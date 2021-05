Mons. Ics: ma Quanti Motu Proprio ha Pubblicato il Papa Ieri?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, i giornali sono pieni e in adorante ammirazione del nuovo Motu Proprio del Pontefice regnante. Mons. Ics ci ha inviato questa riflessione, a mezza strada fra il serio e lo scherzoso. Scegliete voi da quale parte fare pendere la bilancia…

§§§

(solo per scherzare un po’)

Caro Tosatti, non son sicuro di aver capito quanti motu proprio abbia scritto il Papa.

Del primo ci informa Vatican News e si riferisce alla trasparenza delle finanze in Vaticano – Quello che Il Foglio di Cerasa titola “Il Populismo finanziario di Francesco”, e si riferisce al fatto che i dirigenti vaticani devono avere la fedina penale pulita, non devono aver beni in paradisi fiscali, non devono investire in azioni non etiche, non devono accettare regali di valore superiore a 40 euro, ecc.

Il SIR invece parla di un altro motu proprio: LA SVOLTA DEL PAPA: i reati dei cardinali giudicati dai laici in Tribunale. Ora, i reati sono di vario genere, sono materiali, di condotta, di danno, di pericolo, omissivi, istantanei e permanenti, ecc.

La prima considerazione è che ora partiranno denunce anonime a tutt’andare e riempiremo i tribunali di processi contro cardinali.

Magari dopo dieci anni saranno anche assolti perché il fatto non sussiste o per mancanza di prove.

Ma poiché è necessaria l’autorizzazione del papa, possiamo facilmente immaginare per quali cardinali potrà venir concessa l’ autorizzazione a procedere e per quali reati denunciati…

La seconda considerazione è che con questo motu proprio il sacramento della confessione, per i cardinali (tanto per cominciare) è finito!

Magari qualcuno insinua che così non svuotiamo i confessionali, ma certo non è vero per tanti santi cardinali, quelli che vorremmo tutelare.

I nuovi confessori saranno i giudici dei tribunali che dovranno seguire un apposito corso di dottrina morale, teologia, apologetica, diritto canonico, ecc. per poter condannare o meno detti cardinali. Ma dove verranno incarcerati i colpevoli? bel problema..

Terza considerazione. Mentre nel codice civile e penale il reato di apostasia e eresia non esiste, in quello canonico è piuttosto grave.

Facciamo giudicare anche questo reato da un tribunale civile o penale?

Mica male come prospettiva. Con questo motu proprio si può togliere dai piedi i cardinali che non vuole che entrino nel prossimo Conclave, ridimensiona la confessione, fa decidere dai tribunali laici il peggior delitto commesso da un cardinale: l’eresia.

Ma in più, secondo lei caro Tosatti, per estensione democratico-egualitaria, questo motu proprio sarà riferibile anche ai “reati” commessi dal Vescovo di Roma?

Giusto per sapere…

Mons. Ics.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: motu proprio, papa. ics, trasparenza



Categoria: Generale