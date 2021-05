El Caminante: il Nuovo Superdogma della Chiesa Cattolica (Irrilevante).

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un amico del nostro blog, A.C. ha letto questo articolo su El Caminante, e l’ha tradotto per condividerlo con noi. Lo ringraziamo di cuore, e vi auguriamo una buona lettura.

§§§

Quis ut Deus?

Penso che siamo tutti consapevoli che stiamo vivendo in tempi storici che annunciano un profondo cambiamento d’epoca, e non a causa del coronavirus, perché ci sono state centinaia di pandemie nel corso della storia, e quando accadono, le cose rimangono più o meno le stesse. Molto più grave e determinante di un virus è il profondo cambiamento che ha avuto luogo nella Chiesa cattolica, che può provocare modifiche molto più grandi e radicali.

Ciò che sta accadendo in Germania, secondo me, non è altro che l’epifenomeno di ciò che sta accadendo nel profondo di tutta la Chiesa, e le dichiarazioni che i tedeschi stanno apertamente declamando le sottoscriverebbero nel profondo del loro cuore una buona maggioranza di vescovi, sacerdoti e fedeli.

Una lunga intervista rilasciata dal cardinale Müller, [qui richiama l’articolo apparso il 6 maggio u.s. proprio su Stilum Curiae] in cui descrive la situazione in Germania, serve a dimostrare il fenomeno di cui parlo. Siamo di fronte a una Chiesa, anche in Argentina, in Spagna e in tutto il mondo, che ha rinunciato alla pretesa di verità e di essere l’unica che possiede la verità della rivelazione, e che si guarda bene dal presentarsi con questi titoli, per non essere lapidata nelle piazze dei media.

La Chiesa, in pratica, si è ridotta all’etica sociale e al sentimentalismo religioso, e l’unica legittimità che accetta è quella che viene dall’interno di ogni cattolico (perché un prete dovrebbe negare la comunione a un adultero se lui, nel suo intimo, sa di essere giustificato nelle sue azioni)?

Una tale Chiesa è condannata all’irrilevanza sociale, ed è quello che sta succedendo. Bouyer, diversi decenni fa, rideva con scherno dei cattolici che correvano ad abbracciare i nemici della fede, professando la loro modernità, ampiezza di vedute e fraternità universali, e tutto ciò che ottenevano era derisione e disprezzo, la stessa derisione e disprezzo che Papa Francesco e altre figure ecclesiastiche come lui ricevono oggi.

In pochi decenni, la Chiesa cattolica ha cessato di essere e di pretendere di essere una religione soprannaturale ed è diventata una religione civile, che ha negoziato tutto per ottenere l’accettazione del mondo.

Quando un papa dà pubblicamente la comunione a un protestante – come i tedeschi faranno apertamente tra pochi giorni – sta mettendo in discussione la necessità della grazia; quando bacia, prega e firma accordi con un musulmano, sta disconoscendo la fede nel Dio trino e la divinità di Gesù Cristo. E quello che Francesco ha fatto ultimamente, e quello che Paolo VI e Giovanni Paolo II, entrambi apparentemente santi, avevano anche fatto con variazioni non molto pronunciate, è condiviso senza dubbio dalla grande maggioranza del clero e dei fedeli.

Siamo di fronte a una Chiesa diluita, il sale che ha perso il suo sapore e non è più utile se non per essere gettato sulla strada e calpestato dai passanti (Mt 5,13).

Con l’arrivo di Bergoglio al soglio di Pietro, si è imposto in modo magistrale – e sottolineo questo carattere affermato dallo stesso pontefice – un principio che il marxismo e tutto il progressismo avevano utilizzato negli ultimi decenni: la realtà si impone e i principi devono cedere ad essa.

Questo è il nuovo superdogma.

