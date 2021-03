De Mari Community: ed Ecco che Arriva Enrico Letta, il Grigio. E lo Ius Soli…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, abbiamo letto su SilvanaDeMariCommunity questo articolo, che ci sembra molto condivisibile, e perciò lo offriamo alla vostra attenzione, sempre che naturalmente non l’abbiate già visto. Buona lettura.

§§§

Ed ecco che arriva Letta Enrico, l’apogeo del bravo ragazzo senza carisma. Non ha mai vinto le primarie. L’impressione di noi maligni, sporchi, brutti cattivi e complottisti è che la micidiale esternazione di Zingaretti, con straordinarie e fantastiche dichiarazioni sul PD, partito di cui vergognarsi, fatto di gente attaccata alle poltrone , alquanto bizzarre per un segretario, sia dovuta al fatto che ha dovuto subire e cedere. L’impressione è che gli sia arrivato dall’alto l’ordine di dimettersi perché era arrivato il turno della faccia triste e senza carisma di Letta Enrico, come il turno è già arrivati per la faccia triste e senza carisma di Monti e la faccia triste e senza carisma di Draghi, tutta gente incapace di un discorso decente , di parlare al popolo, di avere idee che aiutino il popolo. Non sanno parlare al popolo perché non lo amano. Non che Zingaretti parlasse al popolo e avesse idee, ma almeno le primarie le aveva vinte. Quindi noi complottisti brutti sporchi e cattivi abbiamo il sospetto che ci sia un “alto” che dà gli ordini. Il fatto che da noi arrivi sempre gente mai eletta da nessuno, che il soprannominato Letta Enrico sia uno dei numerosi politici insignito dalla legion d’onore, massima onorificenza di una nazione straniera che non ama l’Italia, ci rinchiude nelle nostre idee strampalate

Le prime due idee di Letta Enrico sono ius soli e voto ai sedicenni.

La gente in fila davanti alla Caritas, fila sempre più lunga, italiani che dormono in macchina, ristoratori falliti, negozianti di scarpe o abbigliamento distrutti, alla domanda su quali siano le priorità dell’Italia, secondo Letta Enrico risponderebbe sicuramente: lo ius soli e il voto ai sedicenni

Anche i popoli generosi come quello italiano, a un certo punto smettono di votare i partiti che li odiano. A questo punto i partiti che li odiano quindi hanno una sola possibilità di ulteriore vittoria: sostituire gli aventi diritto al voto. Ogni tanto qualcuno, per esempio Grillo, ricorda che sarebbe opportuno levare il voto all’età della pensione.

L’Italia avuto è più forte partito comunista del mondo occidentale. Esistono foto giovanili di Letta Enrico che saluta col pugno chiuso. Nel momento in cui la Jugoslavia di Tito si è disallineata dal Patto di Varsavia, l’eventuale sogno di un colpo di stato è diventato tecnicamente impossibile dato che non avevamo una frontiera in comune col blocco filosovietico. Fu allora deciso di occupare le casematte del potere: la magistratura, i giornali, gli spettacoli, la cultura o sedicente tale, e soprattutto la scuola. La scuola non insegna: il livello di insegnamento si sta abbassando sempre di più. Cominciato con la riforma Berlinguer, proseguito gloriosamente. La scuola insegna pochissimo e indottrina tantissimo, e il concetto è che la sinistra è buona per antonomasia, e la destra è malvagia per antonomasia. Il descrivere le dittature nazista e fascista come “ di destra” è stato un colpo da maestro. Sia il nazismo che il fascismo sono rivoluzionari, si dichiarano partiti dei lavoratori, sono molto vicini al comunismo sovietico, con il quale un certo punto il nazismo si alleò, e abissalmente distanti dalle destre vere: Churchill e De Gaulle.

E a proposito di Churchill, immaginiamo tizi come Letta, Monti, Draghi tenere un discorso come quelli di Churchill: noi non ci arrenderemo mai, noi combatteremo sulle spiagge, noi combatteremo nelle strade, anche a costo di sangue, sudore e lacrime. Torniamo al nostro. Abbassare l ‘età di voto a 16 anni è un buon trucco per raggranellare qualche voto a un partito che dà l’impressione di odiare gli italiani e che gli italiani cominciano a ricambiare. Un sedicenne non capisce nulla di politica, non ha mai dovuto compilare la dichiarazione dei redditi, non ha mai aperto una partita Iva, non si è mai dannato per far quadrare il bilancio della famiglia, ha smesso da pochissimo di credere a Babbo Natale: lui in effetti potrebbe votare PD.

Noi complottisti sporchi tutti cattivi abbiamo già avuto l’impressione che ci sia un alto che dà ordini perché l’Italia accolga e tenga il maggior numero di immigrati che arrivano fortunosamente e senza documenti e che quindi non faranno parte in nessun caso del tessuto economico e sociale della nazione, neanche se la nazione avesse le situazioni economiche necessarie alla loro integrazione almeno lavorativa.

E qui arriva la seconda priorità di Letta Enrico: lo ius soli: gli altri che potrebbero in effetti votare PD sono gli immigrati africani e asiatici non regolari, che non hanno mai dovuto compilare una dichiarazione di reddito, che però diventano cittadini italiani aventi diritto al reddito di cittadinanza. Nel momento in cui sarà dichiarato il numero di africani e asiatici che vorranno assolutamente raggiungere il nostro paese, un paese con una crisi economica bestiale che sta per aggravarsi in maniera tragica, si moltiplicheranno. E soprattutto aumenteranno enormemente le donne incinte. Il signor Mohammed e la signora Fatima aspettano un bambino. Si mettono su un barcone, a 25 metri della costa libica li accoglie una delle gloriose navi che salvano le vite. La signora Fatima partorisce Italia. Il bimbo italiano, quindi la cittadinanza viene estesa anche papà e mamma. Papà e mamma dopo pochi mesi dalla nascita del bimbo, ma potrebbero anche essere pochi giorni, divorziano. Capita di non amassi più. Il signor Mohammed fa coming out, dichiara la propria omosessualità e si unisce con unione civile a suo cugino, e in questa maniera diventa cittadino italiano che lui, mentre la signora Fatima si ricorda di essere innamorato di un vecchio compagno di scuola con cui si unisce in matrimonio civile, ma il compagno di scuola e già sposato con un’altra moglie e a sette figli, i quali tutti a questo punto sono cittadini italiani. Se avete una enciclopedia sottomano cercate la parola esponenziale.

Nessuna si illuda. Letta Enrico è stato ordinato dall’alto. Lo ius soli si farà.

