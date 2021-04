Laporta, Usa > Russia. Nelle mani di Dio, Speriamo che non Applauda…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il generale Laporta ci invita a riflettere sulla situazione politica mondiale, toccando anche quella che definisce la “spystory alle vongole” che ha occupato le prime pagine dei nostri giornali. Un’analisi appassionante. Buona lettura.

§§§

La congruenza e la verità effettuale dovrebbero essere i binari della buona politica. Non è così. Le conseguenze sono importanti.

La spy story alle vongole, per esempio, è conforme a un dagherrotipo narrativo tanto scontato quanto farlocco. Non convince; ne parleremo. Ora mettiamo un po’ di ordine nelle idee.

Le incongruenze non sono casuali

La narrativa del virus è contraddittoria; superata solo dalle stupidaggini sui vaccini, pro o contro indifferentemente.

In questo caos hanno buon gioco quanti, chiamando in causa “i sionisti”, li dicono determinati a uccidere l’86% dell’umanità, come? Col virus, ovvio, rispondono. La stupidità è l’afflizione più democratica e diffusa. Quanti dubitano, leggano Pagine Ebraiche lamentare il ritorno dell’antisemitismo poiché qualcuno attacca il “filantropo” George Soros, sostenitore del regime assassino di Xi Jinping. Il “filantropo” Soros nell’ombra finanzia tutta la destabilizzazione finanziabile. Pagine Ebraiche svia le domande su Soros, affermando che non era nazista. Ma davvero? Aveva 13 anni, quando scampò l’Olocausto. Che nazista poteva mai essere? È un quesito che eccita gli stupidi antisemiti, così come quanti esigono di santificare il “filantropo” Soros con tali espedienti. Qualunque cosa fosse, aveva 13 anni. Punto. Non prendiamoci in giro. La domanda cui Pagine Ebraiche non risponde è l’origine della ricchezza ereditata dal padre. Su questo tacciono il “filantropo” Soros e i suoi agiografi. Cari ebrei italiani, così prodighi di calunnie su S.S.Pio XII, il Pontefice che spese tutto il proprio patrimonio personale per salvare almeno 800mila ebrei, calunniatori, decidetevi: il “filantropo” Soros è un ebreo burattinaio, sì o no? Soros è un cospiratore? È un mascalzone. L’accusa di antisemitismo contro quanti si oppongono a tale losco figuro, getta un’ombra pesante sugli ebrei italiani che lo santificano, facendosi mantello dell’antisemitismo.

Feisbuc mi sospende per un giorno perché comunico d’aver bannato quanti hanno fra i loro amici Soros e un suo degno caudatario ebreo italiano. Sarei antisemita? Io?

Sono davvero questi i fatti importanti? No. La Bibbissi 🤣- non Radio Maria – la Bibbissi , la tivvù della regina, ci dice: «La Russia diffida la NATO dall’invio di truppe in aiuto dell’Ucraina […] Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, avverte che la Russia prenderebbe “misure aggiuntive” se la NATO facesse una mossa del genere.»

Il Parlamento italiano ha deciso di mandare truppe NATO in Ucraina? Il nostro Parlamento ha dato un indirizzo politico alla Farnesina e al Governo circa l’Ucraina? Le tivvù italiane ci informano sulle idiozie della famiglia reale e non ci dicono nulla dei guai in cui va a cacciarsi la NATO, che noi finanziamo e ci potrebbe trascinare in guerra da un momento all’altro.

Insomma, il virus non è “il problema”; è una parte importante di esso: andiamo verso la guerra e l’opinione pubblica è domata, ingannata e felice di esserlo, proprio grazie al Covid. L’Italia è diventata come Soros la volle fin dalla sua marcia e corruttiva speculazione del 1992-1993, con la quale favorì l’ascesa di politici più farabutti di quelli appena abbattuti. Oggi ci godiamo le spie, il virus, i vaccini, i campi container per l’assistenza della popolazione in caso di eventi emergenziali… Un caos. È governabile in qualche misura? Finché Giuseppa Conte fu assiso, questa domanda non aveva risposta.

