Zen, San Pietro, le Messe: Via Mani Sacrileghe dalla Casa dei Fedeli.

Carissimi Stilumcuriali, alle voci di protesta che nei giorni scorsi si sono levate per la straordinaria disposizione – illegittima – della Segreteria di Stato che vieta le messe individuali nella basilica di San Pietro si unisce quella del card. Joseph Zen, in una lettera aperta pubblicata sul suo sito e indirizzata al card. Robert Sarah. E una volta di più stupisce il silenzio di tanti cardinali e vescovi che lavorano in Vaticano su un tema che dovrebbe toccarli di persona. Ma siamo in Settimana Santa, e sappiamo che “Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono”….Buona lettura.

Lettera aperta al Cardinale Sarah

A Sua Eminenza Card. Robert Sarah Care Eminenza, Dolore ed indignazione invadono il mio cuore a sentire certe incredibili notizie: hanno proibito le messe private in S. Pietro!? Se non fosse per le restrizioni imposte dalla Coronavirus io prenderei il primo volo per venire a Roma e mettermi in ginocchio davanti alla porta di Santa Marta finchè il Santo Padre faccia ritirare quell'editto. Era la cosa che più fortificava la mia fede ogni volta che venivo a Roma: alle sette precise si entra in sagrestia (incontravo quasi sempre il sant'uomo, l'Arcivescovo e poi Cardinale Paolo Sardi), un giovane prete si fa avanti e mi aiuta a vestire i paramenti, poi mi portano ad un altare (in Basilica o nelle grotte non fa differenza per me, siamo nella Basilica di San Pietro!). Penso che sono state le messe che, in vita mia, ho celebrato con più fervore e commozione, qualche volta con le lacrime pregando per i nostri martiri viventi in Cina (ora abbandonati e spinti nel seno della chiesa scismatica dalla " Santa Sede " [cosi si presentava quel documento del giugno 2020 senza firme e senza la revisione della Congregazione per la Dottrina]). È momento di ridimensionare lo strapotere della Segreteria di Stato. Via le mani sacrileghe dalla casa commune di tutti i fedeli del mondo! Si accontentino di giuocare la diplomazia mondana con il padre della menzogna. Facciano pure della Segreteria di Stato "un covo di ladri", Ma lascino in pace il devoto popolo di Dio! "Era notte!" (Giovanni 13:30) suo fratello Giuseppe Zen, SDB

