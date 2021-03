Mons. Ics: Viganò ci Aiuti a Scoprire Che Cosa Portò BXVI a Dimettersi.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. Ics ha letto l’intervista che mons. Viganò ha rilasciato a Radio Spada, e ci ha inviato questa sua riflessione, che pensiamo sia molto interessante, perché riporta il focus della discussione sul punto cruciale: l’abbandono di Benedetto XVI, un gesto che ha sconvolto Chiesa e mondo, e di cui ancora oggi subiamo le conseguenze. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti.

Condivido lo spirito ed il contenuto dell’intervista fatta a mons. Viganò, che non va lasciata cadere; questa intervista deve diventare un progetto, quello di indagare sugli avvenimenti finali del febbraio 2013.

E pertanto ringrazio ancora una volta S.E.R. mons. Viganò per il suo coraggio e determinatezza.

Se oggi abbiamo ancora la possibilità di riflettere e parlare di quanto avvenne l’11 febbraio 2013 è praticamente solo grazie a Viganò che “tiene accesa” la luce sull’avvenimento che ha cambiato il mondo otto anni fa, le cui ragioni vere, peraltro mai date né realmente investigate, si vorrebbero sotterrare o cancellare.

E’ evidente il perché. Con la rinuncia di Papa Ratzinger l’intera Chiesa cattolica rinunciava ad essere Autorità Morale nel mondo.

Con la rinuncia di Ratzinger il mondo intero crolla.

Con questa intervista Viganò sembra aver scelto la sua prossima missione: quella di voler sapere e spiegare cosa è successo e perché…

Perciò in questa intervista tocca due argomenti che sono la chiave per capire cosa accadde.

Primo-il ruolo del suo segretario e del Segretario di Stato.

Secondo – a che cosa servì, e a quali conclusioni arrivò la Commissione Herranz.

Farei due considerazioni.

La prima. Io non credo che il sentimento di “sindrome di Stoccolma” sia stato equivalente nei confronti di Bertone e Gänswein. Gänswein fino all’uscita dei documenti che diedero avvio a Vatileaks era stato fedele e devoto servitore di Benedetto; è immediatamente dopo che cambiò di 180 gradi.

E da quel momento cambiò anche atteggiamento con chi aveva dimostrato di saper controllare persino il Papa. Certo mons. Viganò capisce cosa intendo.

Seconda considerazione: la commissione Herranz.

Sono certo che il card Herranz sia un sant’uomo e sia stato estremamente accorto nel lavoro svolto, ma il risultato pratico è stato irrilevante.

Perché? Il vero ed unico risultato del lavoro di un anno della commissione è stato la decisione di rinuncia di Ratzinger, senza spiegazioni.

Ma scherziamo? Un rapporto Herranz che porta il Papa alla rinuncia e cambia il mondo resta segretato?

Certo direte, sarebbe dirompente, come l’ultimo mistero di Fatima, farlo conoscere. (ricordate chi lo negò in televisione a Porta a Porta?).

La commissione doveva indagare sull’uscita dei documenti, sui responsabili, sui gruppi di potere trasversale in Curia, su specifici personaggio ben identificati e sulle loro azioni ed intenzioni, ecc.

In pratica doveva spiegare a Benedetto chi erano i nemici all’interno, come operavano, con quali connessioni esterne.

Ha ragione mons. Viganò, taluni avevano chiesto di deporre, ma alcuni son stati ignorati, altri scoraggiati a farlo.

So di un importantissimo personaggio con un ruolo estremamente significativo in quel contesto, che chiese di essere interrogato; gli fu persino fatto sapere di prepararsi e preparare dei dossier, ma l’interrogatorio non ebbe mai luogo.

Anzi, ad alcuni organi di stampa molto “domestici” fu detto che era stato interrogato ma non aveva fornito nessuna informazione rilevante.

Credo che ciò che è avvenuto nel periodo 2011 – 2013 non sia ancora stato spiegato e non lo sarà mai se anche un mons. Viganò desistesse.

Capite perché Viganò è stato ed è così denigrato e fatto oggetto di intimidazioni?

Perché si teme che affronti – presto mi auguro – il tema “rinuncia” di Ratzinger e arrivi a ottenere, finalmente, delle spiegazioni.

Per questo motivo si cerca di togliergli credibilità.

Se ancora qualcuno ritiene che sia importante sapere perché Benedetto XVI si dimise, è indispensabile, ripeto, indispensabile sapere cosa fu spiegato al Papa nelle terza ed ultima riunione con la Commissione Herranz, presumibilmente avvenuta tra il 6 ed il 10 febbraio 2013.

La storia “imposta “ che Ratzinger si è dimesso per stanchezza, è insostenibile.

Grazie a mons. Viganò, siamo ancora qui a parlarne, dobbiamo parlarne, vogliamo parlarne.

Quello che è avvenuto l’11 febbraio 2013 non ha solo cambiato la chiesa, ha concorso a cambiare il mondo intero. E’ anche certo che finché il Papa è Bergoglio il famoso scatolone che Benedetto gli consegnò resterà chiuso in un magazzino sigillato; magari è anche già stato censurato, affinché non si faccia mai luce sulle vicende che hanno cambiato un pontificato, la Chiesa e il mondo cattolico intero, ma avvantaggiano i nemici stessi della chiesa.

Ma se mons. Viganò non perde coraggio e determinatezza, forse potremo capire tanti altri misteri coevi e successivi al febbraio 2013.

Per il bene della Chiesa e del mondo intero.

Mons. Ics

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: bretone, BXVI, dimissioni, gaesnwein, ics, vigano



Categoria: Generale