Domenica delle Palme, Diocesi di Napoli. Storie di (Stra)Ordinaria Follia.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, da un sacerdote dell’arcidiocesi di Napoli riceviamo questa lettera, che volentieri offriamo alla vostra attenzione. Buona lettura.

§§§

Storie di ordinaria follia.

Carissimo Sig. Marco Tosatti. Sono un giovane prete di una diocesi di questo mondo (Napoli) e in questi giorni, allibito sto assistendo ad una querelle degna dei “migliori” salotti della Tv trash italiana. Roba che Barbara D’Urso ci fa un baffo: la questione che tiene banco in una diocesi intera è: palme si, palme no!

Roba da non crederci. Chiedo scusa se sarò lungo, ma è bene mettere in evidenza cosa ci ha portato a tale intrigo.

Mercoledì 17 febbraio c.a. la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti con il protocollo 96/21 ha pubblicato una nota al fine “di offrire alcune semplici linee guida per aiutare i Vescovi nel loro compito di valutare le situazioni concrete e di provvedere al bene spirituale di pastori e fedeli nel vivere questa grande Settimana dell’anno liturgico”. La nota rimanda alle disposizioni dello scorso anno, prot. 154/20 (preciso che eravamo in pieno lockdown nel 2020), invitando “a rileggerle in vista delle decisioni che i Vescovi dovranno prendere circa le prossime celebrazioni pasquali nella particolare situazione del loro paese”. Facendo eco alle disposizioni arrivate da Roma, la CEI suggerisce che “per la Domenica delle Palme, la Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme sia celebrata con la seconda forma prevista dal Messale Romano. Si evitino assembramenti dei fedeli; i ministri e i fedeli tengano nelle mani il ramo d’ulivo o di palma portato con sé; in nessun modo ci sia consegna o scambio di rami (da mano a mano, n.d.r.). Dove si ritiene opportuno si utilizzi la terza forma del Messale Romano, che commemora in forma semplice l’ingresso del Signore in Gerusalemme”.

A queste indicazioni date dal governo centrale, il giorno 11 marzo si sommano quelle diocesane (che allego in seguito) secondo cui si fa presente ai sacerdoti e agli operatori pastorali di aver cura nel ricercare il modo più adatto di consegnare ai fedeli i rami di ulivo, suggerendo di farli trovare, imbustati, sui banchi prima dell’inizio della celebrazione. Fin qui tutto normale…ma è bastato qualche sedicente consigliere curiale che, ignaro della vita ordinaria delle comunità, ha ribaltato completamente la situazione, nel timore che le bustine di palme, si sarebbero potute rivelare un’arma pericolosissima e favorire un micidiale contagio.

Per cui…contrordine! Il giorno 18 marzo fioccano le rettifiche e i divieti in diocesi: ai parroci è imposto solo di benedire i rami di ulivo che i fedeli porteranno con se da casa (con la buona pace di chi abita in città), vietando di conseguenza di preparare le palme come indicato nella precedente nota diocesana. La cosa, come era ovvio, non è stata accolta di buon grado nelle comunità che si sono “sollevate”…e qui viene il bello! Ai custodi del sacro palazzo è parso giusto convocare (di questi tempi, alla faccia dei bambini a cui è chiesto di non venire alla catechesi in presenza) il collegio dei decani per discutere della questione (manco stessimo a parlare delle sorti dell’umanità): conclusione?!? Per la Domenica delle palme e di Pasqua hanno oggi (22 marzo, senza opportunità di avvisare le comunità) deciso che:

1) non si svolgerà la processione delle Palme;

2) non ci sarà la distribuzione (o consegna) dei rami di ulivo né di altri tipi di rami, né il giorno stesso né nei giorni precedenti, né imbustati né liberi;

3) i fedeli non potranno portare con sé i rami e non si potranno benedire i rami durante o fuori delle celebrazioni, così come si dovrà omettere la benedizione delle bottigliette di acqua nel giorno di Pasqua;

4) infine, ciliegina sulla torta, si suggeriscano ai fedeli dei segni che possano valorizzare all’interno delle famiglie il senso dello scambio di pace e la preghiera di benedizione del capofamiglia.

Ora, mi chiedo, giusto per tenere la mente allenata, anche se dinanzi a tanto teatrino mi assale la tentazione di mettere il cervello in modalità off:

1) Ammettendo che nelle prossime settimane ci sarà un eventuale aumento contagi, come si fa a palesare un nesso causa/effetto (cosa che dubito fortemente) con la distribuzione delle palme in bustina sigillata e sanificata, ritenute queste ultime portatrici di un micidiale contagio?

2) Si è tenuto conto, almeno fino al divieto sine glossa di oggi, che si sarebbero messi i fedeli nella condizione di procurarsi personalmente le palme o presso fiorai o presso conoscenti o abusivamente presso terre vicine e la cosa li avrebbe esposti (?) al contagio molto più di una bustina, accuratamente preparata e santificata, trovata sul banco?

3) Si è tenuto conto che a Napoli e dintorni c’è la consuetudine della vendita abusiva nei pressi delle chiese parrocchiali e che in assenza di controlli, la cosa potrebbe degenerare?

4) Si è badato che nel mentre una nonnina potrebbe venire con un semplice ramoscello, i più golosi potrebbero arrivare in chiesa con un “albero” sradicato da distribuire a mo’ di talismano ad amici e parenti? A questo aggiungo, a questi sedicenti tecnici, non per essere polemico, che conviene allora attivare per il futuro prossimo, una postazione con il POS in chiesa, onde evitare toccare le banconote che anche riceviamo per le intenzioni di messa. Anche esse potrebbero veicolare il micidiale contagio.

Così, giusto per…ma per questa cosa, ne prevedo abbondantemente l’esito, visto che la moneta fa gola a tutti, covid o non covid. Personalmente credo che talvolta non si faccia riferimento al concreto vissuto dei Parroci e delle comunità sebbene si dica di averne sentito il parere.

A conti fatti, senza accortezza e prudenza, una confessione sacramentale, una direzione spirituale e la stessa ricezione dei sacramenti da parte dei fedeli, mi/ci espone al contagio molto più di un ramoscello di ulivo.

Ma questo è il rischio della missione alla quale siamo chiamati, dando tutto di noi stessi, con prudenza si, ma anche con intelligenza pratica e senso critico delle cose. Grazie per l’attenzione.

(Lettera firmata)

§§§

