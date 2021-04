Pezzo Grosso Vuole Intervistare gli Invitati del Party del card. Ravasi.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Pezzo Grosso ci offre un seguito all’articolo pubblicato questa mattina, dopo aver letto un commento sul blog. Un seguito decisamente ironico, ma oggi Pezzo Grosso era in questa vena…Ecco a voi:

§§§

EXPLORANDO MENTEM,ANIMUM ET CORPOREM…(et psychicas turbationes promotorum).

(PARTE II)

Caro Tosatti, mi concede il “seguito “ al commento su Stilum Curiae apparso stamattina, qui sotto riportato?

Visto che il card. Ravasi ed il suo assistente mons. Trafny, sono pronti a sfidare, per confrontarsi, il “campionario” di illustri invitati, ricordati dal Nuovo Arengario, lo sfido prima io con tre domande:

Prima mia domanda: Ma voi due, Cardinale e monsignore, avete mai convertito qualcuno in vita vostra? La mia sensazione è che abbiate passato la maggior parte della vostra vita in biblioteca a cercare topolini da educare.

Seconda domanda: Questo evento intitolato forbitamente alla esplorazione della mente, dell’animo e del corpo (anche se temo che sarebbe bastato riferirsi alla esplorazione solo del corpo, visti gli invitati..), somiglia molto all’evento di Assisi “Economy of Francesco”, tanto che propongo di ribattezzarlo <The sciences of Francesco>. Ma all’evento di Assisi è stato il Papa a convertire Jeffrey Sachs o il contrario?

Terza domanda: Caro Mons.Trafny perché nella introduzione all’evento, lei scrive che se dovessimo invitare solo coloro che sono d’accordo con ciò che insegna la Chiesa ci sentiremmo felici e nessuno si lamenterebbe? Scusi, capisco che dovrei prima chiederle a quale Chiesa si riferisce, ma negli ultimi otto anni quando mai è successo che abbiate invitato a parlare coloro che son d’accordo con l’insegnamento della Chiesa? Chi è d’accordo con l’insegnamento della Chiesa è stato tacitato e perseguitato. Son solo stati invitati a parlare solo i nemici della chiesa che han messo le radici in detta Chiesa. Perché non torna in Polonia in qualche buon seminario a ristudiare S. Tommaso??

Ma ora mio caro card. Ravasi le voglio proporre e suggerire qualche esempio di domande e risposte che mi aspetto lei faccia al “campionario” di menti eccelse che lei pretende di sfidare e convertire. Lo farò secondo quanto promesso da mons. Trafny: – spiegate cosa state facendo. – vi sfideremo con domande difficili.

– Comincerò con Joe Perry. D: Joe, che sta facendo? R: sto preparando er concerto rock Vampire per el prossimo genetliaco der Papa. Domanda Difficile: e dove ha trovato ispirazione?

– Continuo con Jane Goodall. D: Jane, che sta facendo? R: sto misurando il quoziente di intelligenza di Ravasi confrontandolo con il mio scimpanzé preferito. Domanda difficile: chi è più intelligente?

-Ora con Chelsea Clinton. D: Chelsea che stai facendo? R: sto preparando una “black mass” (messa nera) in St. Peter per mammà. Domanda difficile: ma hai verificato? son vietate le messe private in San Pietro…

– Infine con Cindy Crawford. D: Cindy che stai facendo? Sto preparando un servizio che chiamerò Play Vatican, bello no? Domanda difficile: Ma è vero che Ravasi voleva invitare il tuo ex Richard Gere al tuo posto?

Poveri noi, cari stilumcuriali. Economy of Francesco da una parte, avvilisce l’economia, Sciences of Francesco dall’altra, ridicolizza le scienze, Doctrine and Morals of Francesco sta luteranizzandoci, Liturgy of Francesco ormai è luterana. Che attendersi? Vedrete che il prossimo passo starà nel vendere il Vaticano e i beni extraterritoriali (a prezzo stracciato) all’UNESCO, dare tutto agli immigrati e rom e LUI si ritira al monastero di Bose (così finalmente capiremo perché ha cacciato il ragionier Bianchi).

E noi potremmo ricostruire la santa Chiesa di Cristo.

PG

