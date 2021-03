RVC: Papa Francesco come Francesco? La Chiesa l’ha Asfaltata…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Romana Vulneratus Curia (RVC in breve) ha letto l’incipit del commento che Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica, ja pubblicato oggi su detto quotidiano. E complice l’anniversario dell’elezione di Jorge Mario Bergoglio al Soglio di Pietro, ci ha inviato questa riflessione. Buona lettura.

§§§

RVC a Tosatti. Bergoglio è un architetto della scuola di architettura di Eugenio Scalfari o un architetto della scuola di SanFrancesco d’Assisi?

Caro Tosatti, sono ad un ritiro spirituale, ma ho potuto leggere su La Stampa l’intervista a Papa Francesco. Direi che è una perfetta, scontata e strampalata conclusione di un pontificato che ha cambiato il mondo intero. Non ho invece potuto leggere per intero (ma solo la parte allegata) l’articolo di Scalfari su Repubblica, ma le prima dieci righe bastano per capire le successive, Eugenio Scalfari sembra che voglia esser “stigmatizzato ” dal suo “unico dio”.

Anche sul Corriere c’è una intervista di totale adulazione, se non di esaltazione, di tal padre Enzo Fortunato, francescano, anche lui alla ricerca di esser stigmatizzato, ma da Bergoglio.

Il 13 marzo del 2013 viene eletto in Conclave il “dono di Dio” e di Scalfari: Jorge Bergoglio Papa.

Son passati otto anni, 8 anni che grazie a Bergoglio hanno cambiato il mondo intero.

Otto lunghi anni di strazio del cuore e dell’intelletto…

Le sofferenze del 2020, e mesi seguenti, dovute al Covid e al lockdown, non son nulla comparati a questi 8 anni esaltati gnosticamente dai vari Eugenio Scalfari e opportunisticamente da tutti gli altri lacchè inconsapevolmente ansiosi di fare prima o poi la fine dell’ex priore di Bose.

Dice al Corriere padre Fortunato, direttore della sala stampa del convento di Assisi, che Bergoglio, come san Francesco ha sentito la voce del Signore dirgli: “Francesco, va e ripara la mia chiesa…”.

Ora in 800 anni, interpretazioni su questo invito del Signore, ne son state fatte fin troppe. Ma vale sempre le pena ricordarle. A parte l’interpretazione (un po’ ironica e scontata ) di fare il muratore e ricostruire muri e tetto, ne esistono altre.

La prima è l’invito a riparare se stesso, essendo il corpo il Tempio di Dio.

La seconda è riparare la Chiesa (la dottrina,la sua missione, la sua santità…).

La terza è riparare il luoghi sacri, la Terra Santa.

La quarta è riparare il simbolo del Natale (con il presepio).

Beh, senza dubbio Bergoglio ha fatto sue le interpretazioni dell’invito di Gesù a san Francesco ricordato da padre Enzo.

Sempre ignorando l’interpretazione a farsi “muratore”, ha senza dubbio ottemperato agli altri inviti.

Ha lasciato oltraggiare dai vari card. Mc Carrick il corpo, Tempio di Dio.

In Terra Santa ha fatto il contrario di San Francesco oltraggiandone la memoria. In Piazza San Pietro con il presepio 2020 ha oltraggiato il presepio di Greccio di San Francesco.

Ma sul secondo invito del Signore a San Francesco riferito alla riparazione della Sua Chiesa, abbiamo qualcosa di più da osservare.

In otto anni, non solo non ha riparato neppure una tegola della Chiesa del Signore, ma ha preso una ruspa e l’ha rasa al suolo ed al suo posto ha costruito una discoteca.

Ma ha realizzato questa opera di architettura con il Magistero, affinché le nuova fondamenta resistano anche ai terremoti.

Con Evangelii Gaudium ha abbattuto la miseria morale sostituendola con quella materiale. Con Amoris Laetitia ha abbattuto la necessità di saper resistere alle tentazioni.

Con Laudato Sì ha affossato la centralità dell’uomo voluta dalla Genesi.

Con Fratelli Tutti ha negato la Dottrina Sociale della Chiesa.

Con tutte le altre cose fatte, dette, sussurrate, incoraggiate o lasciate fare e lasciate dire, ha completato l’opera.

Ora può tranquillamente chiedere a Eugenio Scalfari l’indirizzo di qualche architetto e di qualche “ impresa di muratori” per ricostruire il tempio auspicato dallo stesso.

RVC

§§§

