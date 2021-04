Biden Libera l’Uso di Feti per Ricerca e Test di Big Pharma. Devoto Cattolico.

Ma non era un “devoto cattolico”? Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, vuole smantellare due punti fondamentali della politica a difesa della vita e della dignità degli esseri umani instaurati dall’amministrazione Trump, così osteggiata dai vescovi progressisti (non pochi della filiera McCarrick) e dai vertici della Santa Sede, Pontefice regnante in testa. Leggete la nostra traduzione di due articoli molto chiari e importanti, qui sotto, e vedete quanto abbiano ragione l’arcivescovo Carlo Maria Vigano, e il vescovo Athanasius Schneider nella loro denuncia. In pratica Biden vuole allargare il finanziamento dell’aborto volontario tramite i soldi delle tasse, e permettere che i feti abortiti volontariamente vengano usati nella ricerca e nella sperimentazione delle grandi case farmaceutiche, alimentando così il mercato dei pezzi di esseri umani, in cui fu coinvolta – e difesa da Kamala Harris, vicepresidente dei Biden…PLanned Parenthood, il più grande abortificio mondiale. Ci si chiede come l’arcivescovo di Washington non abbia nulla da dire sul comportamento – e sulla ricezione dell’eucarestia – di un uomo politico promotore di politiche del genere. Ma già Wilton Gregory è un “progressista”…Buona lettura.

§§§

Ecco il primo articolo:

Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti ha pubblicato una norma proposta per annullare l’applicazione da parte dell’amministrazione Trump di una disposizione del Titolo X che “traccia una linea chiara tra aborto e pianificazione familiare”, come l’ha descritta il presidente del comitato pro-vita dei vescovi statunitensi.

Il Titolo X, emanato dal Family Planning Services and Population Research Act del 1970, copre i servizi di assistenza sanitaria riproduttiva per i pazienti a basso reddito, come esami di benessere, screening del cancro al seno e alla cervice, contraccettivi e test e trattamenti per le infezioni sessualmente trasmesse.

La sezione 1008 della legge afferma che “nessuno dei fondi stanziati sotto questo titolo sarà utilizzato in programmi in cui l’aborto è un metodo di pianificazione familiare.”

Nel febbraio 2019, l’amministrazione Trump ha implementato la “Protect Life Rule” applicando il divieto del Titolo X di utilizzare i fondi dei contribuenti per promuovere o fornire l’aborto come pianificazione familiare. La Corte d’Appello del 9° Circuito degli Stati Uniti ha confermato la regola il 24 febbraio 2020.

La regola proposta dall’amministrazione Biden per annullare questa regola “è una politica terribile”, ha detto l’arcivescovo Joseph F. Naumann di Kansas City, Kansas, presidente del Comitato per le attività pro-vita della Conferenza dei vescovi cattolici degli Stati Uniti. “Reintegrerebbe l’aborto in quello che dovrebbe essere un programma di pianificazione familiare pre-gravidanza”.

“Nonostante gli espliciti divieti della legge federale e il chiaro intento del Congresso che l’aborto non possa essere parte di questo programma, esso è stato ripetutamente cooptato dai sostenitori dell’aborto come flusso di finanziamenti per organizzazioni, programmi e strutture che promuovono e forniscono direttamente aborti”, ha detto l’arcivescovo in una dichiarazione del 16 aprile.

L’HHS ha pubblicato la sua proposta di legge il 15 aprile nel Federal Register, aprendo un periodo di 30 giorni per i commenti pubblici.

“Mentre l’USCCB ha sempre avuto forti obiezioni alla promozione e al finanziamento governativo dei contraccettivi, abbiamo anche sostenuto a lungo una chiara separazione finanziaria e fisica tra i progetti e i programmi finanziati dal Titolo X e le strutture in cui l’aborto è un metodo di pianificazione familiare”, ha detto l’arcivescovo Naumann.

“Esorto fortemente l’amministrazione Biden a sospendere questa regola proposta e a lasciare il programma del Titolo X come è stato inteso e autorizzato ad essere – un programma completamente separato dall’aborto”, ha aggiunto.

Il 28 gennaio, Biden ha annunciato che avrebbe annullato la regola dell’era Trump. Lo ha dichiarato nel suo “Memorandum presidenziale per proteggere ed espandere l’accesso all’assistenza sanitaria riproduttiva completa”, che includeva anche le sue azioni per annullare la “politica di Città del Messico”, che bloccava i finanziamenti degli Stati Uniti per le organizzazioni non governative che eseguono o promuovono attivamente l’aborto come forma di pianificazione familiare in altre nazioni.

“L’atto specifica che i fondi del titolo X non possono essere utilizzati in programmi in cui l’aborto è un metodo di pianificazione familiare, ma non pone ulteriori restrizioni relative all’aborto sui destinatari dei fondi del titolo X”, ha detto Biden nel suo memorandum.

