L’Impermanenza delle Umane Cose, alla Luce del Divino.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Enrico salvi ci ha mandato questa riflessione sull’impertinenza e la caducità delle umane cose, attingendo a diverse tradizioni. Buona lettura, e meditazione.

§§§

IMPERMANENZA

«Ogni uomo è come l’erba

e tutta la sua gloria è come un fiore del campo.

Secca l’erba, il fiore appassisce

quando il soffio del Signore spira su di essi». (Isaia 40, 6-7)

«D’ora innanzi, […] quelli che usano i beni del mondo [vivano] come se non li usassero pienamente: passa infatti la figura di questo mondo!» (1 Cor 7, 29 – 31).

«A che paragonare questa vita?

Alla scia che man mano scompare

lasciata da una barca che avanza remando

la mattina presto». (Sami no Manzei nel Man’yōshū , 750 d.c.)

L’erba che secca, il fiore che appassisce, la figura che passa, la scia che scompare: è un processo indipendente dal pensiero e dalle parole; se non lo si descrive accade lo stesso. La descrizione è posteriore ad esso e non può che renderne un’approssimazione. Le stelle brillano anche se non lo penso e non lo dico. E quando lo penso e lo dico ne perdo il fascino, perché ne perdo la contemplazione che è visione diretta, non mediata.

Di notevole interesse il paolino “usare come se non si usasse”, omologo al taoista “agire senza agire” (wei wu wei).

***

Può accadere che, all’improvviso, si venga pervasi dal pungente senso dell’IMPERMANENZA, MUJO 無常 secondo lo zen. Gli ideogrammi che si leggono mujo sono di estremo interesse per una seria riflessione, anzi meditazione:

無 MU significa nulla, 常 JO significa invariabile: dunque un invariabile nullificarsi di pensieri e parole (ma anche di atti) che proprio con il loro incessante e provvisorio riproporsi testimoniano il loro inesorabile, incessante nullificarsi: ogni pensiero e parola (e atto) è una scintilla che si spegne nel momento stesso in cui si accende. Così ogni respiro: ogni inspirazione si nullifica per dar luogo alla espirazione che a sua volta si nullifica per una nuova inspirazione e così via: difficile accorgersi di quell’attimo immutabile e mortale! che permette l’attuarsi e il disattuarsi delle due complementari e vitali fasi respiratorie. Anche il pendolo ci mostra il punto fermo senza il quale, ciascuna al loro culmine, le due oscillazioni di “andata e ritorno” non potrebbero darsi.

Grazie a tale possente senso d’impermanenza, emerge con una chiarezza inusitata il processo del tempo che scorre e tutto porta via con sé. Il senso d’impermanenza mette in evidenza il ricordo, che viene coniugato all’imperfetto o al passato prossimo o al passato remoto: ieri ero all’ufficio postale, il mese scorso ho incontrato quella tale persona, cinque anni fa andai in quel tale luogo. In questi tre tempi, dei quali il passato remoto va sempre più ingrandendosi, va a finire tutto ciò che si pensa e si dice (e si fa). E se si aggiunge che anche il corpo è impermanente, poiché il deterioramento conduce inevitabilmente alla sua scomparsa, può sorgere la domanda:

cos’è che RESTA? ovvero: cosa c’è di IMMUTABILE?

Secondo lo zen, IMMUTABILE, o anche IMPERTURBABILE, è detto FUDO 不動: FU 不: senza, non; DO 動: movimento, mutamento.

Com’è facile comprendere si tratta di due concetti universali, poiché riguardano ogni uomo che calca la terra, indipendentemente dalla sua religiosità o meno: impermanenza e immutabilità, mujo e fudo, rappresentano i due poli del Mistero della vita, entrambi inafferrabili dal pensiero e dalle parole (e dagli atti), e tuttavia evidente nel simbolo della Ruota.

Cos’è che RESTA? ovvero: cosa c’è di IMMUTABILE?

È una domanda che s’impone con veemenza, che non si accontenta di alcuna risposta preconfezionata ed anzi la vede come una prigione. Per descrivere tale domanda la si deve pensare ed esprimere in parole, ma essa precede irriducibilmente il pensiero e le parole che non possono renderne davvero conto: essa è lì, anzi qui, anche senza di essi, ingombrante come una montagna. È un sentire che non essendo pensiero e parole non può essere ridotto a/da pensieri e parole, e che può essere soddisfatto soltanto travalicando il continuo scorrimento del pensiero e delle parole. Ciò che è in movimento in nessun modo può davvero cogliere e spiegare ciò che è fermo, e, al massimo, ne può accennare.

