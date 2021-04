Medici e Infermieri domani a Trieste contro l’Obbligo Vaccinale.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, navigando sui social ho visto l’annuncio di una manifestazione che si terrà domani. 25 aprile, a Trieste. Ne abbiamo chiesto informazioni a un amico virtuale, Fabio Tuiach, sul cui profilo era presente il manifestino, e ci ha risposto così:

“Caro Marco, io da quando è iniziata questa finta pandemia che sono in strada a parlare con i cittadini e già più di sei mesi fa ho portato una mozione urgente per ribadire ai nostri parlamentari la nostra contrarietà all’obbligo vaccinale. Io sono un pugile a fine carriera e uno scaricatore di porto ma ho visto che altri uomini di Fede sono arrivati alle mie stesse conclusioni.

Si vede che chi è più lontano da Dio ha più paura di una influenza che è più contagiosa forse ma è curabilissima e che uccide poco più dell’influenza stagionale secondo i dati dell’OMS. La mozione che ho portato sei mesi fa è stata boicottata da quasi tutti, Lega in primis e la cosa mi puzza visto che come sai il business con i vaccini è stratosferico e in molti paesi non ci sono restrizioni come abbiamo qui.

Il 25 aprile sarò in piazza con i sanitari che sono contrari come me all’obbligo vaccinale per questa finta epidemia, scendiamo in piazza ogni settimana ma purtroppo i media non ci danno spazio come in ogni dittatura. A mio avviso sembra molto un moderno nazismo, anche se opposto come valori, li però i medici che sperimentavano i farmaci sui detenuti sono stati messi a morte dal tribunale di Norimberga”.

Qui sotto trovate le fotografie che illustrano la manifestazione di domani; una analoga una settimana fa ha raccolto centinaia di persone, con medici e infermieri che si alternavano su un piccolo palco a dare la loro testimonianza.