L’ideale è il celibato sacerdotale, la castità coniugale e la continenza nei giovani, ma la realtà è che i sacerdoti rompono spesso i loro voti, e la castità è poco o per niente osservata negli altri stati di vita. Quindi, questa “realtà della vita” deve essere imposta ai principi, che dovranno rinunciare alle loro pretese. Nel migliore dei casi, rimarranno come ideali ai quali ognuno si avvicinerà nella misura delle sue possibilità.

Questa è la nuova morale cattolica e la teologia morale insegnata nella maggior parte dei seminari cattolici. Ed è, in fondo, una rinuncia alla fede in Gesù Cristo. Egli è il liberatore dal peccato, dalla morte e dal diavolo. Non ha risposto alla “realtà della vita” del divorzio, che era comune al suo tempo, o all’invidia dei farisei, o alla violenza dei romani, con il conformismo, né ha suggerito il discernimento, né ha preteso un “cambiamento di paradigma” nella fede di Israele. San Paolo non si è fermato a rispettare i “progetti di vita comune elaborati da due persone dello stesso sesso che sono adulti nella fede”, ma ha gridato a gran voce: “Non lasciatevi ingannare: né gli immorali, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali erediteranno il Regno di Dio” (I Cor 6,9).

Ho detto all’inizio che stiamo di fronte a un nuovo scenario che richiede necessariamente nuove misure. E non mi sembra che riusciamo sempre in questa impresa. A volte, come conservatori, cerchiamo di applicare le strategie e gli argomenti che erano più o meno efficaci nei secoli precedenti e che ora non hanno più alcun peso, almeno non per essere esercitati in prima linea nella battaglia.

Dopo la Riforma protestante e dopo la Rivoluzione francese, cioè dopo il sovvertimento dell’ordine religioso e politico, si poteva fare apologetica della nostra fede facendo riferimento, per esempio, alle “ragioni di credibilità della Chiesa”, tra le altre, la “santità dei suoi membri”, ma a cui, dopo gli scandali degli ultimi tempi, non crede nessuno e che non provano assolutamente nulla. E non possiamo più argomentare contro il divorzio, l’omosessualità e persino l’aborto appellandoci alla legge naturale, perché nessuno accetta l’esistenza della “natura”, tanto meno di una legge che viene da essa. Impugnare le armi dell’apologetica del XIX secolo è una perdita di tempo, e questo non significa che abbiamo esaurito gli argomenti. Siamo semplicemente sordi e incapaci di ascoltare e comprendere questi argomenti.

Secondo me, è arrivato il momento di considerare l’ultimo e fondamentale argomento: Ciò che Dio vuole anche se la “realtà della vita” è diversa.

Dio non vuole l’adulterio, né la fornicazione secondo o contro natura, né il furto o la menzogna. Questa è la Sua Volontà, chiaramente espressa nella Rivelazione attraverso la Scrittura e la Tradizione, ed è nostro obbligo obbedire ad essa, sapendo che questa obbedienza ci renderà liberi.

È, in fondo, la tentazione primordiale, quella di voler essere come gli dei, di voler stabilire noi stessi le regole. Proprio come molti possono sostenere che tutti hanno il diritto di ricostruire la propria vita dopo un matrimonio fallito, o che hanno il diritto di amare chiunque indipendentemente dal suo sesso, e che ogni disposizione contraria è arbitraria, anche Adamo ed Eva avevano il diritto di contestare l’arbitrarietà di non poter mangiare dal famoso albero delle mele, essendo solo un altro albero nel giardino dell’Eden. Era la volontà di Dio: Lui, perché è Dio, aveva deciso che quell’albero non doveva essere mangiato; e perché è Dio, aveva deciso anche la proibizione dell’adulterio e della fornicazione in tutte le sue varianti. E noi dobbiamo solo dire: “Chi come Dio?”. Quis ut Deus?

[Nota bene: molti diranno che questa è una risorsa tipica del volontarismo scotista. Non è la mia intenzione e lo chiarisco nel post].

§§§

