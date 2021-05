Porto, Singolare Protesta di Laici Cattolici per Una Messa il 1° Maggio.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae un amico portoghese ci ha scritto questa lettera, che condividiamo con voi. Buona lettura.

Cari amici,

Mando, in allegato, una fotografia dell’iniziativa e segue un breve testo con la descrizione. Apprezziamo la massima divulgazione sulle vostre pagine. Durante la mattina è possibile fare nuove fotografie, ma è anche possibile utilizzare quella allegata.

In comunione di preghiere.

Pochi giorni fa, a Porto, in Portogallo, il giornale della diocesi ha riferito che, per celebrare il 1º maggio, giorno di San Giuseppe Operaio, una Confraternita organizzerà una Messa, celebrata dal Vescovo di Porto, con la presenza di rappresentanti dei lavoratori, uomini d’affari, vari professionisti sanitari, rappresentanti dell’Università e… sindacalisti comunisti! Indignati per questa situazione, alcuni cattolici si sono riuniti per protestare contro questa iniziativa e, alla vigilia della celebrazione, hanno messo un lucchetto sul cancello principale della chiesa, accompagnato da un cartello con la scritta “CHIESA COMUNISTA CATTOLICA”, volendo rifiutare categoricamente la deviazione marxista che da decenni caratterizza la Chiesa e che, questa volta a Porto, conta sulla benedizione dello stesso Prelato locale, noto per le sue controverse affermazioni, in particolare sul piano dottrinale.

