Carta Aberta ao Bispo Schneider sobre Vacinas e Medicina Ética.

Marco Tosatti

Caros amigos e inimigos de Stilum Curiae, graças à bondade do portal Dies Irae oferecemos a tradução portuguesa da carta aberta dirigida a Monsenhor Athanasius Schneider sobre medicina ética e vacinas. Boa leitura.

§§§

A pedido do amigo e jornalista italiano Marco Tosatti, o portal Dies Iræ traduziu e publica, em exclusivo para língua portuguesa, uma carta que um alargado número de personalidades enviaram a D. Athanasius Schneider, Bispo Auxiliar de Maria Santíssima em Astana, no seguimento da declaração de Sua Excelência Reverendíssima sobre as vacinas COVID-19. Para além dos primeiros subscritores, são mais de cinco dezenas os restantes aderentes.

***

A Sua Excelência Ilustríssima e Reverendíssima

D. Athanasius Schneider

Bispo Titular de Celerina

Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Maria Santíssima em Astana

Excelência Reverendíssima,

Muitos, em todo o mundo, leram a intervenção de Vossa Excelência de 19 de Fevereiro de 2021 – Unmasking COVID-19: Vaccines, Mandates, and Global Salute – com grande consolação, reconhecendo-vos como uma rara e preciosa voz da verdade.

Mesmo na Itália, associações e grupos comprometidos com o direito à vida não ficaram indiferentes. Muitos encontraram no apelo de Vossa Excelência a um «novo movimento pela vida», que combata, «de modo claro e inequívoco, contra os medicamentos contaminados pelo aborto, contra o abuso de partes do corpo do nascituro», um poderoso estímulo para repensar a acção, não abandonando, certamente, o meritória batalha travada até agora ao longo de décadas, mas, pelo contrário, levando-a a uma coerente completude na nova perspectiva de uma crítica integral relativa à legitimidade ética e jurídica do uso de células embrionárias e fetais no âmbito da experimentação e da indústria farmacêutica e cosmética (e afins).

Esta nossa resposta quer ser uma resposta de adesão ao Vosso apelo de 19 de Fevereiro.

A defesa da vida humana inocente desde a concepção até à morte natural não pode admitir compromissos ou excepções. Ou é intransigente e integral, ou não é! Ou é lúcida e rigorosamente coerente, ou não é!

Reconhecer que o ser humano é pessoa desde a concepção e nunca deixa de o ser, qualquer que seja o estado clínico físico-psíquico em que se possa encontrar até à morte natural, implica, necessariamente, o dever reconhecer como homicídio qualquer supressão da vida humana, sem distinção alguma relativa à idade ou às condições pré-natais ou pós-natais da vítima.

A supressão da vida humana inocente não só é sempre gravemente ilícita, do ponto de vista moral, mas ocorre que seja sempre reprovada juridicamente. A condenação penal do homicídio, seja qual for a idade pré-natal ou pós-natal da vítima, é exigida pela justiça, necessária em todos os ordenamentos jurídicos.

Nenhuma ordem jurídica positiva pode exigir ser reconhecida como legítima contemplando a possibilidade de suprimir legalmente um ser humano inocente. Da mesma forma, nenhum ordenamento jurídico positivo pode presumir a legitimidade prevendo a possibilidade legal de reificar e instrumentalizar a vida humana inocente para fins de investigação e/ou de produção (farmacêutica, cosmética, alimentar).

Uma sociedade que não só tolera, mas passa a considerar normal o uso sistemático e habitual de células derivadas da matança de pessoas inocentes em idade pré-natal para os mais diversos fins, parece ter perdido a razão e a justiça, bem como a capacidade de juízo ético.

Quem defende o direito à vida, para não cair numa contradição funesta, só pode ser inequívoco no afirmar a absoluta ilegitimidade moral e jurídica de qualquer forma de aborto voluntário (cirúrgico ou químico-farmacológico), assim como de qualquer produção e criopreservação de embriões humanos, de manipulação e exploração de embriões humanos, de infanticídio, de eutanásia, de suicídio assistido. Mas isso ainda não é suficiente!

É imprescindível que os defensores da vida humana, para não se condenarem à incoerência e/ou à irrelevância, atentem para o facto de que a produção, a reificação e a manipulação dos embriões humanos, assim como a exploração de células fetais obtidas de seres humanos em idade pré-natal, é parte, hoje, de um enorme e global sistema económico, técnico e industrial.

Condenar o aborto sem, porém, condenar aquela enorme estrutura tecno-produtiva do uso reificante/instrumentalizador da vida humana em idade pré-natal, senão hipocrisia, é, certamente, miopia intelectual e operacional.

A batalha em defesa da vida humana, hoje, não pode deixar de ser TAMBÉM compromisso contra aquelas práticas e aquelas estruturas que degradam a vida inocente a reserva de material biológico, aproveitável no campo da experimentação e da produção.

É, acima de tudo, uma batalha cultural. Trata-se de rejeitar, da maneira mais clara, aquela cultura do desejo que considera o ser humano em idade pré-natal como disponível para qualquer fim, até mesmo para se tornar um material de consumo.

