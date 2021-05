Milano, Migliaia di Persone in Piazza – Nonostante la Pioggia – contro il DDL Zan.

Omotransfobia, Pro Vita & Famiglia in piazza a Milano: “Ddl Zan ben sintetizzato da ultima copertina de L’Espresso”

“Oggi siamo scesi in Piazza del Duomo a Milano dalle ore 15.00 per la libertà di tutti gli italiani e contro il Ddl Zan che è ben sintetizzato dall’ultima copertina dell’Espresso dove si vede una donna, con la barba e con i seni asportati, incinta”: così, in una nota, l’onlus Pro Vita & Famiglia presente alla manifestazione con il vice presidente della onlus Jacopo Coghe e con il membro del direttivo Maria Rachele Ruiu che ha condotto la manifestazione.

“E adesso vi spiego perché – ha dichiarato il vice presidente Jacopo Coghe alla presenza di migliaia di persone nonostante la pioggia battente – le vere vittime del Ddl Zan saranno la libertà, le donne e i bambini. La libertà perché manifestazioni come queste saranno considerate legali o illegali a discrezione di un giudice. Le donne perché accadrà, come in Messico per esempio, che gli uomini si dichiareranno donne occupando così le quote rosa o gareggiando negli sport femminili come già sta accadendo. I bambini perché l’ideologia del gender, che per anni ci hanno detto non esistere, è teorizzata all’articolo 1 del testo di legge Zan. Fiore all’occhiello la Giornata contro l’omotransfobia da festeggiare nelle scuole di ogni ordine e grado. Noi #restiamoliberi e questo è solo l’inizio delle nostre proteste”.

§§§

Manifestazione contro Ddl Zan. Gandolfini (Family Day): in piazza un popolo che non vuole bavagli, Paese riparta dalla famiglia non da legge divisive

Oggi da piazza del Duomo a Milano è partito un segnale di libertà contro il ddl Zan, un inemendabile legge bavaglio, inutile e liberticida. La manifestazione ha visto la partecipazione di migliaia di persone e di numerosi esponenti della società civile e della politica, fra cui il leader della Lega, Matteo Salvini.

“Nel rispetto di tutte le misure di sicurezza abbiamo dato voce ad un popolo che vuole continuare ad essere libero e che non vuole le colonizzazioni ideologiche previste dal Ddl Zan. Resta ferma la nostra condanna ad ogni forma di discriminazione e violenza a causa dell’orientamento sessuale, che sono già duramente punite dal nostro ordinamento, con tutte le aggravanti del caso, come dimostrano le numerosissime sentenze passate in giudicato”, afferma il leader del Family Day, Massimo Gandolfini.

“Identità di genere, la limitazione delle libertà di espressione messa nelle mani di un giudice e le iniziative gender nelle scuole di ogni ordine e grado per la giornata dell’omotransfobia, sono solo alcuni degli aspetti contestati da un eterogeneo fronte sociale che va dalle femministe a vescovi italiani, dagli ambienti liberali alle associazioni famigliari, fino a settori non minoritari del mondo lgbt come Arcilesbica”, prosegue Gandolfini.

“Le famiglie scese oggi in piazza hanno quindi espresso il netto rifiuto di questo disegno di legge. Tutti i parlamentari liberi nei prossimi mesi dovranno farsi carico del sentire di questa parte d’Italia che non accetta bavagli. In questo momento sarebbe un crimine spaccare ulteriormente il Paese che versa in condizione sociali drammatiche. Bisogna invece unire la nazione sui valori della famiglia che hanno reso grande la nostra società”, conclude Gandolfini.