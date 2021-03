Osservatore Marziano. Sbalordito da un Commento su Amoris Laetitia. Ma Scherziamo?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Osservatore Marziano ha avuto contezza di un commento apparso in Italia su Amoris Laetitia, enciclica di cui si è parlato perfino sul suo pianeta. L’ha ascoltato, e si è tanto sbalordito da inviarci questo commento. Leggete entrambi, e giudicate...

§§§

§§§

Caro Tosatti, abbiamo ricevuto questo commento verbale, recitato da un esponente di una famosa, nota e prestigiosa associazione cattolica, ma non lo abbiamo capito. Possiamo chiederle perché non è comprensibile ciò che il commentatore spiega? Il commento è riferito ad <Amoris Laetitia, verità, tenerezza e unità dei cattolici>.

Come potete ascoltare il commentatore inizia con una premessa- constatazione piuttosto bergogliana (ormai le coppie convivono e non si sposano) , in pratica spiegando che poiché ormai chi dovesse decidere di sposarsi convive già da anni, magari con figli, , dobbiamo avere compassione per la fragilità della famiglia ecc..

Poi riprende la esortazione di Papa Bergoglio, quando il Papa spiega l’intenzione di Amoris Laetitia, dicendo che dobbiamo cominciare a intendere la necessità di uno sguardo nuovo sulla famiglia da parte della chiesa (dottrina a parte).

Subito dopo tira fuori S. Ignazio, spiegando che definirebbe questa esigenza “Composizione di luogo, cioè dove ci troviamo?” (la realtà di Bergoglio?).

Che fare? chiedono al nostro commentatore? Dobbiamo esser realisti spiega, dobbiamo analizzare il reale, perché è nella realtà che avanza la proposta di Di . Poi parla di personaggi del festival di Sanremo e del Progetto di legge Zan. E va bene, fin qui riconosciamo le facoltà adulatorie comuni a quasi tutti i movimenti cattolici intimiditi da Bergoglio.

Ciò che è invece originale lo troviamo nella conclusione. Il commentatore invita a “non disprezzare il magistero presente” (cioè Amoris Laetitia di papa Bergoglio) , in nome di magistero passato (Humanae Vitae di san Paolo VI e Familiaris Consortio di San Giovanni Paolo II) , spiegando che “dobbiamo avere fiducia nella chiesa e nel suo magistero”.

Ma questo gentile signore ha letto Amoris Laetitia? Ma ha letto i Dubia del quattro Cardinali? Ha letto la correctio filialis? Dobbiamo aver fiducia nel magistero di Amoris Laetitia? Che insegna che ci sono tentazioni invincibili? Che di fatto approva il concubinato?

Sinceramente non capisco, non voglio dire che il commentatore ha sbagliato, voglio dire che non si capisce nulla di quello che vorrebbe insegnare. Esalta il sacramento della famiglia o le debolezze umane non corrette?

Qui su Marte, pur essendo come lei sa abituati alle stranezze di voi terrestri, stavolta non abbiamo capito. Quale coerenza esprime il commentatore? quale conciliabilità tra l’amore per la verità e la famiglia con ciò che insegna Amoris Laetitia? Lei potrebbe spiegarlo?

Grazie O.M.

§§§