E ora? Chi è il nostro maggiore alleato per fronteggiare questo caos? Gli Stati Uniti di Joe Biden, amico di Soros. Dicono che Donald Trump fosse fuori di testa. Va bene, ammettiamo che fosse così e non ce n’eravamo accorti, che stupidi. Oggi siamo in mano al successore, alla sua smania di guerra, di mutande e di cannoni, tutti i tipi di cannone, con lo sguardo un po’ così, malfermo e coi codici nucleari in tasca, Biden. Qual è il problema? Il virus oppure l’antisemitismo.

La Cina è un pericolo crescente

Eppure, se davvero si volesse finirla col virus, basterebbero due bombe nucleari, una su Pechino l’altra su Wuhan, se Stati Uniti e Russia volessero davvero collaborare. Prima o poi, con questo andazzo, la guerra nucleare arriverà non c’è scampo. Abbiamo spiegato il perché. La Cina per ora non ha interesse a entrare in guerra perché perderebbe i suoi mercati. Essa ha invece interesse a favorire lo scontro tra Stati Uniti e Russia, per poi imporre il suo sistema ovunque nel mondo.

Così come sarebbe stato meglio distruggere la Germania nazista sul nascere, oggi sarebbe meglio distruggere subito il regime criminale di Xi Jinping, privo ancora per poco d’una capacità nucleare comparabile a quella di Mosca e Washington. Se Mosca e Washington si scontrassero, Xi Jinping sarebbe quindi felice di raccoglierne i cocci. Il tempo lavora a favore di Pechino. È ancora possibile evitare la guerra fra USA e Russia ma le situazioni oggettive portano verso lo scontro. Biden, i dem e i loro accoliti vogliono mettere le mani sulle risorse russe; non vogliono una composizione con la Russia ma confidano di far cadere Vladimir Putin alimentando l’opposizione interna e destabilizzando anche l’Ucraina. Putin sa che la NATO non può mandare truppe in Ucraina; la NATO è una tigre di carta, può schierare i missili e pagare, attraverso i contributori come Soros, i fantocci ucraini e russi. Putin ha quindi spostato un’armata sui confini ucraini. Volete la guerra? Eccoci qui, par di sentirlo. La tivvù italiana ci porge intanto il parere di Alba Parietti sui vaccini. La chiamano informazione.

Il caos italiano

La realtà effettuale, Nicolò Machiavelli lo spiegò bene, deve essere l’unica luce della politica. L’Europa è al buio, governata, si fa per dire, da un paio di galline tedesche. Tutto sommato forse siamo noi italiani quelli messi meglio, a dispetto delle apparenze. Non di meno il nostro problema oggi è duplice. Abbiamo un vertice vaticano di apostati cerebrolesi, asserviti alla Cina, privi di credibilità e di peso politico. Le omelie del grande maestro Bergoglio sono irrilevanti. A questo s’aggiunge la cosiddetta sinistra, anticattolica e zelante cripto pedofila, accodata alle orde finanziarie e ai loro manutengoli. Da questa concimaia è rifiorito Enrico Letta, scudiero di Mario Monti di pietà, pupillo del grande maestro Antonio Maccanico (gestore di Sandro Pertini) e di George Soros.

Questa orda non è in grado di impedire la catastrofe, anzi ne propizia le condizioni oggettive. Chi s’illude che la soluzione possa venire da Matteo Salvini, Silvio Berlusconi o Giorgia Meloni sta dimenticando quanto è avvenuto dal 1992. Tutti costoro sono una perfetta continuazione di quanto è stato fatto, da Manettopoli in poi, per portare a compimento il disegno distruttivo dell’Italia, avviato con l’assassinio di Aldo Moro. La condizione attuale è l’esito d’una catena di tradimenti. Berlusconi, per capirci, fu uno dei traditori di Craxi, così come il socialista tradì Aldo Moro, a dispetto delle recenti stupidaggini propalate dai suoi patetici zeloti. Il tradimento è la cifra della politica italiana. Mario Draghi se ne guardi.

A proposito di basso tradimento, il più filocinese dei quotidiani italiani intanto cerca di delegittimare l’ottimo generale Francesco Paolo Figliuolo, punto di rottura rispetto ai cialtroni assisi fino a poco fa. Figliuolo vaccina e organizza davvero, attraverso la solita antica strada: studiare il problema, pianificare la soluzione, realizzare quanto pianificato. Il generale Figliuolo fa e realizza, laddove altri prima di lui non facevano e rubavano. Non è questione d’essere favorevoli o contrari al vaccino. Figliuolo è imperdonabile perché dimostra che Conte e Arcuri sono stati sottratti al bracciantato agricolo, con tutto il rispetto per i braccianti agricoli.