É uma tarefa a ser realizada de todos os ângulos e da maneira mais eficaz, inclusive para chamar a atenção de todos os homens:

– na rejeição de QUALQUER produto (farmacêutico, cosmético, alimentar) que apresente até mesmo o mínimo vínculo com a supressão da vida humana inocente;

– no boicotar (por exemplo, recusando-se a ser clientes, accionistas, obrigacionistas, etc.) TODAS as empresas que façam uso de células embrionárias e/ou fetais na própria actividade produtiva ou experimental.

Trata-se, então, de actuar sobre o plano jurisprudencial e legislativo, para que seja legalmente reprovado e penalmente sancionado qualquer uso de células embrionárias e fetais humanas obtidas a partir da supressão da vida humana inocente e, ao mesmo tempo, seja proibido qualquer comércio de células e/ou tecidos humanos.

Isso NÃO contra a medicina e a farmacêutica, mas por uma produção eticamente conduzida dos medicamentos e dos cosméticos. Nenhuma vacina, nenhum medicamento, nenhum cosmético, nenhum alimento deve ser produzido ou experimentado usando células embrionárias e/ou fetais humanas obtidas da morte de um inocente. Qualquer utilização e comércio de tecidos e células embrionárias/fetais humanas, derivadas da supressão da vida inocente, é moralmente inaceitável e deve ser legalmente excluída.

Isto evidencia-se no empenho integral e coerente para as associações e os grupos que levam a sério a defesa da vida humana.

Portanto, estamos empenhados em dar continuidade ideal e actuação generosa ao apelo lançado por Vossa Excelência a 19 de Fevereiro de 2021.

Pedimos a Vossa bênção,



Mirco Agerde – Movimento Mariano Regina dell’Amore

Gianfranco Amato – Giuristi per la Vita

Antonio Brandi – Associazione Pro Vita & Famiglia

Giorgio Celsi – Associazione Ora et labora in difesa della Vita

Francesco Fontana – Associazione Iustitia in Veritate

Giovanni Formicola – Opzione Benedetto

Massimo Viglione – Confederazione dei Triarii

Francesco Agnetti (giurista)

Francesco Mario Agnoli (magistrato, Presidente aggiunto della Suprema Corte di Cassazione, già membro del Consiglio Superiore della Magistratura)

Milton Amabile (farmacista)

Francesco Avanzini (medico)

Dottoressa Patrizia Azzali (medico)

Pier Luigi Bianchi Cagliesi (giornalista)

Antonio Bianco (coordinatore della Triarii Web Tv)

Eleonora Bonfanti (studentessa, Presidente di Nova Civilitas Giovani)

Luca Campanotto (giurista)

Fabio Candalino (giurista)

Maria Capozza (giurista, presidente Associazione Giovanna d’Arco ONLUS)

Marco Casadei (medico)

Anna Egidia Catenaro (giurista, presidente Associazione Avvocatura in Missione)

Ugo Cepparulo (giurista)

Palmiro Clerici (medico veterinario)

Cecilia Collini (giurista)

Dottoressa Marina Corsi (farmacista)

Dottoressa Cristina Costa (docente)

Dottoressa Silvana De Mari (medico)

Matteo De Martino (medico)

Donato Carmelo Dellino (medico, responsabile dell’Associazione Medicina e Persona Puglia)

Alfredo de Matteo (membro del Comitato per la Marcia per la Vita)

Luca Di Fazio (giurista)

Stefano Fontana (presidente Associazione LiFE-libertà famiglia educazione)

Enzo Fortunato (presidente Associazione Europa Benedettina)

Paolo Gabelli

Luca Ghirardi (giurista)

Cristiano Gobbi (giurista e canonista, Presidente Circolo culturale G. Mattiussi S.J.)

Roberto Grieco (medico)

Emilio Guidi

Paolo Gulisano (medico)

Dottoressa Maria Eleonora Iannucci (farmacista)

Vladimir Kosic (già Assessore alla Sanità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)

essa Rosanna Lallone (consulente Welfare del Centro servizi al volontariato di Bari)

Alessandro Laudani (medico)

Stefano Martinolli (medico)

Dottoressa Wanda Massa

Massimiliano Mirto (docente di filosofia)

Carmine Napolitano (medico)

Simone Ortolani (giornalista, Presidente Associazione culturale San Michele Arcangelo)

Dottoressa Valentina Plano (farmacista)

Domenica Riello (giurista)

Manuela Romano (giurista)

Mauro Roseano (medico)

Dottoressa Arianna Scala (farmacista)

Bruno Sconocchia (giurista, presidente Associazione Sunodia)

Clara Suardi (ostetrica)

Paolo Tanga (già Direttore Principale di Banca d’Italia)

Luciano Tenze (medico)

Enrico Tolentinati (medico)

Chiara Torti (ostetrica)

Marco Tosatti (giornalista)

Daniele Trabucco (docente di diritto costituzionale)

Giovanni Turco (docente di filosofia del diritto)

Dottoressa Chiara Margherita Ulisse (infermiera)

Piero Uroda (farmacista, Presidente dell’Unione Farmacisti Cattolici Italiani)

Aldo Maria Valli (giornalista)

Dottoressa Maria Prassede Venturini (medico)

Fabrizio Verduchi (Presidente di Italia Cristiana)

§§§

