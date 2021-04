Deotto. L’Idiozia Guardiani del Conformismo, e Striscia la Notizia.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’amico Paolo Deotto ci ha scritto questa lettera – che condividiamo alla vostra attenzione – sull’ennesima idiozia dei Pasdaran del Pensiero Unico e dei Guardiani dell’Antirazzismo manifestatasi negli alti lai elevati contro Striscia la Notizia. Siamo veramente ridotti male, temo. Buona lettura.

Caro Marco,

premesso che da anni annorum sono un felice “non proprietario” di televisione, ho seguito sulla stampa l’incredibile vicenda che ha coinvolto Gerry Scotti e Michelle Hunziker, rei di aver commesso un orribile crimine, ossia di aver scherzato sui cinesi, facendo gli occhi a mandorla e pronunciando la lettera “L” anziché la “R”.

Poiché se vado a casa di amici, inevitabilmente c’è un televisore acceso, ho visto qualche volta “Striscia la notizia”. Niente di eccezionale (anzi, mi pare un programma abbastanza nei canoni di un tranquillo conformismo), però comunque un programma simpatico, che ha fatto anche delle cose molto valide, come gli interventi di Brumotti nelle zone di spaccio.

Però i cani da guardia del Pensiero Unico sono sempre in servizio e attualmente, si sa, è severamente vietato scherzare sulle razze – che esistono – salvo, ovviamente, scherzare pesantemente sulla razza bianca, che sarebbe rea di tutti i crimini del mondo. E così, per uno scherzo assolutamente innocente, i due conduttori sono stati accusati di “razzismo” e, purtroppo, entrambi si sono sentiti in dovere di porgere le scuse. Spiace dirlo, ma Don Abbondio resta sempre un parametro e il coraggio, se uno non lo ha, non se lo può dare…

Deo gratias, leggo che la direzione di Striscia la Notizia si è rifiutata di porgere scuse, facendo notare che la satira è satira e , come tale, può essere anche irrispettosa.

Ma quello che fa paura in tutta questa vicenda è l’atteggiamento tanto aggressivo quanto cretino dei Cani da guardia del Pensiero Unico, pronti a scattare all’attacco, dimostrando il più delle volte la totale mancanza di senso del ridicolo.

Il loro sogno è un’umanità grigia, allineata, meglio ancora se tutta vestita allo stesso modo, che ride a comando o piange a comando. La satira, la comicità, li spaventa, perché sanno che finché la gente sa ridere è pericolosa. Sanno che il mondo da incubo che stanno cercando di forgiare non ha basi, né logiche né tantomeno spirituali. Sanno che una risata sempre più forte rischia di rovinarli.

No, cari amici Cani da guardia. Il diritto di ridere, di prendere in giro, di sbeffeggiare, non ce lo toglierete. E sapremo sempre anche ridere di voi, piccoli Suslov in servizio permanente, del vostro muso grigio e triste, dei vostri sentimenti regolati a bacchetta, del vostro desiderio malato di un grigiore diffuso e uniforme.

Cari amici Cani da guardia, recuperate un po’ di senso del ridicolo, imparate a sorridere e a essere liberi nel cuore. Così smetterete di odiare in modo politicamente corretto e imparerete a usare la vostra testa. Scoprirete tante cose interessanti, ad esempio che la vita è bella e tra le sue bellezze c’è anche la capacità di scherzare.

E poiché naturalmente voi Cani da guardia siete tutti antifascisti (non si discute, perbacco!), vi voglio raccontare una cosa interessante. In periodo fascista esisteva una bellissima rivista umoristica, “Il Bertoldo”, su cui scrivevano i migliori umoristi dell’epoca. Metz, Guareschi, Campanile, Simili, Carletto Manzoni, per citarne solo alcuni. Ovviamente sotto il regime c’erano i Cani da guardia del Pensiero Unico, che alle volte si coprivano di ridicolo perché volevano strafare. Come voi.

Accadde che sul Bertoldo fu pubblicata una vignetta (non ricordo se di Guareschi o di Manzoni) in cui si vedeva Sandokan che ordina ai suoi pirati di andare all’arrembaggio di una nave. “All’arrembaggio, Tigrotti di Mompracen”, grida Sandokan. Poi, vedendo che uno dei suoi uomini non si muove, gli dice: “E tu perché non vai all’arrembaggio?”. E quello risponde: “Perché sono di Gallarate”.

Era una innocente vignetta, ma il Podestà di Gallarate si affrettò a scrivere alla direzione del “Bertoldo” per protestare e far presente che gli abitanti di Gallarate erano persone oneste e laboriose e mai nessuno di loro era stato coinvolto in atti di pirateria.

Vedete, cari amici Cani da guardia, state facendo la stessa penosa figura. Suvvia, state tranquilli, il mondo non smetterà mai di ridere, per quanto voi ringhiate. Imparate anche voi a ridere e vedrete che starete molto meglio.

