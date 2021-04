Benedetta De Vito. L’Ora delle Tenebre, e il Marchio della Bestia.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Benedetta De Vito ci offre qualche ricordo e una riflessione sui tempi che stiamo vivendo che si può condividere o non condividere, ma di cui è difficile negare la plausibilità, e la verosimiglianza, se vi applichiamo uno sguardo metafisico, e si fa riferimento ai libri sacri.. Buona lettura….

§§§

Bambina, ma proprio piccola piccola, una frase soltanto ricordo di aver arrotolato dentro di me e che dipingeva di scuro il mio sguardo e ammusava la bocca; anzi tre parole appena che potrebbero essere il motto mio cucito sul mio stemma borghese: “Non è così”. I suoni non li articolavo, eppure tenace e forte, in una radice misteriosa, era il mio andar controcorrente. Volevo capire, dovevo capire. Per questo cominciai a scrivere e poi, per guadagnarmi da vivere, a fare la giornalista. Nella memoria, io con la cornetta del telefono sull’orecchio e mia madre che scuote la testa, gli occhi rotondi, quasi supplici, l’indice in terremoto e un sussurro: “Dille che non ci sono”. Lo feci, e la lingua rimbalzò. “Ma non è così, mamma, tu ci sei!”. La risposta fu: “Non sai proprio vivere!” e, sbuffando, via, in locomotiva. Io accigliata. Non sapevo vivere, ma vivevo. Non sapevo, tanto piccolina, che, già allora ero salita in carrozza e che il viaggio non mi avrebbe portato fuori, in un altrove nuovo, in un paradiso in terra, che somiglia tanto all’inferno di oggi, ma dentro di me, lì dove l’anima, affamata e negletta, anela al suo Signore. Un viaggio alla sorgente che fui obbligata, perché chiamata, io ignara, da una forza sovrumana e divina a compiere. E ora un passo indietro per farne poi due in avanti.

A quarantatrè anni, dopo essermi perduta, nel mondo, alla maniera di Maria Maddalena, aver messo su una famiglia, mi ritrovai d’un tratto senza lavoro. Moriva in quei giorni anche mio padre, che era stato per me, un baluardo contro il caos che mi ghermiva. Mi sentivo perduta. Ero perduta. Ebbi due attacchi di panico e invece di fuggirli, di prendere delle pillole per stordirmi, vi entrai dentro, lasciai che la paura mi abitasse, che il nulla mi penetrasse. Ricordo ancora la paura. Anzi il terrore. Gli occhi si aprirono. Vissi in un altrove, vissi nella vera vita che respirava in me e mi chiamava. Pochi giorni dopo, mentre scrivevo, il Signore mi ha chiamato, con forza, stringendomi ai fianchi con ganasce di ferro rovente. Tremavo tutta in un fuoco che ardeva senza spegnersi mai…

E ora fatti due passi indietro, saliti sul tappeto volante di Aladino per passare dodici anni lunghi di giorni e ore, che furono per me silenzio, preghiera, accompagnamento spirituale, studio incontro con quattro grandissime Sante (mie amiche!) che mi hanno insegnato la strada, arriviamo all’oggi, in cui l’energia che mi pervadeva, purificandomi a forza, si è fatta dolce onda d’oro e mi aiuta a veder chiara la menzogna e che io, salda nella Santa Chiesa Cattolica, tra le braccia sicure di Padre Pedro, vedo, nel Signore, quel che avviene in questa valle di lacrime. E proprio in questa settimana di Passione, tutta ancora particolare, seguo i riti pasquali, in gioia, nella calda chiesa di Sant’Agata dei Goti, dove i padri stimmatini sanno abbracciare la mia anima, ma lo spirito è arido, trafitto il cuore, triste di una tristezza feroce il mio stare. Sono andata avanti lungo le balze del Carmelo, grazie ai miei padri spirituali, ma il Signore mi chiama ancora e devo procedere, camminare ancora e ancora, non c’è mai fermata, mai.

A notte fonda, tutto è pace, mi sveglia e mi dice: “Ancora non hai capito?”. Che cosa non ho capito, le mani sul viso… E così ho capito. Il vaccino, il vaccino è il marchio della Bestia. Attraverso il vaccino, tutti, tutti i vaccinati, partecipano al rito infernale dell’utilizzo dei bambini abortiti. Questo il fine ultimo e vero della psico-pandemia, dei lockdown, delle prigionie, del terrore sparso sulle televisioni. I Draghi, le Merkel, i Macron, le Kamala Harris guidano un balletto macabro di cifre esoteriche. Tanti vaccinati, tanti adepti… E gli ignari, poveretti, ipnotizzati “ciechi condotti da altri ciechi” diventano complici del delitto contro natura, contro la vita. La vita sacrificata alla morte. E come mandrie di pecore all’Olocausto si battono per ottenere prima il marchio. Il Signore lo permette, come ha permesso la strage dei primogeniti d’Egitto, che pagavano le colpe idolatre dei loro padri. Siamo noi, tutti noi, che, permettendo l’abominio dell’aborto (la vita non può essere uccisa perché non è nostra ma Sua!), siamo in peccato mortale. E, vaccinandoci, precipitiamo nella Geenna…

E in questo immondo rituale, celebrato dagli scienziati, che sono i nuovi sacerdoti (ma della morte), persino Satana si scandalizza: vuole tornare piccolo e sotto i piedi della Santa Vergine. Non si diverte più. I tentati sono più cattivi persino di lui, o meglio non han più bisogno di lui, e tentarli non è più un sollucchero, ma una grande noia. E così, senza il “loro” maestro, non so che fine faranno tutti i complici del Grande Reset, che ora pensano di essere vincitori. E so, perché lo so, che cadrà l’arcobaleno di Satana e trionferà il Cuore immacolato di Maria. Il come è nelle mani del Signore.

Il Marchio della Bestia, dall’Apocalisse di San Giovanni

“Faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi ricevessero un marchio sulla mano destra e sulla fronte; e che nessuno potesse comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: essa rappresenta un nome d’uomo. E tal cifra è seicentosessantasei”.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: 666, apocalisse, benedetta de vito, vdv



Categoria: Generale