Ma Davvero la Chiesa Tedesca è a Dieci Centimetri dallo Scisma?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, la risposta della Congregazione per la Dottrina della Fede sulla benedizione delle coppie omosessuali potrebbe avere conseguenze di grande portata. Mi ha colpito molto, nei giorni scorsi, leggere su Twitter il commento lapidario di un’amica alle parole di mons. Bätzing, presidente della Conferenza Episcopale tedesca: “Siamo a dieci centimetri dallo scisma”. E in effetti è un’impressione difficile da sottovalutare. Ieri, come certamente ricordate, abbiamo pubblicato il comunicato di 350 sacerdoti austriaci che affermano di voler continuare a benedire coppie omosessuali. Da Anversa il vescovo della città Johan Bonny si rammarica che le relazioni omosessuali non possano essere benedette all’interno della Chiesa. Il vescovo di Anversa risponde alla risposta della Congregazione per la Dottrina della Fede, l’istituzione vaticana responsabile dell’affermazione e della conservazione del dogma cattolico. Lo fa in una nota scritta su un organo di informazione, lo Standaart.

Come ricorderete, nel Responsum della CdF, alla domanda: “La Chiesa ha il potere di benedire le unioni tra persone dello stesso sesso?” “No”, ha sentenziato la congregazione. “Non è lecito dare una benedizione a relazioni o convivenze, anche stabili, che comportino una pratica sessuale al di fuori del matrimonio (cioè al di fuori dell’unione indissolubile di un uomo e una donna aperta di per sé alla trasmissione della vita)”, assicura la congregazione.

Per il vescovo Bonny di Anversa, questa posizione è intollerabile. “Provo vergogna per procura per la mia Chiesa. E soprattutto, sento un’incomprensione intellettuale e morale. Vorrei scusarmi con tutti coloro per i quali questa risposta è dolorosa e incomprensibile: coppie omosessuali religiose e cattoliche, i genitori di coppie dello stesso sesso, genitori e nonni di coppie dello stesso sesso e dei loro figli, personale pastorale e consulenti di coppie dello stesso sesso”, ha spiegato nella Standaard.

Per il vescovo, la posizione della Congregazione per la Dottrina della Fede è in contrasto con il lavoro svolto dal Sinodo per il Matrimonio e la Famiglia del 2015, al quale ha partecipato. “Questa situazione è spiacevole per le coppie fedeli dello stesso sesso, le loro famiglie e i loro amici. Sentono che la Chiesa non li tratta in modo equo e sincero”. Interessante il richiamo al Sinodo 2015, vero? Questa frase di Bonny mette in evidenza che i risultati del secondo Sinodo andavano in direzione di un riconoscimento delle famiglie omosessuali…

Ma è dalla Germania, come dicevamo, che giungono le notizie più tempestose. L’ecclesiastico di Worms Tobias Schäfer, prevosto della cattedrale della città imperiale, si è mostrato su Facebook “stordito” dalla specifica romana e la commenta in un testo più lungo. “Se la Chiesa non ha l’autorità di benedire là dove la gente desidera la benedizione, non ha forse rinunciato al suo stesso compito? La benedizione non è uno strumento di giudizio morale! È la promessa che Dio è lì, che va con noi. Sia nelle ore buone che in quelle difficili”, scrive Schäfer. Dare la benedizione di Dio a coloro che ne hanno bisogno, la chiedono e la desiderano: “Non posso e non voglio rifiutare nessuno”.

Lunedì scorso due cappellani hanno lanciato un appello. “Di fronte al rifiuto della Congregazione per la Dottrina della Fede di benedire le unioni omosessuali, alziamo la voce e diciamo: continueremo ad accompagnare le persone che si impegnano in un’unione vincolante e benediremo la loro relazione”. Non rifiutiamo una celebrazione di benedizione…”. Entro martedì mattina, 120 cappellani cattolici firmatari si erano fatti avanti, circa la metà dei quali sacerdoti. Burkhard Hose, pastore universitario a Würzburg, è stato “sopraffatto dalla risposta” alla Deutsche Welle. L’obiettivo è ora quello di raccogliere le firme fino alla Domenica delle Palme e poi inoltrarle a Bätzing e alla presidente del Forum sinodale sulla sessualità e la partnership al “Cammino sinodale”, Birgit Mock. E il numero dei firmatari cresce continuamente: fino a ieri l’altro circa 600 pastori in Germania hanno dichiarato ora: “Continuiamo a benedire le coppie dello stesso sesso”. Circa la metà dei firmatari sono sacerdoti.

Che cosa accadrà al Cammino Sinodale? Nessuno può prevederlo. Il presidente della Conferenza Episcopale Tedesca (CET), monsignor Georg Bätzing, prende atto del “no” della Congregazione per la Dottrina della Fede alla benedizione delle coppie omosessuali, ma promette di portare questo «punto di vista» all´interno della discussione del Cammino Sinodale. «Il Cammino sinodale che la Conferenza Episcopale Tedesca insieme al Comitato Centrale dei cattolici tedeschi (ZdK) – si legge in una nota diffusa ieri pomeriggio dalla CET – ha messo in moto, si sforza di discutere il tema delle “relazioni durature” in una maniera generale, che consideri la necessità e i limiti di uno sviluppo della dottrina della Chiesa. I punti di vista, difesi oggi dalla Congregazione della fede, devono essere introdotti in queste discussioni e lo saranno». Ma già questa formulazione, da parte del presidente dei vescovi tedeschi, suona minacciosa: una nota della Congregazione per la Dottrina della Fede, approvata dal Pontefice, in questo modo è messa sullo stesso piano di qualsiasi altra mozione che un vescovo o un delegato del Cammino Sinodale voglia portare all’attenzione dell’assemblea…Che abbia ragione quella mia amica di Twitter? Sarebbe un ben strano destino quello di papa Bergoglio se il “processo” da lui messo in moto sfociasse in un secondo scisma simil-protestante. D’altronde la regola delle Rivoluzioni è divorare chi le mette in moto; e si trova sempre qualcuno più rivoluzionario…

