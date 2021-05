9 Maggio 1978. Come – per caso – ho Trovato il Cadavere di Aldo Moro.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, chi scrive non si è sempre occupato di Vaticano, preti e religioni. Per più di dieci anni, fino al dicembre 1981, ho seguito altri sentieri: Parlamento, sindacati, diplomazia, scuola e università, all’epoca delle grandi battaglie dei “precari”…e cronaca. E il caso o la Provvidenza ha voluto che fossi l’unico giornalista testimone in presenza del ritrovamento del corpo di Aldo Moro. Uno scoop mondiale, direte voi. Eh sì. però, se osservate la prima pagina de La Stampa dell’epoca, vedrete che l’articolo in effetti è in prima pagina, ma non c’è niente che lo segnali. Questo perché il caporedattore dell’epoca, poveruomo, non mi aveva in simpatia, e disse ad Arrigo Levi, il direttore di allora, che non voleva appesantire la pagina…! Ha privato il proprio giornale di un elemento di richiamo prezioso rispetto a tutti gli altri. Difficile immaginare un comportamento meno giornalistico, ma tant’è…già allora i media non servivano mica a informare. All’epoca lavoravo sia per Stampa Sera (il quotidiano del pomeriggio) sia per La Stampa, e tutto accadde proprio mentre tornavo a casa per il pranzo, prima di di rientrare in redazione. Comunque, qui sotto potete leggere che cosa è realmente accaduto quella mattina del 9 maggio 1978. Buona lettura.

ROMA — li cadavere del presidente DC era adagiato, supino, nel bagagliaio di una Renault R4 rossa, nel centro di Roma, in via Caetani, a poche decine di metri dalla sede della DC e del PCI. Il volto di Aldo Moro era emaciato, sofferente, e la barba lunga di qualche giorno ne accentuava il pallore. I suoi assassini lo avevano nascosto sotto una coperta marrone bruciato, che è stata alzata e abbassata infinite volte, seguendo un mesto rituale, per consentire a ministri, uomini politici e alti gradi delle forze dell’ordine di riconoscere il presidente della DC, che giaceva la testa reclinata sulla spalla sinistra, gli occhi socchiusi, le mani incrociate in grembo. Indossava gli stessi abiti del giorno del rapimento: un doppiopetto blu, una camicia a righe, una cravatta blu.

Quando, con estrema cautela, due vigili del fuoco hanno posato la salma sulla barella, facendola scivolare fuori della Renault, un poliziotto in borghese sulla mezza età è scoppiato a piangere. Il ritrovamento è stato «guidato». A quanto risulta, una telefonata anonima, pervenuta attorno alle 13 alla Digos, l’ex ufficio politico, ha avvertito un funzionario che in via Caetani c’era una Renault 4 «minata».

Chi scrive ha avuto la ventura di trovarsi a passare per via Caetani alle 13,15, e ha visto arrivare due auto: una «volante» della polizia, con a bordo un graduato di artiglieria, e una «Alfetta» gialla con agenti in borghese. Sono scesi tutti, e mentre gli agenti provvedevano ad allontanare i rari passanti, l’artificiere dava una prima occhiata alla Renault, che era parcheggiata di fianco alla staccionata che copre il fianco della chiesa di Santa Caterina dei Funari, in restauro.

Poi, con un colpo secco di martello, il graduato ha mandato in frantumi il vetro anteriore destro, e ha aperto la portiera. Un funzionario si è infilato in auto, e ne ha estratto una borsa da toilette scura. L’artificiere l’ha posata per terra e l’ha aperta. Dentro c’erano, si saprà più tardi, una catenella, la fede e l’orologio del presidente della DC. A questo punto il funzionario ha alzato la coperta appoggiata sullo schienale del sedile posteriore, e l’ha lasciata ricadere dopo aver gettato un rapido sguardo. Poi è uscito, visibilmente emozionato dalla vettura gridando all’equipaggio della volante: «Non fate passare nessuno, chiamate altre macchine, presto, fate presto».

E si è precipitato all’interno di palazzo Mattei, che ospita la discoteca di Stato ed alcune «dependences» universitarie, per telefonare. Ho cercato di avvicinarmi alla macchina, ma mi è stato impedito: «C’è il pericolo che esploda» è stata la giustificazione. Nel frattempo una guardia mormorava a fior di labbra ad un collega: «E’ Moro, ma non dirlo a nessuno», e incominciava a darsi da fare per bloccare il traffico di pedoni e auto, mentre giungeva una altra « auto civetta» e funzionari della Digos correvano ala Renault, scrutavano l’interno e tornavano febbrilmente a parlare al microfono delle autoradio. Ho cercato ancora di avvicinarmi alla Renault, ma esibire il tesserino professionale è servito solo a fare sì che il funzionario ordinasse ad una guardia di accompagnarmi qualche decina di metri più lontano. Sono corso a telefonare al giornale, per dare l’allarme, sulla base dei pochi elementi di cui disponevo, e ho fatto subito ritorno, per trovare la strada bloccata, da un’estremità all’altra.