Insomma, siamo nelle mani di Dio, speriamo non applauda.

I Campi Container

In questa confusa temperie, le notizie sul virus cinese s’accavallano a quelle (nascoste) sulla guerra in Ucraina, nonché agli appalti per “Allestimento di campi container per l’assistenza della popolazione in caso di eventi emergenziali”. “Campi container”? Che cosa nascondono queste bizzarrie semantiche? Suvvia lo avevamo già detto. Scrivemmo: il virus è una grande esercitazione di gestione del panico delle folle, cioè del primo effetto d’uno scontro nucleare, quando dovranno gestire contemporaneamente folle di profughi, di senza tetto, di prigionieri e di confinati. Occorreranno i “campi container”. Sull’ingresso scriveranno “Il Vaccino Rende Liberi”.

Gli irriducibili dietrologi, affezionati al loro semplice mondo, diviso col coltello fra buoni e cattivi, sostengono che il virus circoli per distruggere l’umanità e lasciare in vita meno d’un miliardo di persone. Geniale. La Cina avrebbe quindi creato un virus che distruggerebbe il suo mercato. Non la Cina! I sionisti! Mi urlano. Eh già, come non concordare? Peccato che coi ritmi attuali il virus cinese impiegherebbe venti anni per uccidere 200 milioni di persone se lo si lasciasse libero di operare. E le vaccinazioni perché si dannano per imporle? Per uccidere come fa il virus, rispondono. Il buon senso dice che i vaccini, efficaci o meno, sono un ottimo affare per le case farmaceutiche che, guarda caso, hanno necessità di miliardi di vaccinati. Miliardi di morti arricchirebbero solo le pompe funebri.

Per favore, la testa non serve a “spartere ‘e rrecchie”, a dividere le orecchie, come dicono a Napoli.

Le incongruenze sono illuminanti

Gli interessi sono molteplici e contrastanti, impossibile gestirli con visione unitaria e con elementari sillogismi lineari. Gli interessi concreti sono innumerevoli e contrastanti. Non bastano i super computer, come dimostra il caos dilagante. Non ci sono più i marxisti d’una volta, in grado di cogliere le contraddizioni dello scenario e con esse additare il “nemico principale”. Conosco solo un vero marxista, un vecchio professore comunista di economia, Gianfranco La Grassa, che suggerisco vivamente di seguire su Feisbuc e YouTube piuttosto che perdere tempo coi Mentana che mentono nelle nostre tivvù.

La situazione è confusa? Certamente. Abbiamo una chiave di lettura sicura? No. Possiamo cogliere le incongruenze e da lì partire per azzardare delle ipotesi, niente di più che ipotesi.

Ci hanno servito su un piatto d’argento una spy story alle vongole. Perché è accaduto? Quanto raccontano non convince: troppe incongruenze. Cerchiamo di capire che cosa sia o potrebbe essere, sottolineando tre volte “potrebbe”. Diressi la sezione “strategia globale” dell’ufficio dove operava il presunto spione russo. Vi giunsi a luglio 1988, vi rimasi fino al 26 settembre 1992. Il mio primo indimenticabile maestro, il capo ufficio Politica Militare, l’allora colonnello Raffaello Graziani, il mio amato e stimato colonnello, diceva: «Ricordati, quando hai a che fare con quelli dei servizi, devi parafrasare Democrito: «Ciò che è, in quanto è, non è (quanto appare) perché muta». Feci tesoro di quelle parole anche quando divenni consulente della commissione Mitrokhin, evitando le trappole scavatemi davanti. Dai russi? Noooo, dagli italiani.

Il generale Antonio Li Gobbi, un galantuomo, ha scritto cose molto interessanti sulla presunta spia. Vorrei aggiungere alle sue ben fondate, alcune mie domande. Perché una mezza tacca come quella accedeva a documenti importanti? Com’è finita sotto la lente dei servizi russi? Chi lo ha additato ai russi, ricattabile, coi suoi problemi familiari ed economici? Queste tre domande seguono una quarta più importante. Perché, accortisi che costui passava documenti ai russi, non lo si è utilizzato per passare polpette avvelenate a Mosca? È un espediente largamente usato in quegli ambienti.

