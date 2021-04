OM: Ma il Papa sa che il Vaticano Finanzia la Pillola del Giorno Dopo?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un Osservatore Marziano un po’ trionfante ci ha mandato questo seguito all’articolo che avevamo pubblicato ieri, e che trovate nel collegamento più sotto. Sempre in tema di Vaticano, finanze, e Pontefice regnante. E degli strani finanziamenti dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica – guidata dal fidatissimo mons. Galantino, e con assessore il vescovo argentino Zanchetta, in un incarico inventato per lui, che è sotto processo in Argentina per questioni di abusi – a un’azienda che produce la pillola del giorno dopo…buona lettura.

§§§

Osservatore Marziano a Tosatti.

Il giorno 26 aprile su Stilum Curiae avevo commentato la Preghiera mensile del Papa: <Preghiamo perché i responsabili della finanza collaborino con i governi per regolamentare la sfera finanziaria e proteggere i cittadini dai suoi pericoli>. (vedi LINK).

Nel commento avevo argomentato polemicamente a quale finanza si rivolgesse il papa e se fosse al corrente delle malefatte della “sua finanza”.

Chiedevo anche al santissimo Padre di stare attento a considerare NON etico l’investimento in industria della difesa ed etico quello in industria farmaceutica. scrivevo: “Ma forse il Santo Padre vorrebbe regolamentare a modo suo, penalizzandola, la finanza che sostiene attività secondo lui non etiche o non lecite, quale l’industria della difesa, dimenticando invece l’industria farmaceutica dei vaccini, da lui considerata etica?”.

Concludevo così: <Ma farei una domanda finale a Papa Bergoglio. Ma lui ha fatto regolamentare realmente ed adeguatamente le finanze vaticane con le norme internazionali sulla trasparenza e sull’antiriciclaggio, per esempio? O continua solo a dichiarare che vuole farlo, ma glielo impediscono? Curioso, perché chi voleva farlo realmente lo ha cacciato in malo modo (si pensi solo al card. Pell, al revisore dei conti Milone, al Vice direttore dello IOR Mattietti)…>.

Immancabilmente le mie considerazioni si rivelano più che corrette e più vere di quanto immaginato. Si legga il link seguente.

Dice:

Dal Vaticano soldi ad azienda che produce la pillola del giorno dopo”, l’inchiesta di Report

La trasmissione di Rai3 Report torna a occuparsi di Vaticano e scopre quello che forse è uno degli investimenti più paradossali della storia recente della Chiesa. L’A.P.S.A., l’organismo della Santa Sede che si occupa della gestione del suo patrimonio economico, avrebbe investito i soldi del Vaticano in una società farmaceutica che produce la pillola del giorno dopo. (Novartis)

A Report tutto ciò viene spiegato dal Revisore dei Conti Milone. All’epoca della cacciata del card. Pell (il quale card Pell grazie alle indicazioni ex intervista sul Catholic Herald dell’ex Presidente IOR -Gotti Tedeschi – cercava di fare pulizia e trasparenza. Così fu mandato in Australia).

Milone, da me citato, fu anche lui cacciato da Bergoglio perché vigilava sui conti e sulle operazioni sospette.

Si legga con attenzione anche la conclusione dell’articolo allegato in link, sulle – SPIE. SEGNALAZIONI ANONIME, MINACCE IN VATICANO –. Cioè nella Chiesa del santissimo padre Jorge Bergoglio, Francesco I°.

Il Papa delle riforme e del rinnovamento della chiesa. Chiesa di polizia, non di pulizia.

Ma vedrete che qualcuno lo difenderà ancora una volta: “Poverino, continuano a fregarlo. cosa volete che ne sappia lui degli investimenti?”.

Ma lo sapete che il Presidente APSA è Nunzio Galantino ex segretario Cei. il fedelissimo di Bergoglio?

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: apsa, finanze milone, galantina, papa, pillola



Categoria: osservatore marziano