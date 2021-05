Aborto, Vescovi Usa. A Roma c’è Pilato? Forse, ma Forse Qualcuno di Peggio….

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, vi invito a leggere questo tweet dell’arcivescovo di San Francisco, Salvatore Cordileone:

“Parlando per me stesso… Tremo al pensiero che se non sfido apertamente i cattolici sotto la mia cura pastorale che sostengono l’aborto, sia loro che io dovremo rispondere a Dio di sangue innocente”.

E poi si rimanda alla lettura della lettera pastorale che l’arcivescovo ha scritto sul tema dell’aborto e della posizione dei cattolici.

“http://InTheWomb.org Per favore ritwitta, segui e leggi”.

La mia impressione è che questo tweet, postato l’11 maggio alle 4.09, se per caso lo leggono dovrebbe far tremare qualcun altro, molto distante da San Francisco, a Santa Marta e al Piazza del Sant’Uffizio.

Perché a fronte di un presidente degli Stati Uniti di cui i press agent esaltano la devozione, da un lato, e dall’altro si affanna come nessun altro prima a promuovere l’aborto, a livello nazionale e internazionale, smontando le misure a favore dei bambini in grembo prese dal suo predecessore, e che vuole addirittura creare intorno alla sentenza Roe > Wade che ha aperto all’aborto una corazza giuridica tale da impedire ogni attacco e obiezione, tutto quello che il Pontefice gesuita, e il gesuita Prefetto per la Congregazione della Fede sono riusciti a partorire è un documento pilatesco, come bene scrive Riccardo Cascioli, e che in buona sostanza rinnega i principi base della Chiesa.

Leggiamo che cosa è scritto nel Catechismo della Chiesa cattolica:

L’aborto

2270 La vita umana deve essere rispettata e protetta in modo assoluto fin dal momento del concepimento. Dal primo istante della sua esistenza, l’essere umano deve vedersi riconosciuti i diritti della persona, tra i quali il diritto inviolabile di ogni essere innocente alla vita. 181

« Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato » (Ger 1,5).

« Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra » (Sal 139,15).

2271 Fin dal primo secolo la Chiesa ha dichiarato la malizia morale di ogni aborto provocato. Questo insegnamento non è mutato. Rimane invariabile. L’aborto diretto, cioè voluto come un fine o come un mezzo, è gravemente contrario alla legge morale:

« Non uccidere il bimbo con l’aborto, e non sopprimerlo dopo la nascita ». 182

« Dio, padrone della vita, ha affidato agli uomini l’altissima missione di proteggere la vita, missione che deve essere adempiuta in modo degno dell’uomo. Perciò la vita, una volta concepita, deve essere protetta con la massima cura; e l’aborto come pure l’infanticidio sono abominevoli delitti ». 183

2272 La cooperazione formale a un aborto costituisce una colpa grave. La Chiesa sanziona con una pena canonica di scomunica questo delitto contro la vita umana. « Chi procura l’aborto, se ne consegue l’effetto, incorre nella scomunica latae sententiae », 184 « per il fatto stesso d’aver commesso il delitto » 185 e alle condizioni previste dal diritto. 186 La Chiesa non intende in tal modo restringere il campo della misericordia. Essa mette in evidenza la gravità del crimine commesso, il danno irreparabile causato all’innocente ucciso, ai suoi genitori e a tutta la società.

Abbastanza chiaro, no? E allora, mentre i vescovi americani stanno discutendo su che cosa fare verso i cattolici, politici o no poco importa, che appoggiano, promuovono e sostengono l’aborto, Roma cosa fa? Citiamo Cascioli: “In sintesi le indicazioni sono state tre: a) qualsiasi “politica nazionale sulla dignità della Comunione” deve godere dell’unanimità dei vescovi, b) non deve usurpare l’autorità di un vescovo in materia né pregiudicare le prerogative della Santa Sede, c) deve procedere in un dialogo in due fasi, prima dei vescovi tra loro e poi dei vescovi con i politici cattolici. Il Prefetto Ladaria chiede quindi il consenso di tutti i vescovi per evitare visioni fuorvianti e invita a evitare di far credere che l’aborto e l’eutanasia siano i soli elementi importanti di cui tenere conto nell’attività di un politico cattolico”.

Ecco, rileggiamo adesso il tweet dell’arcivescovo di San Francisco, che evidentemente crede alla salvezza delle anime, anche di quelle dei peccatori, alla vita eterna e al Giudizio: “Parlando per me stesso… Tremo al pensiero che se non sfido apertamente i cattolici sotto la mia cura pastorale che sostengono l’aborto, sia loro che io dovremo rispondere a Dio di sangue innocente”.

Non è difficile intravedere dietro le righe del documento vaticano le manine che si sono mosse; e che sono, guarda caso, sempre quelle della filiera politica di McCarrick, di Wuerl, di Cupich, di Tobin, di Farrell; tutti i fautori e amici del democratici, timorosi di dar fastidio alla banda che ha portato prima Obama (amico di McCarricck) e poi Clinton, e poi la signora Clinton e ora Joe Biden. E timorosi di smascherare l’ipocrisia di un “devoto” cattolico sostenuto dal più grande abortificio a livello planetario, Planned Parenthood e attivo promotore di politiche abortiste.

Eppure il catechismo parla di scomunica, e Ladaria & C. chiedono dialogo!

Cascioli giustamente parla di Pilato. A me vengono in mente altri personaggi del racconto della Passione, meno giustificabili, e più attivi, del funzionario romano.

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: aborto, biden, cordileone, ladaria, usa



Categoria: Generale