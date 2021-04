UK. Centinaia di Pastori a Boris Johnson: No al Passaporto Vaccinale

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ci sembra molto interessante tradurre, e rilanciare questo articolo apparso su Church Militant, e relativo alla protesta di centinaia di pastori e sacerdoti in Gran Bretagna all’idea di un “passaporto vaccinale” per entrare in Chiesa. Un’idea ventilata dal Premier Boris Johnson e che finora a visto i vescovi britannici in silenzio….

§§§

Centinaia di leader cristiani in Gran Bretagna hanno firmato una lettera aperta al primo ministro Boris Johnson affermando categoricamente di essere “totalmente contrari” ai passaporti vaccinali come condizione preliminare per ammettere i fedeli nelle chiese.

“Come leader cristiani desideriamo affermare che non prevediamo alcuna circostanza in cui potremmo chiudere le nostre porte a coloro che non hanno un passaporto vaccinale, un certificato di test negativo o qualsiasi altra ‘prova di salute'”, hanno dichiarato inequivocabilmente i pastori e i leader laici.

“Per la Chiesa di Gesù Cristo chiudere fuori coloro che lo Stato considera indesiderabili dal punto di vista sociale sarebbe un anatema per noi e una negazione della verità del vangelo”, hanno scritto giovedì oltre 700 leader cristiani.

I pastori “sarebbero costretti a resistere vigorosamente a qualsiasi legge del Parlamento” poiché “il messaggio che predichiamo è dato da Dio per tutti gli uomini e non consiste in altro che nel libero dono della grazia offerto in Cristo Gesù, con la chiamata universale al pentimento e alla fede in Lui”.

“Negare alle persone l’ingresso per ascoltare questo messaggio vivificante e per ricevere questo ministero vivificante sarebbe un fondamentale tradimento di Cristo e del vangelo. Le chiese e le organizzazioni cristiane sincere non potrebbero fare questo”, hanno sostenuto i leader di diverse denominazioni.

Mentre alcuni ecclesiastici cattolici, tra cui il convertito anglicano padre Benedict Kiely – ora sacerdote cattolico nell’Ordinariato di Nostra Signora di Walsingham – hanno firmato la lettera, i vescovi cattolici di tutta la Gran Bretagna sono rimasti in silenzio sulle minacce di Johnson di emettere passaporti vaccinali.

“Penso che la lettera sia molto calma e chiara. Sono stato particolarmente spinto a firmarla a causa della promessa di non negare mai l’ingresso alle nostre chiese”, ha detto P. Kiely a Church Militant.

La Chiesa in Gran Bretagna sembra essere notevolmente silenziosa mentre secoli di libertà civili vengono rimosse con appena una parola di protesta o anche di interrogazione.

“La Chiesa in Gran Bretagna sembra essere notevolmente silenziosa mentre secoli di libertà civili vengono rimosse con a malapena una parola di protesta o anche di interrogazione”, ha detto P. Kiely, che ha dedicato il suo intero ministero sacerdotale ad aiutare i cristiani perseguitati, soprattutto in Medio Oriente.

Parlando a Church Militant, il popolare scrittore e commentatore inglese Dn. Nick Donnelly ha detto di aver firmato anche lui la lettera, ma ha lamentato l’acquiescenza della gerarchia cattolica.

“I vescovi inglesi hanno fatto della giustizia sociale, specialmente dei diritti delle persone socialmente svantaggiate, il centro della loro proclamazione del vangelo”, ha notato Donnelly.

“Quindi si potrebbe pensare che la minaccia dei passaporti per i vaccini – creando un apartheid sociale – li avrebbe fatti protestare a gran voce. Ma tuttavia rimangono stranamente in silenzio”, ha osservato.

noltre, ha osservato, “poiché i vaccini non impediscono l’infezione di per sé, anche una persona vaccinata potrebbe, in teoria, portare e potenzialmente trasmettere il virus, quindi decidere lo ‘status di sicuro non diffusore di qualcuno sulla base della prova della loro immunità alla malattia è spurio”.

I leader spiegano anche che un tale documento costituisce una “forma non etica di coercizione e violazione del principio del consenso informato” e rischia di “portare a uno stato di cose permanente in cui lo status di vaccino COVID potrebbe essere ampliato per includere altre forme di trattamento medico e forse anche altri criteri oltre a questo.”

Sottolineando che i passaporti costituiscono “una delle proposte politiche più pericolose che siano mai state fatte nella storia della politica britannica”, i pastori avvertono del “potenziale dello schema di portare alla fine della democrazia liberale” e “di creare uno stato di sorveglianza in cui il governo usa la tecnologia per controllare alcuni aspetti della vita dei cittadini”.

Un numero significativo di leader cristiani rimane sottomesso ai draconiani regolamenti COVID-19 imposti dallo Stato, citando testi di prova dalle Scritture.

In discussioni simili sui social media, il pastore Oliver Gross, ministro della Buckingham Chapel di Bristol, sollecita ripetutamente la sottomissione allo Stato basandosi su Tito 3:1-2: “Ricorda loro di essere soggetti alle autorità, di obbedire, di essere pronti per ogni opera buona… .”

L’autrice e giornalista femminista liberale Dr. Naomi Wolf dice che il passaporto vaccinale è la “collina su cui morire” [resistere].

I leader citano anche la lettera di San Paolo ai Romani (13:1-2), che esorta tutti a “essere soggetti alle autorità di governo, perché non c’è autorità se non quella che Dio ha stabilito”. Paolo avverte che “chi si ribella all’autorità si ribella a ciò che Dio ha istituito, e chi lo fa porterà il giudizio su di sé”.

Al momento della stampa, nessun vescovo cattolico o anglicano ha firmato la dichiarazione o ha emesso una dichiarazione simile sollecitando il governo a fermare il suo ingranaggio dei passaporti vaccinali.

Per la Chiesa di Gesù Cristo chiudere fuori coloro che lo stato ritiene essere socialmente indesiderabili sarebbe un anatema per noi e una negazione della verità del Vangelo.GabTweet

Martedì, l’arcivescovo di Westminster e presidente della Conferenza episcopale cattolica di Inghilterra e Galles, il cardinale Vincent Nichols ha scritto un articolo congiunto con l’arcivescovo anglicano di Canterbury Justin Welby sull’Evening Standard, accusando il governo di immoralità nel fare tagli agli aiuti esteri.

Tuttavia, né Nichols né Welby – che hanno entusiasticamente chiuso le chiese anche prima che il governo ordinasse le chiusure – hanno messo in guardia il governo sui passaporti dei vaccini.

I leader cristiani di alto profilo dell’Alleanza Evangelica e della Fellowship of Evangelical Churches (FIEC) – che sono stati fortemente a favore del lancio del vaccino statale e hanno esortato i cristiani a prendere i vaccini contaminati dall’aborto – non hanno anche firmato la dichiarazione.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: covid, lettera, passaporto vaccinale, uk



Categoria: Generale