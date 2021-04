Di Siena: Ahi Serva Italia, di Dolore Ostello. Nocchieri Venduti o Incapaci.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, in questo periodo surreale di un Paese surreale gestito da e/o incapaci, briganti e avanzi dei passati regimi ideologici, ma ben in sella al potere, grazie al golpe bianco praticato dal “Garante della Costituzione” (non ridete così forte, per favore) ci sembra interessante condividere con voi queste riflessioni, trovate sui social, di Antonio Di Siena, avvocato, blogger, presente sull’Antidiplomatico e autore di ‘Memorandum – una moderna tragedia greca’. Scriverà forse anche una moderna tragedia italiana, mentre appare ogni giorno più chiaro che quello che stiamo vivendo è manipolato, in maniera cinica. Leggete questo articolo della Nuova Bussola Quotidiana sulle cifre dei morti per Covid…Buona mesta lettura.

§§§

Ricapitoliamo.

Nelle ultime 72 ore è successo che:

– l’Unione europea ha vietato la divulgazione degli atti sulla (im)preparazione dell’Italia alla pandemia per non “minare la sicurezza pubblica”. Di fatto, quindi, il nostro Paese era palesemente e colpevolmente incapace di affrontare l’emergenza ma stanno insabbiando tutto se no scoppia il finimondo;

– secondo la Procura di Bergamo l’ex direttore generale del ministero della Salute, nonché direttore aggiunto dell’OMS, avrebbe fatto sparire i report sulla gestione pandemica per coprire le gravi colpe di Speranza e del Governo Conte bis;

– il virostar Burioni ha ammesso pubblicamente – per giunta dalla poltrona della trasmissione mainstream più “autorevole” in assoluto, quella di Fabio Fazio – che il virus non si trasmette all’aperto. Facendo crollare, come se niente fosse, gran parte della retorica alla base di lockdown e restrizioni impunemente propalata per un anno a reti unificate.

Ciononostante ci sono ancora milioni di persone che si chiedono come mai l’Italia sia messa così male.

La risposta ce l’avete sotto il naso, basta unire i puntini.

L’Italia è ormai da decenni un Paese allo sbando totale. Fallito politicamente, finanziariamente e culturalmente. Subordinato agli interessi delle banche e della grande finanza internazionale e in ostaggio di un manipolo di politicanti, traditori, svendipatria, faccendieri e vili affaristi, ininterrottamente al potere coi sotterfugi e le menzogne.

E che riesce a sopravvivere esclusivamente grazie ai sacrifici dei suoi cittadini. Gli stessi che, pur ridotti in miseria, stanno diligentemente e pazientemente subendo tutto questo da un anno, ma si vedono costantemente additati come gli unici responsabili di questo disastro.

Il problema, quindi, non è soltanto venire fuori dalla pandemia. Quanto piuttosto rifondare l’Italia dalle sue fondamenta. Recuperando lo spirito unitario e il senso di appartenenza a un destino comune che ci hanno fatto diventare uno dei paesi più belli e prosperi del mondo.

Un luogo in cui sia di nuovo possibile sognare un futuro migliore per noi e per i nostri figli.

– Antonio Di Siena –

(https://twitter.com/antonio_disiena)

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: covid, di siena, italia, oms



Categoria: Generale