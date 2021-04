El Suicidio Imposible de un Sacerdote Informador. La Hermana Acusa.

Marco Tosatti

Estimados Stilumcuriales, como había prometido Stilum Curiae sigue ocupándose de la extraña muerte -que se hizo pasar por suicidio, pero que muy probablemente fue un homicidio- de Joseph Moreno, un sacerdote de Búfalo encontrado muerto pocos días antes de ponerse en contacto con el entonces nuncio en Estados Unidos Viganò, y llevarle documentos que revelaban una situación de extrema corrupción en su diócesis.

Hemos tomado contacto con Sue Moreno. Los orígenes de la familia son italianos, Sicilia y Castellammare, para obtener información directa sobre la batalla que está librando para llegar a la verdad sobre la muerte de su hermano gemelo.

Como primer paso, nos ofreció la posibilidad de disponer de los documentos, la base sobre la que se basa su iniciativa: “Si en algún momento quieren que escanee algunos informes y se los envíe por correo electrónico, lo haré. Sólo hágame saber cuáles quiere ver. También tengo fotos de la escena del crimen y de la autopsia que son demasiado horribles para verlas. Soy el único de la familia que las mira”.

Como primera cuestión, le preguntamos por qué está tan sólidamente convencida de la imposibilidad del suicidio (que se produjo, según la versión oficial, con un disparo en la nuca mientras sostenía el arma con la mano izquierda; Moreno no era zurdo).

“Hay muchas respuestas a esta pregunta, pero las más importantes son éstas.

* En primer lugar , el padre Joe creía que Dios es el único que puede quitar una vida. El padre Joe fue entrevistado cuando era capellán del Departamento de Policía de Búfalo, en momentos en que un policía fue asesinado. El reportero preguntó a Joey si el asesino debería sufrir la pena de muerte y esta fue la respuesta del padre Joe: sólo Dios puede quitar una vida.

* En segundo lugar , no estaba deprimido ni tenía tendencias suicidas. No se hacen planes para el futuro si se está pensando en suicidarse. Algunos ejemplos de ello: *hacer las maletas para ir a un nuevo destino, escribiendo a tu obispo, la noche anterior pidiendo estar en la rectoría más cercana debido al deterioro de la salud de papá y sus otras obligaciones.

*alquilar un depósito por un mes,

*hacer su cambio de dirección,

*decirme que si en cuatro semanas no conseguía lo que estaba esperando iríamos a los medios de comunicación y haríamos saltar por el aire todo esto (es decir, la diócesis).

*Textos, personal sobre cómo hacer la carta de apadrinamiento para el bautismo, el domingo 14/10/2012

*Bautismo, domingo, 14/10/2012. Nunca defraudaría a esta familia, sobre todo porque papá había sido policía. Siempre estaba ahí para cualquier miembro de las fuerzas del orden que tuvieran necesidad de él.

*Igual de importante: si realmente hubiera querido suicidarse, el padre Joe nos habría escrito una carta a nuestro padre, a su querida nieta Christina y a mí. También habría escrito por qué y puesto por escrito sus últimos deseos. Era y será siempre el centro de nuestra familia y nunca nos abandonaría por voluntad propia.

* La atroz razón por la que la diócesis dijo que se quitó la vida fue porque no fue nombrado pastor. El padre Joe me dijo que iban a cerrar su iglesia, que no daba dinero. Quería cerrarla con dignidad. Estaba esperando a que se aprobara el presupuesto para poder convertirse en capellán a tiempo completo del Hospital de Veteranos de Búfalo.

*Su arma no fue disparada, fue tomada un par de semanas antes de su muerte.

*El padre Joe era diestro y la herida está en el lado izquierdo. Sabía dónde disparar para matarse y éste no es el caso.

*Ese sábado se había comprometido a celebrar Misas en Santa Teresa los domingos, 14/10, 21/10 y 28/10. Las notas están en su calendario litúrgico que se muestra en las fotos de la escena del crimen”.

La segunda pregunta que le hicimos a Sue Moreno fue sobre el informe pericial que había hecho elaborar a un experto legal. Nos contestó lo siguiente:

“El segundo informe de la autopsia afirma: <Como resultado de mi examen del extenso material presentado por la hermana del difunto, basado en la entrada de la herida de bala y su trayectoria, es mi opinión, expresada con un grado razonable de certeza médica, que un individuo diestro que intenta suicidarse es altamente improbable que dispare en su área temporal posterior izquierda. Además, como resultado de una importante herida documentada en su mano izquierda que le produjo una sustancial debilidad muscular y una disminución de la movilidad de esa mano, habría sido extremadamente embarazoso para él cometer este acto físico>.

En 2006 el padre Joe fue apuñalado por un ladrón en la rectoría y fue sometido a una intervención quirúrgica y a una terapia física después del ataque, que le dejó la mano izquierda debilitada. El Dr. Wecht examinó realmente su mano izquierda”.