Anche il pensiero scritto non sfugge all’impermanenza: “scritto” è participio passato, e poi, ancora, ieri scrivevo, lo scorso mese ho scritto, cinque anni fa scrissi. D’altronde, ciò che il sottoscritto sta pensando e scrivendo, gerundio presente, sta inesorabilmente e immediatamente trascorrendo (mujo), e la stessa sorte, carissima Lettrice e carissimo Lettore, sta subendo, proprio ora, ciò che state leggendo! Ve ne state accorgendo? E allora: cos’è che RESTA? Cos’è FUDO? Ma state attenti: anche la domanda è già volata via! Non avete alcun punto d’appoggio né nel pensiero né nelle parole che non potete trattenere! E non fatevi ingannare dal fatto che potete replicare: anche ogni replica vola via! E attenzione anche alle “idee fisse”, che invece sono volatili!

Il senso dell’impermanenza evidenzia come la mente, o, se si vuole, l’anima, non è fatta di pensieri e parole, bensì di una sostanza fine e delicata che è di per sé, e perciò indipendente da pensieri e parole (e atti), che per essa costituiscono puri accidenti, proprio come le immagini lo sono per lo specchio su cui si susseguono. E come lo specchio È, anche senza gli oggetti che vi si riflettono, così la mente, o anima, È, anche senza il pensiero e le parole (e gli atti) che altrettanto vi si riflettono. Anzi tanto più È, ossia tanto più ritrova (conosce!) se stessa, quanto meno pensa e parla (e agisce). La mente, o anima, È, perché ha ricevuto il suo essere dall’“Essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra” (Catechismo di san Pio X): non c’è aggiunta di pensiero e parole che possa “valorizzarla” o che possa aggiungerle qualcosa che le manca.

Sia detto a scanso di equivoci: non c’è nulla da obiettare circa la mente, o anima, che si senta appagata da risposte preconfezionate, religiose o scientifiche che siano, e ripone in esse la sua fede poiché le ritiene vere, ma ciò non autorizza ad obiettare nei confronti di una mente, o anima, che di fronte all’insorgere prepotente del senso d’impermanenza, non può accontentarsi delle risposte preconfezionate, senza per questo metterle in dubbio o rinnegarle. Semplicemente, esse non le bastano. C’è una sete che può essere soddisfatta soltanto da Ciò che è oltre la relatività del pensiero e delle parole, ossia dall’Acqua pura dell’Assoluto.

Il simile cerca il simile: il sentire non è un pensare e meno ancora un parlare, quindi nessun pensiero e nessuna parola può corrispondergli e rispondergli. Nulla di determinato, come il pensiero e le parole, può davvero render conto dell’interminato qual è l’Assoluto. Il pensiero e le parole determinano (pretendono di determinare) l’Assoluto, ma così facendo lo relativizzano perché lo costringono (illusoriamente) in formule.

Etimologicamente, il descrivere è un copiare, un figurare col disegno e con lo scritto, un tracciare, vale a dire un porre in una forma, un perimetro, un inquadramento, un limite. Invece l’Assoluto, come ce lo presenta ancora l’etimologia, è lo Sciolto, il Libero, l’Indipendente, esente da vincoli e limitazioni. L’Assoluto è inconcepibile, ed il pensarne, parlarne e scriverne vuol dire, infine, coprirlo e sostituirlo con una coltre fumogena.

Di qui l’importanza di liberarsi del relativo, cioè tanto del pensiero concettuale e immaginativo quanto delle parole, ciò esigendo un’immergersi o un elevarsi verso l’Assoluto attraverso il raccoglimento silenzioso, onde propiziare una decantazione del pensiero e delle parole, cioè della discorsività, come anche dei desideri, compreso quello … dell’Assoluto! giacché è il desiderio che crea la distanza, la separazione.

L’immersione o elevazione verso l’Assoluto è resa alla perfezione dalla “fuga di solo a Solo” di cui in Plotino. E se l’Assoluto coincide con il Verbo, ecco che l’enigmatica espressione (il koan!) di san Paolo, del tutto oltre la portata della ragione, rivela la potenza che sgretola la barriera del pensiero e delle parole:

«Non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me»:

CHI dice questo?

Impossibile rispondere dalla periferia con la ragione, con il pensiero, con le parole: soltanto dal centro, per l’abbinamento della contemplazione e della Grazia, può trovarsi la Risposta ricreatrice, divinizzante e impronunciabile: il Nome di Dio.

“Se, infine, siamo stati creati figli di Dio, noi siamo anche stati creati divini”. (Agostino, Salmi)

§§§

