendant Biden…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Romana Vulneratus Curia (RVC) ha visto e letto un articolo che mi era sfuggito, l’ha commentato e ha mandato il tutto alla vostra attenzione. Il commento, ovviamente è ironico, e si prende delle libertà…Buona lettura…

§§§

Lo Sapevate? Biden è Democristiano e Kerry è un Ebreo Convertito Al Cattolicesimo…

RVC a Tosatti, allego un articolo su Kerry in visita da Bergoglio: (“KERRY IN VISITA DAL PAPA PER STOPPARE LA FRONDA ANTI BIDEN FRA I CATTOLICI”).

Poiché lei è stato vaticanista e collaboratore de La Stampa per una vita, suppongo sia rimasto addolorato nel leggere l’articolo allegato. Se non lo ha letto, lo legga, e vedrà che troverà che ci son alcuni punti che gli autori hanno toccato, ma non senza capire bene di che cosa parlavano: comunione, aborto, esclusione dall’Eucarestia, prima per Kerry, poi per Biden.

Poi ci danno conferma ufficiale che Biden, sul piano personale, è contrario all’aborto, ma su quello politico non può esserlo, ecc.

Biden, secondo presidente USA cattolico, è democristiano? Credevo fosse democratico. (ma alla fine che differenza c’è?)

Il pezzo è centrato su Kerry democratico, ebreo, ex segretario di stato con Obama, disoccupato con Trump, riciclatosi con Biden quale suo ambasciatore internazionale sul tema clima.

Quando il Kerry va a Roma dal Papa, si professa di fede cattolica (ovviamente felicemente divorziato e risposato conformemente alle indicazioni dell’encliclica bergogliana Amoris Laetitia).

Quando sta in USA ricorda a tutti le sue origina ebraiche, che il suo vero nome è Kohn-Lowe e fu il nonno all’inizio del secolo scorso a cambiare il nome in Kerry (forse perché c’e una imbarazzante malattia che ha il nome di Lowe-Kohn?).

Mr. Kerry, (detto lo spilungone per la sua altezza di 1.95 m) è a Roma per convincere il governo Draghi ad accelerare la transizione green e ridurre subito il riscaldamento globale perché “è a rischio la sopravvivenza di tutti” (non per il Covid, ma per l’uso di aria condizionata a Palazzo Montecitorio, Palazzo Chigi e Palazzo Apostolico. Solo l’ambasciata americana di via Veneto ha diritto ad usarla).

Il pezzo è mal concepito e non merita in sé commenti; il suo contenuto sta in un messaggio: “Senti Papa Bergoglio, di’ ai tuoi cattolici americani di non rompere la scatole al Presidente Biden sul tema aborto, chiaro? Altrimenti ti togliamo i supporti che ti abbiamo fornito dal 2013!”.

In pratica, caro Bergoglio, segui il consiglio di Chelsea Clinton, che quando è stata invitata a Roma in Vaticano dal card Ravasi a parlare di mente, anima e corpo, ha mandato un messaggio del tipo: “Voglio spiegare a Papa Bergoglio che non è cristiano vietare l’aborto e negare assoluzione e comunione a chi lo ha praticato”.

Card. Burke, confidiamo in te!

RVC

