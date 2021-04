Mons. Ics Propone la Lettura di “Golpe in Vaticano” di don Decorato.

Carissimi Stilumcuriali, mons. Ics in un breve periodo di vacanza lontano dagli usuali palazzi si è rilassato con una lettura che potrebbe essere “leggera” – un romanzo – se non offrisse inquietanti similitudini con i tempi che stiamo vivendo. Buona lettura…

§§§

Caro Tosatti, le propongo una “novità” almeno da parte mia, le suggerisco la segnalazione di un libro, anzi di un romanzo.

Anzi no, non di un romanzo, bensì della storia camuffata della vita della Chiesa che stiamo, ohimè, vivendo da qualche anno.

Ma è anche un romanzo sulla “resistenza” attuabile all’interno della Chiesa in una situazione tragica.

Il romanzo spiega che la “buona battaglia” si può condurre in silenzio e preghiera, ma anche agendo, smettendo di lamentarsi e attuando un piano strategico di reazione.

Il libretto-romanzo di cui parlo si titola <GOLPE IN VATICANO> e non è scritto sotto pseudonimo, come ci si potrebbe immaginare, bensì è firmato da un ben conosciuto coraggioso sacerdote, parroco di ben cinque parrocchie, Don Sabino Decorato.

Il libro è edito dalla benemerita casa editrice Fede & Cultura, di Giovanni Zenone.

In due righe: il romanzo racconta il rapimento e incarceramento del Papa.

Detto golpe viene attuato da sette cardinali ultraprogressisti che vogliono luteranizzare la chiesa cattolica.

Il luogo dove il Papa viene imprigionato è, curiosamente, proprio la Casina Pio IV, la sede della Pontificia Accademia delle Scienze, quella presieduta da mons. Sanchez Sorondo, luogo ove vengono concepiti i “golpe dottrinali” da qualche anno.

Un gruppetto di tradizionalisti concepirà un piano strategico e libererà il Papa.

I cardinali progressisti e golpisti con i loro seguaci fanno uno scisma, inevitabile.

Il capitolo del romanzo che spiega l’inevitabilità dello scisma: “Il grano e la zizzania” provocherà nel lettore riflessioni e sentimenti estremamente utili.

Gli scismatici probabilmente confluiranno con i luterani, chi resterà è perché era ed è cattolico e non si è lasciato influenzare dalla stampa che fiancheggia il progressismo filoluterano.

Il discorso del Papa liberato è un invito fatto a noi di convertirci, non all’ecologia, certamente.

I disegni di Dio vengono lasciati intuire al lettore. Poco dopo la liberazione il Papa muore e viene eletto il card…..Quello che accade dopo ve lo lascio leggere…e sognare.

Dio non perde battaglie. Ma vuole vederci combatterle.

Nella guerra della Verità contro ogni altro contendente non vi è dubbio chi vincerà.

Chi ha sposato tesi eretiche e scismatiche, chi è apostata, chi abiura, verrà aiutato a capire l’errore, a pentirsi e a convertirsi.

Ma non avrà necessariamente molto tempo.

L’inferno c’è, e come lessi, scritto da un intellettuale cattolico di cui ho grande stima, ma non voglio citare: <Son le anime, in crescita esponenziale ed imprevedibile, che finiscono a bruciare all’inferno, che han determinato il “riscaldamento globale”>.

Mons ICS

§§§

§§§

