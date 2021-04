USA, è Ufficiale: Solo il 6% dei Decessi “per Covid” lo era Realmente.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, vi offriamo un post lampo, ma importantissimo. È un video di One American News, una televisione statunitense, che riporta la notizia di una rapporto emanato dal Center for Desease Control (CDC), un organismo ufficiale degli Stati Uniti. Questo è il video, fruibile per che parla l’inglese.

We knew it, now I hope this nonsense will stop soon 🤞 pic.twitter.com/iLR7QIUzdw — 🛡🔥𝕭𝖗𝖆𝖜𝖑𝖊𝖗🔥🛡 (@DigitalBrawler) April 3, 2021

Ne abbiamo tradotto i punti essenziali:

Il Center for Desease Control degli Stati Uniti ha rivelato che solo il 6 per cento dei decessi attribuiti al Covid 19 è stato causato dal covid. Il 94 per cento dei decessi è avvenuto per patologie preesistenti, per influenza, polmonite, malattie di cuore e altro.

Medici che hanno parlato con One American News affermano che circa centotrentunomila persone il cui decesso è stato attribuito al Covid sono morte per altre cause, senza un aiuto dal Coronavirus.Il rapporto indica che la maggior parte erano malati terminali.

Molti di loro erano già ospedalizzati e si prevedeva che non avrebbero potuto sopravvivere a lungo.

A dispetto del fatto che questo rapporto ufficiale sia stato pubblicato dal CDC, i main stream media hanno completamente ignorato il rapporto, mantenendo invece la narrazione di una pandemia che comunque sembra sempre meno pericolosa ogni giorno che passa.

Una legge approvata dal Congresso, il Care Act, dava un bonus del 20 per cento agli ospedali per le diagnosi relazionate al Covid. Secondo One American News questo ha spinto i medici a denunciare le morti come corona virus, per il bonus pagato da Medicare.

Credo che ci sia poco da aggiungere. Sarebbe bello se anche in Italia si potesse disporre di un organismo simile, non influenzato da legami governativi per poter finalmente disporre di un quadro altrettanto chiaro e trasparente.

