Vuelo Papal: si no es Posible Hacer Preguntas al Pontífice. Il Sismografo.

Marco Tosatti

Muy estimados Stilumcuriales, nos parece interesante relanzar – ya que muchos de ustedes no lo habían visto, este artículo de Il Sismografo, que ciertamente no puede ser acusado de constituir una voz crítica respecto al papa Bergoglio. No queremos agregar ningún comentario, que sería hasta demasiado fácil, a lo que ustedes van a leer. Buena reflexión.

El lunes pasado, después de 15 meses, el papa Francisco, al final de su Peregrinación Apostólica a Irak, hermosa, llena de significados, gestos y enseñanzas muy actuales y apremiantes, se reunió con 75 periodistas alistados para dar cobertura mediática mundial a este importante evento que parecía prometedor desde que san Juan Pablo II lanzó su proyecto en el año 2000: ser el primer Obispo de Roma en pisar la tierra del padre común Abraham, fundamento histórico de las religiones definidas como monoteístas abrahámicas. Después de 21 años el papa Francisco ha cumplido el deseo del Papa Wojtyla y con los periodistas, en el avión que le llevaba de vuelta a Italia, habló largamente de ello, 45 minutos (Video Vatican News – Youtube). El Papa, después de una breve introducción, respondió ocho preguntas, todas ellas centradas en el viaje que acababa de realizar. [1]

En un momento dado, Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, dijo textualmente: “La última (pregunta) es de Catherine Laurence Marciano, de AFP”. Después, luego de la octava respuesta, el Santo Padre concluyó así: “¡Les deseo un buen final de viaje y les pido que recen por mí, que lo necesito! Gracias”. (Transcripción íntegra oficial de la conferencia de prensa).

Así, los numerosos temas sobre los que el Papa no dio ninguna respuesta o no hizo ninguna reflexión, como los casos de los cardenales Becciu y Comastri, de fray Enzo Bianchi, sobre la nueva Constitución Apostólica en preparación desde hace más de cinco años, sobre las últimas reformas anunciadas por el Motu proprio, etc., no fue -como muchos dicen- una falta de imaginación o de curiosidad o desinterés por parte de los periodistas presentes en el avión. Los cinco grupos lingüísticos habían preparado y presentado sus 10 preguntas, dos por grupo, y se les dijo: la primera ronda de preguntas debe referirse sólo a las relativas al viaje y luego, en la segunda ronda, se pueden hacer las otras preguntas. Estas “otras” tocaron temas como Biden y el Vaticano, el asunto Becciu, el lío de la Fábrica de San Pedro y la situación del cardenal Comastri, el largo congelamiento del prefecto Ganswein, la nueva Constitución Apostólica y el Consejo de Cardenales, etc.

Perché il Papa ha chiuso la conferenza stampa con l’ottava risposta, lasciando fuori molte importanti questioni sulle quali le gerarchie cattoliche e i cattolici in generale desiderano chiarimenti e trasparenza?

Semplicemente perché il Papa ha voluto rispondere solo a certe domande. E’ un suo diritto così come è un diritto dei cattolici conoscere sempre la verità sulla loro Chiesa, verità che aiuta a mettere fine al chiacchiericcio che ultimamente ha raggiunto livelli inediti e insidiosi.

¿Por qué el Papa cerró la rueda de prensa con la octava respuesta, dejando fuera muchas cuestiones importantes, sobre las cuales las jerarquías católicas y los católicos en general desean aclaración y transparencia?

Simplemente porque el Papa quería responder sólo a ciertas preguntas. Es su derecho, al igual que es el derecho de los católicos a conocer siempre la verdad sobre su Iglesia, verdad que ayuda a poner fin a la charlatanería que últimamente ha alcanzado niveles insidiosos y sin precedentes.

***[1] Encuentro con los periodistas Breve introducción del PapaPreguntas dei:1. Imad Abdul Karim Atrach (Sky News Arabia)2. Johannes Claus Neudecker (agencia de prensa alemana Dpa)3. Eva María Fernández Huescar (Cadena Cope 31H)4. Aaron Patrick Harlan (The Washington Post)5. Philippine de Saint Pierre (M.C. KTO)6. Stefania Falasca (Avvenire)7. Sylwia Wysocka (PAP – Agencia de Noticias Polaca)8. Catherine Laurence Marciano (AFP)

Publicado originalmente en italiano el 11 de marzo de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/03/11/volo-papale-se-non- e-possibile-fare-domande-al- pontefice-il-sismografo/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

