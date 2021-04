Vaccinazione Obbligatoria: Stupida, Immorale, Irresponsabile. Lettera al BMJ.

Carissimi Stilumcuriali, mentre il balletto ondivago delle “vaccinazioni” prosegue, con stop and go, allarmi e blocchi, generalizzati o per livello di età, a testimonianza ulteriore, se ce ne fosse bisogno, che quel materiale che viene iniettato può essere pericoloso o inefficace, o inefficace e pericoloso insieme, il governo vorrebbe spingere per l’obbligo di inoculazione ad alcune categorie. A questo proposito sottoponiamo alla vostra attenzione una lettera apparsa sul British Medicine Journal . La firma Katya Polyakova, medico e con esperienza di Direttore Medico di un ospedale nel Kent con un curriculum importante per quanto riguarda in particolare la cura anche psichiatrica dell’adolescenza e delle famiglie e molti altri campi. Insomma, una persona che è interna al sistema sanitario britannico. Buona lettura.

Caro direttore,

Ho avuto più vaccini nella mia vita della maggior parte delle persone e vengo da un luogo di significativa esperienza personale e professionale in relazione a questa pandemia, avendo gestito un servizio durante le prime 2 ondate e tutte le contingenze che vanno con questo.

Ciononostante, ciò con cui sto lottando attualmente è la mancata segnalazione della realtà della morbilità causata dal nostro attuale programma di vaccinazione all’interno del servizio sanitario e della popolazione del personale. I livelli di malattia dopo la vaccinazione sono senza precedenti e il personale si sta ammalando molto e alcuni con sintomi neurologici, il che sta avendo un enorme impatto sul funzionamento del servizio sanitario. Anche i giovani e i sani sono fuori per giorni, alcuni per settimane, e alcuni richiedono un trattamento medico. Intere squadre vengono fatte fuori perché sono andate a farsi vaccinare insieme.

La vaccinazione obbligatoria in questo caso è stupida, immorale e irresponsabile quando si tratta di proteggere il nostro personale e la salute pubblica. Siamo nella fase volontaria della vaccinazione, e incoraggiare il personale a prendere un prodotto non autorizzato che ha un impatto sulla loro salute immediata, e ho esperienza diretta del personale che contrae il Covid DOPO la vaccinazione e probabilmente lo trasmette. Infatti, è chiaramente indicato che questi prodotti vaccinali non offrono immunità o fermano la trasmissione. In questo caso perché lo facciamo?

Non ci sono dati longitudinali sulla sicurezza (al massimo un paio di mesi di dati di prova) disponibili e questi prodotti sono solo sotto licenza di emergenza. Cosa vuol dire che non ci sono effetti avversi longitudinali che potremmo affrontare e che potrebbero mettere a rischio l’intero settore sanitario?

L’influenza è un enorme killer annuale, inonda il sistema sanitario, uccide i giovani, i vecchi i comorbili, eppure la gente può scegliere se avere o meno quel vaccino (che era in circolazione da molto tempo). E si può elencare tutta una serie di altri esempi di vaccini che non sono obbligatori, eppure proteggono da malattie di maggiore rilevanza.

La coercizione e l’imposizione di trattamenti medici al nostro personale, a membri del pubblico, specialmente quando i trattamenti sono ancora in fase sperimentale, sono saldamente nel regno di una distopia nazista totalitaria e cadono molto al di fuori dei nostri valori etici come guardiani della salute.

Io e tutta la mia famiglia abbiamo avuto la COVID. Questo così come la maggior parte dei miei amici, parenti e colleghi. Recentemente ho perso un membro della famiglia relativamente giovane con comorbilità per insufficienza cardiaca, derivante dalla polmonite causata da Covid. Nonostante questo, non mi svilisco mai e sono d’accordo, che dovremmo abbandonare i nostri principi liberali e la posizione internazionale sulla sovranità corporea, la libera scelta informata e i diritti umani e sostenere la coercizione senza precedenti di professionisti, pazienti e persone per avere trattamenti sperimentali con dati di sicurezza limitati. Questo e le politiche che lo accompagnano sono un pericolo per la nostra società più di qualsiasi altra cosa che abbiamo affrontato nell’ultimo anno.

Cos’è successo a “il mio corpo, la mia scelta”? Cos’è successo al dibattito scientifico e aperto? Se non prescrivo un antibiotico a un paziente che non ne ha bisogno perché è sano, sono un anti-antibiotico? O un negatore di antibiotici? Non è forse ora che la gente rifletta veramente su quello che ci sta succedendo e su dove tutto questo ci sta portando?