La regola di Trump proibiva ai beneficiari dei fondi del Titolo X “di indirizzare i pazienti ai fornitori di aborto” e imponeva “altri requisiti onerosi ai fornitori di aborto”, ha detto Biden.

In una dichiarazione del 29 gennaio, reagendo al memorandum di Biden, l’arcivescovo Naumann ha detto che con l’applicazione della “Protect Life Rule”, il Titolo X “traccia una linea chiara tra aborto e pianificazione familiare”.

“Oltre al programma che proibisce esplicitamente il finanziamento dei contribuenti per l’aborto, i suoi autori hanno ulteriormente enfatizzato questo intento affermando che ‘i fondi autorizzati da questa legislazione (saranno) usati solo per sostenere i servizi preventivi di pianificazione familiare, la ricerca sulla popolazione, i servizi di infertilità e altre attività mediche, informative ed educative correlate'”, ha detto l’arcivescovo.

***

Ed ecco il secondo:

L’amministrazione del presidente Joe Biden ha invertito il divieto dell’ex presidente Donald Trump di usare tessuto fetale abortito per la ricerca finanziata dai contribuenti.

Il National Institutes of Health ha annunciato venerdì che “[il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani] sta invertendo la sua decisione del 2019 che tutte le domande di ricerca per sovvenzioni e contratti NIH che propongono l’uso di tessuto fetale umano da aborti elettivi saranno esaminate da un comitato consultivo etico”.

Il segretario alla salute e ai servizi umani Xavier Becerra aveva detto giovedì che si opponeva alle regole dell’amministrazione Trump che limitano l’uso del tessuto fetale abortito, ha riportato il Washington Post.

“Crediamo che dobbiamo fare la ricerca necessaria per assicurarci di incorporare l’innovazione e portare tutti questi tipi di trattamenti e terapie al popolo americano”, ha detto Becerra, secondo la pubblicazione.

Sotto il controllo di Trump, il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti ha condotto una revisione di nove mesi della ricerca finanziata dal governo che coinvolge il tessuto fetale da aborti elettivi. Nel luglio 2019, HHS ha vietato al team di ricerca interno del NIH di utilizzare il tessuto fetale e ha installato commissioni etiche per supervisionare tutte le future ricerche finanziate a livello federale.

Il tessuto fetale è usato in una serie di progetti di ricerca alla ricerca di cure e trattamenti, tra cui l’Alzheimer, le lesioni del midollo spinale, le malattie degli occhi e l’HIV, ma i sostenitori religiosi e pro-vita sostengono che la pratica non è etica, poiché il tessuto fetale proviene da bambini abortiti.

I sostenitori pro-vita hanno risposto alla notizia con la condanna. La presidente della Susan B. Anthony List, Marjorie Dannenfelser, ha accusato l’amministrazione Biden, e Becerra, di “muoversi rapidamente per ripagare i loro alleati dell’industria dell’aborto e cancellare i progressi pro-vita fatti sotto l’amministrazione Trump-Pence”.

“Dal primo giorno hanno cercato di espandere l’aborto su richiesta, finanziato dai contribuenti, contro la volontà della forte maggioranza degli americani”, ha detto Dannenfelser in una dichiarazione. “Ora vorrebbero costringere gli americani ad essere complici di esperimenti barbarici utilizzando parti del corpo raccolte da bambini innocenti uccisi negli aborti, senza limiti di alcun tipo”.

La dottoressa Tara Sander Lee dell’Istituto Charlotte Lozier, il braccio di ricerca della SBA List, ha detto che la decisione sfida “sia la migliore etica che la scienza più promettente”, notando che “il tessuto fetale non è stato, e non è mai stato, usato per la polio o qualsiasi altro vaccino, né per produrre o fabbricare alcun farmaco.”

“Ci sono alternative superiori ed etiche disponibili, come i modelli di cellule staminali adulte utilizzati da innumerevoli scienziati in tutto il mondo per sviluppare e produrre farmaci avanzati che curano i pazienti ora, senza lo sfruttamento di alcuna vita innocente”, ha detto Lee. “Tutti gli scienziati dovrebbero respingere i tentativi dell’amministrazione di sfruttare le paure legate alla pandemia per portare avanti la pratica del prelievo di tessuto fetale”.

La mossa di Biden di invertire il divieto di Trump è anche in contrasto con la fede cattolica del nuovo presidente: La Chiesa cattolica insegna che l’aborto è “un crimine contro la vita umana”, “costituisce una grave offesa”, e che una persona che ottiene un aborto è automaticamente scomunicata dalla Chiesa cattolica.

“Tale uso tende a legittimare l’aborto come fonte di trattamenti ‘salvavita’, e richiede una collaborazione con l’industria dell’aborto, che dovrebbe essere evitata”, ha detto la Conferenza dei vescovi cattolici degli Stati Uniti in una dichiarazione durante l’amministrazione dell’ex presidente George W. Bush.

§§§