A continuación, pasamos a las posibles razones por las que alguien podría haber querido matar a Joseph Moreno. Sue nos respondió lo siguiente:

“El jueves 11 de octubre de 2012 mantuvimos una larga conversación telefónica sobre el dinero desaparecido en San Lorenzo. Él dijo: <Susie, faltan 500.000 dólares, no están contabilizados, no sé adónde fueron y no me fío del diácono Paul>. El padre Joe no sólo estaba reuniendo las pruebas sobre los abusos sexuales cometidos por un sacerdote, sino que estaba a punto de adentrarse en la investigación del dinero desaparecido en su iglesia. Se le encargó la auditoría contable, que él mismo solicitó y todo el mundo en la diócesis lo sabía. El padre Joe no era el párroco ni el administrador, por eso no debería haber sido puesto a cargo de la auditoría, según el Derecho canónico, a menos que el párroco o el administrador fueran considerados responsables del dinero faltante. El padre Joe siempre creyó que estaba protegido por el Departamento de Policía de Búfalo y lo defraudaron. También me habló de algunas situaciones de abuso que involucraban a un antiguo obispo auxiliar, a personalidades del Seminario Cristo Rey y a un alto funcionario de la Diócesis muy cercano al obispo”. Iba a denunciar los abusos sexuales en la diócesis de Búfalo, entre ellos el de un alto prelado sorprendido en un jacuzzi con un niño de 12 años. También quería denunciar la actividad homosexual en el seminario, y comenzó a escribir un libro sobre lo que vio. Sabía que había tres sacerdotes en la diócesis que estaban malversando fondos de pensiones.

Preguntamos a Susan Moreno si había intentado denunciar este hecho a alguna autoridad eclesiástica. Ésta es su respuesta.

El jueves 31 de julio de 2014 papá y yo nos reunimos con el antiguo obispo, Richard Malone. Me dijo que debía olvidar espiritual y emocionalmente la muerte del padre Joe. Me dirigí a él y le dije: <Si alguien disparara a tu hermana en la nuca, ¿lo dejarías pasar espiritual y emocionalmente?>. Entonces procedí a levantarme y salir. Estuvo nervioso todo el tiempo y no paraba de tirar de la cruz.

Antes de la reunión con monseñor Richard Malone, papá, Christina y yo nos reunimos con la antigua médica forense, la doctora Diane Vertes, quien completó la autopsia inicial del padre Joe el jueves 7 de junio de 2013. En esta reunión dijo que si pudiéramos conseguir el examen médico de la mano izquierda del padre Joe cambiaría la forma de la muerte. Dijo que no podía mantener el expediente del padre Joe abierto indefinidamente, sino que seguiría lo que le dijera la policía.

Inmediatamente, me puse en contacto con el Departamento de Seguros de la Diócesis de Búfalo, para obtener el historial médico de la mano izquierda del padre Joe. Hablé con la Sra. Pat W., de First Niagara, quien gestiona los reclamos de resarcimiento de la Diócesis de Búfalo, y me dijeron que la Diócesis de Búfalo había retirado sus registros. Esta conversación telefónica tuvo lugar el jueves 26 de noviembre de 2015. Después de esta conversación telefónica hablé con el Director de Servicios de Seguros, el Sr. John Scholl, y me dijo que estaba al tanto de que la Diócesis tenía el expediente, y que habría una reunión al día siguiente para ver si me daban acceso al expediente del Padre Joe. En esta reunión estarían el obispo Malone, el canciller de la diócesis y también el abogado de la diócesis, Terry Connor. El Sr. Scholl me dijo que estaba en conocimiento del daño en el dedo índice del padre Joe, pero no del “dedo del gatillo”. Estaba muy familiarizado con el apuñalamiento que tuvo lugar en marzo de 2006 y le hubiera gustado ayudar a la causa, pero tuvo que esperar para ver si había algún riesgo. La Iglesia siempre está preocupada por ser demandada. ¡No ocultes las cosas y no te demandarán! Nunca me llamaron al día siguiente y nunca me dieron el expediente del padre Joe. Mienten y se protegen a sí mismos y a sus bienes e ignoran todos los delitos que han creado”.

Le prometí a mi Joey la noche en que fue asesinado que conseguiría justicia para él y eso es lo que haré hasta el día de mi muerte. Nadie entiende el vínculo entre los gemelos. Se llevaron la mitad de mí cuando mataron al padre Joe. Su muerte no será en vano cuando todo lo que intentaba hacer era exponer el mal dentro de nuestra Iglesia.

Me siento honrada por el hecho que el arzobispo Viganò y usted nos ayuden a conseguir justicia. Nuestro padre se está muriendo y quiere que se haga justicia con su amado hijo antes de ir al cielo. Esperamos que usted pueda ayudarnos a conseguirlo. Que esté bien y saludable. Espero tener noticias suyas pronto. Que Dios esté a tu lado.

Susie

***

Este es el testimonio de la hermana de un sacerdote que murió en circunstancias increíbles. Y que arrojó una sombra terrible sobre la Iglesia en su diócesis. Nos parece que la batalla que está llevando adelante Iglesia Militante no sólo es justa, sino necesaria. Esperamos que sus esfuerzos y los de Susan Moreno tengan un resultado positivo de justicia y transparencia.

Si quieren pueden leer también este link y este otro link.

Publicado originalmente en italiano el 11 de abril de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/04/11/il-suicidio- impossibile-di-un-prete- informatore-la-sorella-accusa/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: buffalo, cura asasinado, joseph moreno, moreno



Categoria: Generale