Il 12 agosto 2000 il sommergibile russo K-141 Kursk, varato cinque anni prima, affondò nel mare di Barents, uccidendo i 107 marinai a bordo. I progetti delle eliche erano stati rubati dieci anni prima alla marina Usa da agenti russi. Peccato che fossero progetti taroccati. Buona parte della flotta di sottomarini russi non fu operativa negli anni successivi all’incidente. I dem poterono esportare tranquillamente la democrazia e le primavere musulmane che tanto bene hanno fatto alla pace, come ben sappiamo.

Perché quella scamorza di spia italiana non è stata utilizzata così? Forse sono stati gli stessi russi a bruciarlo? È un sospetto legittimo e con una spiegazione plausibile.

Due pesi, quante spie e quante misure?

Non vi fu lo stesso attuale clamore quando, il 12 ottobre del 2019, un Oleg Nikolaevic Tsapko, ingegnere russo, fu svelato dalla stampa italiana – non dal controspionaggio, dalla stampa – come responsabile dei sistemi informatici di palazzo Chigi. Dalle mani del caro Oleg passavano anche le comunicazioni dei nostri, si fa per dire, brillanti servizi segreti. Il caro Oleg poteva spassarsela – magari non lo ha fatto, ma poteva – con documenti ben più riservati di quelli gestiti dalla presunta spia della Marina Militare italiana. La stampa riferì che a introdurre Tsapko a palazzo Chigi fu Romano Prodi. Gli fu suggerito nel corso di una seduta spiritica? Il caro Oleg è pure Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Lo insignì, al merito, Giorgio Napolitano, il 27 dicembre 2012, su proposta di Silvio Berlusconi, il traditore di Craxi. Dopo i clamori della stampa, l’ingegnere russo è stato spostato? Dove? Non si sa.

In questa sconfinata concimaia italiana, è lecito domandarsi se quella mezza calzetta di spia da 5mila euro non sia stata bruciata dagli stessi russi, grazie a complici italiani, per svegliare una rete dormiente di agenti russi: «Quando sentirete d’un italiano che spia per i russi, pagato 5mila euro, farete così…» Che cosa c’è di meno sospetto e di più rapido per svegliare contemporaneamente centinaia di agenti, taluni magari annidati nella stessa presidenza del Consiglio? Nei mesi che precedono una guerra si fa questo e altro per prepararsi.

C’è un’altra lista di spie e traditori

Se i russi volessero davvero evitare una guerra con gli USA un sistema ci sarebbe: bruciare un’altra rete di agenti, attiva durante la Guerra Fredda, la rete che favoriva l’invasione dell’Italia da parte del Patto di Varsavia. I più eminenti e più vecchi di questa rete, taluni medium di provata fama, sono stati implicati nell’assassinio di Aldo Moro. Quando l’Unione Sovietica cadde, questi elenchi furono copiati e diffusi in numerose capitali, Roma, Londra e Berlino, oltre a Langley, Gerusalemme e Parigi e in chissà quante casseforti, non solo italiane.

Tutti gli eminenti di quella rete – dalla fede comunista a prova di rublo – poi trascolorarono in globalisti di ferro e fedeli servitori delle cricche clintoniane, senza escludere una novella fede cinese. È ora di fare pulizia.

Il Kgb non esiste più, l’Unione Sovietica neppure. Vladimir Putin era un giovane ufficiale quando quei traditori giravano la testa mentre ammazzarono Aldo Moro o mentre tentarono di uccidere san Giovanni Paolo II. Putin può liberarsi tranquillamente di questa zavorra e farebbe l’interesse del sul paese.

Svelare i nomi e i ruoli di costoro aiuterebbe la Russia a fare chiarezza sulle radici terroristiche dei dem e dei loro complici europei. Renderebbe impossibile a costoro presentarsi come campioni della democrazia e allo stesso tempo portare noi e il mondo intero verso lo scontro nucleare. Coraggio, presidente Putin, un po’ di pulizia.

www.pierolaporta.it

Gen. D.g..(ris) Piero Laporta

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: cina, laporta, monti, russia, spie



Categoria: Generale