BXVI, la Rinuncia. Mons. Gaenswein Cercò di Dissuaderlo. Invano.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il prossimo 16 aprile uscirà in Spagna un documentario su Benedetto XVI, annunciato da Religion Digital. Il documentario è di Goya Produciones.

In esso il segretario personale di Benedetto XVI, Georg Gänswein, rivela che ha cercato di dissuadere Ratzinger dalla sua decisione di dimettersi dal pontificato.

Il film, intitolato “Benedetto XVI, il Papa Emerito”, è scritto e diretto da Andrés Garrigó, e uscirà in coincidenza con il 94° compleanno di Benedetto XVI.

Il film rivela che nell’entourage di Benedetto XVI c’è stato chi ha cercato di dissuaderlo dal dimettersi, tra cui il suo stesso segretario personale, al quale il Papa ha risposto che aveva pregato e che non sarebbe tornato indietro… come è stato, secondo la casa di produzione in un comunicato. “La mia prima reazione è stata, Santo Padre, non è possibile, non è possibile”, ha dichiarato.

“Anni di servizio alla Chiesa e compiti schiaccianti di cui pensa di non poter sopportare il peso. Ha fatto bene a dimettersi? Il documentario non giudica, ma rivela che c’era chi intorno a lui ha cercato di dissuaderlo”, dice la casa di produzione, citando espressamente Gänswein, il protagonista principale del documentario.

Oltre a raccogliere testimonianze come quella del cardinale tedesco Gerhard Ludwig Müller, o degli spagnoli Julián Herranz o Antonio María Rouco, il film si concentra sul periodo di Benedetto XVI al servizio di Giovanni Paolo II come cardinale prefetto della dottrina della fede e poi come papa.

Al documentario partecipano anche storici, esperti vaticani, il direttore dell’Osservatore Romano, Andrea Monda, e alcuni amici di Benedetto XVI come il teologo canadese Tremblay e il sociologo tedesco Gabriele Kuby.

“Benedetto XVI, il Papa Emerito” sarà disponibile in tutto il mondo, in spagnolo e inglese, per il noleggio online da venerdì 16 aprile sulla piattaforma ‘estrenosdecinedigital.com’ e, da giugno, su DVD.

Ecco il trailer:

Tag: benedetto, dimissioni, documentario, GAENSWEIN



Categoria: Generale