Allora sono salito alla biblioteca di storia moderna, a Palazzo Mattei, e ho potuto seguire da una finestra, con alcuni studenti universitari che si trovavano nel palazzo, di cui la polizia ha subito chiuso i portoni, le successive frenetiche due ore. Via Caetani, normalmente tranquilla, nel giro di pochi minuti si è trasformata in un caotico turbinare di volanti, «pantere» dei carabinieri e auto della Guardia di Finanza. Un reparto della Celere è stato fatto arrivare per chiudere sia l’imboccatura dalla parte delle Botteghe Oscure sia quella di via dei Funari, allontanando a forza giornalisti, fotografi e curiosi che formavano uma folla vociante alle due estremità della strada, mentre la notizia del ritrovamento correva di bocca in bocca. Un clima di tensione estrema aveva contagiato anche i responsabili delle forze dell’ordine, mentre cominciavano a giungere sul posto gli alti gradi dei carabinieri e del Viminale. Al centro, in un’oasi di apparente quiete, la R4 rossa con il corpo del presidente DC. Alle 14,07 è arrivato Cossiga, preceduto dal capo della polizia, Parlato, e dal vicecapo Santillo. Il ministro dell’Interno si è avvicinato alla vettura e mentre un agente scopriva il volto di Moro si è fatto il segno della croce, imitato da alcuni dei presenti. Questa scena — il funzionario che scopre il volto della vittima della ferocia delle Br — si è ripetuta più volte, mentre giungevano sul posto il sottosegretario alla presidenza, Evangelisti, il questore di Roma, alti magistrati che seguono l’inchiesta, e alcuni parlamentari e uomini politici: l’on. Cervone, l’on. Pajetta, funzionari della democrazia cristiana.

Verso le 14,20 i fotografi della polizia hanno incominciato a inquadrare la vettura, e finalmente gli uomini della scientifica (ma quante mani già avevano toccato la vettura?) spennellano sul cofano e sui vetri la polvere per rilevare le impronte digitali. Alle 14,26 i cordoni di agenti e carabinieri si aprono per lasciare passare un sacerdote, minuto, con una stola violetta. Su un sottofondo di comandi concitati e di proteste da parte di chi vorrebbe vedere, il sacerdote si raccoglie qualche secondo in preghiera davanti al bagagliaio, ancora chiuso, della Renault e poi, con un gesto lento benedice la salma nascosta all’interno.

Intanto gli uomini della scientifica proseguono nel loro lavoro attorno all’auto. Alle 14,30 arriva anche il ministro della Giustizia, Bonifacio, subito dopo ci si prepara al momento più drammatico: il trasferimento della salma. Da via delle Botteghe Oscure, nereggiante di folla, si fa strada a fatica un’ambulanza rossa dei vigili del fuoco. Attorno alla R4 viene creata, a forza di «cordoni», un’area libera di una ventina di metri per parte, mentre tre artificieri, il maresciallo Circhetta, il sergente maggiore Casertano e il sergente maggiore Raso si preparano ad aprire la vettura con tutte le precauzioni, nel timore che contenga una bomba. Dalla finestra della biblioteca vedo gli artificieri attaccare con le cesoie il cofano, straziando le lamiere per «staccare» la batteria. La portiera del bagagliaio viene attaccata con lo stesso sistema. Le cesoie ritagliano rettangoli di carrozzeria per aprire un varco che permetta di scoprire eventuali ordigni, e giungere al vano dove giace il presidente DC. Questo lavoro, lento, cauto, va avanti per qualche decina di minuti, e intanto siamo costretti, gli studenti universitari e chi scrive, ad abbandonare il posto di osservazione: per ordine del Ministero la biblioteca deve chiudere. Scendo in via Caetani, infilandomi nel seguito del ministro dell’Interno, giusto in tempo per assistere all’apertura del cofano. L’ordine, ripetuto da più voci, è di allontanarsi, ma i cordoni misti di carabinieri e agenti vengono sottoposti a dura pressione dai loro stessi colleghi: non è mancato qualche scontro verbale, con toni accesi, frutto di una tensione crescente. I barellieri fanno fatica ad avvicinare la lettiga al retro della Renault, poi finalmente con uno scrollone lo sportello si apre, e un mormorio di sgomento e di pietà accompagna i gesti lenti dei vigili del fuoco che dolcemente fanno scivolare il corpo rigido sulla barella. Il presidente DC sembra assopito, ma un’aria sofferente è sul volto, coperto dalla barba lunga di qualche giorno. Sembra che dorma: solo il colorito della pelle, giallastro, e gli occhi, semiaperti, tradiscono l’atroce realtà. Sul pavimento del bagagliaio due bossoli, probabilmente calibro 9, e altri due sotto i sedili anteriori. Fra la camicia e la giacca sono stati trovati fazzoletti intrisi di sangue. Qualche traccia di sangue, con capelli dell’ucciso sulla gomma della ruota di scorta, ancora sangue e liquido organico sul pavimento. Nel risvolto dei pantaloni tracce di sabbia; un cappotto grigio e catene da neve, molto arrugginite, sul sedile posteriore. Alle 15 l’ambulanza dei Vigili del Fuoco riesce a farsi strada fra la folla, preceduta da quattro auto della polizia e dei carabinieri, e a partire per l’Istituto di medicina legale. Un poco più tardi un carro gru rimorchia in Questura la Renault rossa. Giunge un gruppo di giovani e al posto dell’auto mette una grande bandiera con lo scudo crociato della DC.

