Attila. Sopravvissuto al Sessantottismo. Un Libro di Agostino Nobile.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, questo, di Agostino Nobile, è un libro che dovremmo leggere tutti. Tutti: noi, che quegli anni li abbiamo vissuti, noi che nel ’68 eravamo intorno ai venti anni. Dovremmo leggerlo come un cammino penitenziale di riscoperta della nostra credulità giovanile, della nostra capacità – a dispetto delle messe in guardia di chi era già stato gabbato da altre bandiere e altri slogan – di diventare vittime di raggiri intellettuali, e della nostra debolezza, che lasciava sempre un piccolo retrogusto amaro, nello scegliere la strada più larga, più facile, più piacevole.

Dovrebbero leggerlo quelli che ora hanno fra i cinquanta e i sessant’anni, che di quegli anni hanno vissuto coda e conseguenze, spesso senza esserne pienamente consapevoli; e dovrebbero soprattutto leggerlo quelli che ora sono adolescenti per imparare a riconoscere le menzogne antiche avvelenatrici dei loro genitori nelle parole così alate dell’oggi. E imparare a riconoscere, nei giornali e nelle televisioni, loro appannaggio, come molto opportunamente ricorda Rino Cammilleri nella sua introduzione i cattivi, anzi pessimi maestri della Rivoluzione di una volta mascherati da benpensanti, da saggi borghesi, oggi come allora maestri di menzogna. Buona lettura.

IL NUOVO LIBRO DI AGOSTINO NOBILE

Da come stanno andando le cose in questo nuovo millennio sembra proprio che nel recente passato qualcosa sia andato storto. Tanto che il filosofo Zygmun Bauman ha coniato il concetto di modernità liquida, una società dove “l’incertezza è l’unica certezza”.

Con il libro-intervista ATTILA – SOPRAVVISSUTO AL SESSANTOTTISMO, Nobile torna in libreria con una analisi sulle proteste sessantottine e gli anni che sono seguiti. Descrivendo con aneddoti esilaranti e surreali vissuti in prima persona, apre uno squarcio sulle ripercussioni negative di quella “rivoluzione” principalmente sessualista e antivaloriale che ha portato alla società liquida.

Gli incontri con grandi personaggi internazionali del mondo musicale, insieme agli aspetti di vita vissuta, fanno da contorno a una analisi preziosa per chi vuole conoscere alcune cause che hanno ridotto la comunità umana a un gregge.

L’autore scrive: “Se Andy Warhol e Piero Manzoni divennero famosi con i barattoli di zuppe di fagioli e l’altro di merda, pare proprio che in quegli anni qualcosa non andava”.

A differenza delle rivoluzioni che hanno preceduto il Sessantotto, dove in prima linea c’erano intellettuali e briganti, la cospirazione dell’élite puntò sugli slogan. Ma soprattutto sul metodo utilizzato dal pifferaio diHamelin, che con la sua musica incanta i ratti conducendoli fino al fiume dove annegano. A partire dagli anni Sessanta, ad annichilire le coscienze di milioni di persone sono i nuovi pifferai della musica pop/rock.

I movimenti studenteschi e i cantautori erano in prima fila. Si lamentavano di tutto fino a creare una guerra psicologica tra figli e genitori, maschi e femmine. Tutti contro tutti. Chi non si lamentava contro qualcosa o qualcuno era emarginato. Nemmeno i rivoluzionari francesi con le armi in pugno e le ghigliottine erano riusciti a realizzare una simile mutazione sociale, capillare e profonda.

Il passe-partout che aprì le porte fu la libertà. Negli anni della protesta questa parola iniziò ad essere la più gettonata e abusata. Si poteva parlare di scienza e di fatti inoppugnabili, ma bastava che un pinco pallino proferisse la fatidica parola libertà, perché la scienza e l’evidenza crollassero miseramente.

Grazie a intellettuali e artisti, in piena ubriacatura sessualista l’intero occidente fu inondato di droghe. L’establishment aveva pensato anche alla letteratura. Riesumò e, attraverso una martellante campagna mediatica, impose gli scrittori della Beat Generation come Jack Kerouak e del libero istinto di Henry Miller. Il sessualismo e l’omosessismo erano stati sdoganati. Esaltarono i Rapporti sui comportamenti sessuali dell’uomo e della donna di Alfred Kinsey che, utilizzando false statistiche, indusse i giovani a banalizzare il sesso. Valorizzando romanzi tipo Lolita del russo Vladimir Nabokov e opere del pittore Balthus, il quale immortalò ragazzine in posizioni succinte, fu aperta una breccia alla pedofilia.

I gruppi musicali anglosassoni, non di rado musicalmente intriganti, rappresentavano i maggiori propagatori della protesta. Il loro pensiero nichilista era sintetizzato nello slogan “sesso, droga e rock & roll”. Il sesso non manca mai. Le band anglosassoni ostentavano con orgoglio, anche nei testi, l’uso di droghe e allucinogeni. A questo proposito, l’autore ricorda alcuni giovani amici artisti che con la libertà e la droga ci hanno rimesso la vita. Erano ventenni di talento, ma troppo fragili per un epoca in cui tutte le certezze erano messe in discussione. L’apparenza iniziò ad avere un ruolo guida in tutti gli aspetti sociali, mentre il contenuto era spesso inesistente o privo di concetti umanizzanti.

I valori trasmessi dai grandi pensatori della storia occidentale venivano derisi. I giovani preferivano gli scrittori allineati alla Beat Generation e i nuovi santi che salivano sui palchi con chitarre, bassi e batterie. Attila era uno di loro e, pur ammettendo che una bella rinfrescata sociale era necessaria, descrive la trappola in cui sono caduti milioni di giovani. A partire da quegli anni i piagnoni fanno parte dei gangli sociali più rilevanti, dalla finanza alla politica, dalla magistratura al mondo dello spettacolo. L’Io egoistico iniziò la travolgente cavalcata contro i concetti di famiglia, dignità, rispetto e compassione.

Senza fare sconti a nessuno, nemmeno a sé stesso, Attila riporta brevemente i testi di alcuni personaggi che nelle ultime decine d’anni di attività musicale e letteraria hanno plasmato le menti delle ultime generazioni. Tra molte altre informazioni, un capitolo è dedicato all’attualità, dove l’autore descrive i mesi dei lockdown, o meglio, dei micidiali coprifuoco, le incongruenze e i drammatici errori dei governanti. Ci sono passaggi molto interessanti che aprono la porta su scenari inquietanti, che dovrebbero stimolare i lettori a guardare il mondo da una prospettiva diversa da quella imposta dai mezzi di comunicazione. Per non lasciare adito a dubbi, sono riportati i siti internet dei filmati dove si possono verificare i fatti esposti.

Il libro intervista ATTILA – SOPRAVVISSUTO AL SESSANTOTTISMO è acquistabile in tutte le librerie. Su internet, attraverso i siti come IBS, Libreria san Giorgio, ecc.

