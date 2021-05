Contro il DDL Liberticida Zan, a Milano, Piazza Duomo, sabato 15 Maggio.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, abbiamo ricevuto questo messaggio, che condividiamo con voi, per la manifestazione che avrà luogo a Milano contro il DDL liberticida Zan, incardinato al Senato e che rappresenta, a nostro modo di vedere, il più grave attentato alla libertà di pensiero, opinione ed espressione nella storia della Repubblica. Buona lettura.

Gentile Marco,

Come ben saprai, il DDL Zan è stato incardinato al Senato.

Nonostante la pandemia, la crisi economica, le famiglie al lastrico, nonostante la contrarietà non solo del mondo accademico, dei conservatori, della CEI e delle associazioni familiari ma anche delle femministe, dei liberali, dei comunisti e di una parte del mondo LGBTQ, oggi in Italia viene data priorità ad una legge inutile, ideologica e pericolosa che ha come unico scopo quello di sovvertire la realtà e mettere a tacere i dissidenti.

La posta in gioco è altissima, la mia e la tua libertà.

Non possiamo più aspettare, è giunto il momento di entrare in azione: SCENDIAMO IN PIAZZA!

CitizenGO ha aderito alla manifestazione contro il ddl Zan sull’omotransfobia #RESTIAMOLIBERI, che si terrà a Milano sabato 15 maggio, alle ore 15:00, in piazza Duomo (lato Marconi).

In piedi, l’uno di fianco all’altro (naturalmente distanziati e nel rispetto delle norme sanitarie), uniti sotto un unico grido: LIBERTÀ!

Insieme possiamo compiere cose grandi, insieme possiamo difendere la libertà di tutti. Ma per fare questo la tua partecipazione è fondamentale!