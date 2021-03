Austria. 350 Preti: “Continueremo a Benedire le Coppie Omosessuali”.

(Helmut Schüler – APA/Robert Jäger)

Marco Tosatti

Come era prevedibile, il mondo cattolico che parla tedesco sta reagendo alla messa a punto della Congregazione per la Dottrina della Fede, approvata dal Pontefice regnante, in merito alla proibizione di benedire le coppie dello stesso sesso. Mentre si stanno preparando le reazioni nel Sinodalen Weg tedesco dall’Austria hanno protestato vivacemente i preti di “Iniziativa dei Pastori”. Vediamo come (nella nostra traduzione…).

Iniziativa dei pastori: benedire le coppie omosessuali

Con il titolo “Chiamata alla Disobbedienza 2.0”, l’iniziativa dei pastori austriaci ha chiarito in un comunicato stampa di martedì: “Continuiamo a benedire le coppie dello stesso sesso”. Con questo, l’iniziativa ha reagito a un corrispondente decreto del Vaticano di lunedì.

In esso, la Congregazione per la Dottrina della Fede aveva dichiarato che non ci poteva essere alcuna benedizione delle unioni omosessuali secondo l’insegnamento cattolico. “Noi membri della Iniziativa dei pastori siamo profondamente inorriditi dal nuovo decreto romano che cerca di proibire la benedizione delle coppie amorose dello stesso sesso”, dice il comunicato.

Si tratta di una ricaduta in tempi “che avevamo sperato di aver superato con Papa Francesco”. Noi continueremo – in unione con tanti – a non rifiutare qualsiasi coppia amorevole che chiede di celebrare la benedizione di Dio, che sperimenta ogni giorno, anche nel culto”. La realtà ha dimostrato da tempo, ha detto, “che le coppie dello stesso sesso unite nell’amore possono benissimo celebrare la benedizione di Dio anche ecclesiasticamente. Una teologia all’avanguardia fonda questa pratica responsabile”.

L’iniziativa protesta con veemenza l’affermazione che le coppie di amanti dello stesso sesso siano accusate di non far parte del piano divino. “Qui si cerca di minare la realtà della creazione con presunzioni dogmatizzanti. Deploriamo profondamente che questo decreto, che cerca di far rivivere lo spirito di tempi che si speravano passati, allarghi ulteriormente la frattura tra la burocrazia romana e la Chiesa vissuta sul terreno”. La lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha detto, colpisce molti cristiani sulla testa e nega e scredita “il messaggio liberatorio di Gesù”.

Movimento di sacerdoti e diaconi cattolici

L’Iniziativa dei Pastori è un movimento austriaco di sacerdoti e diaconi cattolici di rito romano che sostengono nuove vie nella Chiesa. Secondo le loro stesse dichiarazioni, i loro obiettivi sono “parrocchie vivaci, strutture sinodali contemporanee della Chiesa e, soprattutto, una chiesa universale credibile e aperta che si concentra sul servizio sincero alle persone”.

Fondata nell’aprile 2006 da nove sacerdoti, l’iniziativa vanta ora circa 350 membri provenienti dai ranghi della Chiesa cattolica romana tradizionale. Più di 3.000 laici e laiche sostengono il movimento di riforma intorno a padre Helmut Schüller.

Tag: austria, iniziativa dei pastori, lgbt, nozze gay



Categoria: Generale