Deotto. La Sceneggiata di Mattarella Vaccinato Olezza Tanto di Regime.

Marco Tosatti

Carissimi amici e nemici di Stilum Curiae, l’amico Paolo Deotto condivide con noi questa mesta riflessione sulla mitopoietica che avvolge il business dei “vaccini” – permettetemi le virgolette – che stanno iniettando ad ampi strati della popolazione, e i cui effetti, e la cui efficacia, potremo conoscere se tutto va bene non prima di un paio di anni. Grazie a Paolo Deotto per il suo commento sulla sceneggiata stile informazione cinese ai tempi di Mao, Il Grande Timoniere, e buona lettura.

§§§

Il regime ha sempre bisogno di miti. Certo, se la materia prima con cui costruire i miti è un po’ scadente, bisogna accontentarsi di risultati modesti, ma del resto viviamo in un’epoca di decadenza morale e intellettuale e quindi non possiamo pretendere troppo.

Siamo già stati edotti sul fatto che Draghi è tanto umano, come direbbe il rag. Fantozzi. Addirittura, ogni tanto va a fare la spesa, da solo o con sua moglie, e qualche bottegaio zelante ci ha anche informato sui suoi gusti. Ciò è davvero molto bello.

Ma adesso siamo ancora più contenti, perché abbiamo saputo che Mattarella, sì, proprio quel signore che soffre di una marcata allergia per le elezioni e che fa il Presidente della repubblica, è andato a fare la vaccinazione. Fin qui, la cosa potremmo risolverla con un bel “Ma chi se ne frega!”, ma attenzione, l’informazione di regime ci rende noto che Mattarella ha atteso il suo turno come tutti i comuni mortali e ci fornisce anche una foto del presidente seduto, in attesa di ricevere il vaccino. Naturalmente, si sottolinea, Mattarella si è vaccinato ora, solo perché era il suo turno, data la sua età. Quindi, nessun privilegio, nessuna prevaricazione. Evviva!

Naturalmente non possono mancare le interviste ad altri vaccinati, che esprimono tutta la loro ammirazione per questo comportamento così democratico. Solo un inguaribile maligno potrebbe pensare che siano interviste pilotate!

Chiedo scusa, sarò un incontentabile, inguaribile e maligno, ma personalmente questa sceneggiata mi ha dato profondamente fastidio.

Perché Mattarella non si è fatto il suo bravo vaccino al Quirinale, ma ha sentito il bisogno di giocare al “cittadino qualsiasi”, che non è e, dirò di più, non deve essere?

Al di là di ogni giudizio sul Mattarella politico, e di giudizi su di lui ne ho espressi abbastanza, comunque il nostro ricopre una carica istituzionale di alto livello. Ogni suo movimento è ovviamente, e doverosamente, seguito da un gran numero di persone che devono garantire la sua sicurezza, nell’interesse non solo suo, ma dell’Italia, che non può rischiare un attentato, magari a opera di qualche esaltato, contro il Presidente della repubblica. Ripeto, qui non parlo di Mattarella, ma piuttosto del Presidente della repubblica, chiunque sia a ricoprire pro-tempore la carica.

Per la sua sceneggiata di “persona del popolo”, Mattarella ha di certo messo in movimento tutto l’apparato organizzativo e di sicurezza del Quirinale. Le foto del Presidente seduto “in mezzo alla gente” non ci dicono quanti uomini fossero comunque impiegati e allertati per realizzare lo spettacolo.

La vaccinazione poteva essere fatta senza problemi al Quirinale. Ma poiché siamo lietamente sulla strada del regime, anzi, a ben guardare, siamo già in regime, ecco che allora bisogna costruire una immagine paterna, rassicurante, e tanto “democratica”. Pensa, il Presidente è uno come noi!

Se i governanti ti hanno rubato la tua libertà, il tuo diritto di esprimerti col voto, la tua dignità, terrorizzandoti ogni giorno con un martellamento incessante su “contagiati, morti” e ora anche “varianti”, se vogliono importi come vivere, come respirare, chi incontrare, quando uscire di casa… se insomma ti hanno ridotto a un burattino… beh, caro cittadino, lo hanno fatto solo per il tuo bene. Perché sono buoni. Lo vedi. Sono umani, come te. Sono democratici, fanno la fila come te.

Chi è così buono e umano, non può fare altro che il tuo bene. Beh, se non ci credi ci sono sempre le sanzioni amministrative, da euro 400 in su. E in un domani, molto probabilmente, anche il passaporto vaccinale.

Ma tu cittadino, non ti ribellerai. Buono tra i buoni, con dei governanti buoni, sei finalmente felice.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: deotto, mattarella, spallanzani



Categoria: Generale