Amazon Imita Hitler, Stalin, Mao e Pol Pot. Censurato e Rimosso un Libro di De Mari

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ormai non sorprende più, ma il fatto che la dittatura del Politically Correct sia lanciata in un’operazione a livello mondiale di censura delle idee e delle opinioni è un dato accertato. Così oltre a YouTube, FaceBook Twitter anche Amazon si è messa a ripercorrere i sentieri tracciati da illustri predecessori, quali Hitler, Stali, Mao ZeDong e Pol Pot. Abbiamo ricevuto questo messaggio da Giovanni Zenone, di Fede e Cultura, che sottoponiamo alla vostra attenzione. Buona lettura.

§§§

Venerdì ci è arrivata una email da Amazon che comunicava che il nostro libro scritto da Silvana De Mari “Non facciamoci imbavagliare” è stato rimosso dalla vendita sia in ebook che in cartaceo in quanto viola le linee guida di Amazon (in sostanza perché dice la verità sulle conseguenze mediche della pratica sodomitica).

La dittatura LGBT ha un potentissimo alleato: Amazon!

Chi non si adegua al pensiero unico, sia che parli di morale, che di medicina o di vaccini “scompare” da mercato più grande del mondo!

Tutto ovviamente, a tutela della “democrazia”, della libertà di espressione e della “diversità“.

Traduzione: tutto deve essere omologato al pensiero unico del nuovo ordine mondiale.

Oggi ti chiedo un piccolo grande gesto di solidarietà e di sostegno della libertà di dire e pubblicare la verità:

acquista direttamente da Fede & Cultura il libro, diffondilo, e d’ora in avanti scegli di acquistare da noi piuttosto che da Amazon, anche se questo, per ovvie ragioni, ti costerà qualcosa in più di spese di spedizione.

Ti chiedo anche – per avere un collegamento diretto che eviti questi tipi di censure – di iscriverti al canale Telegram di F&C https://t.me/fedecultura

Questo perché anche Google e Facebook stanno operando una forte censura e discriminazione contro le idee cristiane, e in questo modo le nostre email, il nostro sito, la nostra presenza nel web sono costantemente messe in sordina.

Aiutaci a conservare la memoria culturale della verità cristiana con la diffusione della Buona Stampa!

Grazie!

Prof. Giovanni Zenone Ph.D.

Direttore

www.fedecultura.com

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: amazon, censura, de mari, zenone



Categoria: Generale