Il LapTop di Hunter Biden Mette la Famiglia Biden nei Guai. China Connection?

Marco Tosatti

Qualche tempo fa ho ricevuto da una fonte giornalistica di oltreoceano questa mail:

“Un mio contatto, Jack Maxey, ha iniziato da circa due giorni a pubblicare sul suo twitter l’intero Hunter Biden Drive che mostra la corruzione – droga, prostituzione, riciclaggio di denaro, rapporti con la Cina, e così via – del figlio del nostro presidente in carica negli Stati Uniti; e spesso la famiglia Biden è direttamente coinvolta. I mass media sono rimasti per lo più in silenzio su questo materiale, tranne Fox News e il Washington Times, e pochi altri.

Qui c’è uno dei link al contenuto completo, ma visto che si esauriscono rapidamente, il signor Maxey continua a pubblicare nuovi link all’hard disk sul suo twitter: https://twitter.com/JackMaxey1/status/1364645419855265792

Abbiamo bisogno di aiuto. Abbiamo bisogno che i media riferiscano su questo fatto, e cioé che Maxey ha reso disponibile la conoscenza che i Poteri cercano di sopprimere, la verità che abbiamo un presidente che potrebbe essere una minaccia alla sicurezza e ricattabile attraverso suo figlio, ma anche per il suo sostegno pubblico e la copertura di suo figlio.

Quello che vi chiedo è di scaricare il materiale – non ci sono foto in esso, nessuna immagine di pedofilia potenzialmente pericolosa o foto immorali – e di considerare di fare un rapporto su di esso. Per i politici, vi prego di prendere provvedimenti affinché il materiale venga analizzato.

Proprio mentre stavamo esaminando i files, per cercare di orientarci nella montagna di materiale, abbiamo visto che Maike Hickson, di LifeSiteNews ha risposto all’appello pubblicando questo articolo estremamente interessante sui rapporti di Biden con la Cina comunista. Ve lo offriamo nella nostra traduzione. Buona lettura.

§§§

LifeSiteNews ha ottenuto i file del portatile da Jack Maxey, ex co-conduttore di Steve Bannon’s War Room, e una delle prime persone a esaminare il disco rigido. Maxey aveva pubblicato le e-mail dal portatile sulla sua pagina Twitter, che è stata recentemente sospesa.

Il contenuto del famigerato portatile abbandonato, scoperto per la prima volta nel 2019 in un negozio di riparazioni vicino alla casa dei Biden nel Delaware, è stato confermato da Tony Bobulinski, un ex socio d’affari della famiglia Biden. Almeno una e-mail chiave è stata convalidata da esperti di sicurezza informatica, secondo il Daily Caller. Le autorità federali hanno anche segnalato che il portatile è autentico.

Tra le e-mail sul disco rigido ce n’è una inviata da Hunter Biden ai colleghi cinesi nel febbraio 2015, durante la vice presidenza di suo padre, per discutere una “proposta di dipendente BHR da ospitare qui a Washington D.C”.

BHR si riferisce a Bohai Harvest Reserve Partners, un fondo di investimento che Hunter Biden ha co-fondato con aziende cinesi sostenute dallo stato nel 2013. Aveva avuto poco successo nella finanza prima di formare BHR, che ha avuto un notevole sostegno dalla banca centrale cinese.

“Penso che tutti noi riteniamo che sia fondamentale avere qualcuno a questo livello impegnato a tempo pieno per aiutare a coordinare l’input e le comunicazioni dei team statunitensi da e verso Pechino”, si legge nel messaggio. “Questo includerebbe il monitoraggio di tutti gli affari e la consulenza dove il team americano potrebbe aggiungere valore, e mantenere il team di Pechino informato sulla nostra raccolta fondi e altri sforzi”.

L’impiegato cinese avrebbe accesso alle relazioni sulle spese di Hunter Biden e dei suoi partner americani, e la responsabilità per “qualsiasi altro necessario ‘reporting'” o compiti “importanti”, continua l’e-mail. Aggiunge che l’ufficio del nuovo impiegato sarebbe collegato agli uffici della ditta Rosemont Seneca Partners, un partner di BHR guidato da Biden e Christopher Heinz, il figliastro del segretario di Stato americano John Kerry.

“Vorremmo che questa persona fosse assunta e in ufficio a partire dal primo marzo. Una volta che si sia acclimatata qui (10 giorni o giù di lì) lui o lei si recherà in Cina per trascorrere 30 giorni o giù di lì con il team di BHR di Pechino”, afferma la mail.

I soci cinesi di Hunter Biden hanno accolto calorosamente i suoi suggerimenti. “Siamo totalmente d’accordo con i tuoi pensieri”, ha risposto Jason Zhu di BHR.

“Pensiamo che questo accordo sarà molto utile per il nostro deal sourcing e la raccolta di fondi negli Stati Uniti. Il budget è ok per noi, ma la persona che vogliamo assumere dovrebbe essere competente sia in inglese che in cinese, così sarà efficiente per la nostra comunicazione”, ha continuato.

“Lo costringono ad assumere un americano scelto di estrazione cinese chiaramente affidabile per Pechino. Lei ottiene un ufficio accanto al suo con un ingresso esterno separato”, ha detto Jack Maxey in una recente intervista con Eric Metaxas.

“Viene definita come il nuovo direttore delle comunicazioni di Pechino, e cosa fanno con lei dopo averla presa? Immediatamente viene mandata a Pechino per un corso di formazione di diverse settimane sulle comunicazioni”, ha aggiunto. “E cosa deve fare? Imparare ad usare Zoom? Imparare ad usare la posta elettronica? No, sta imparando come comunicare segretamente spionaggio a beneficio dei cinesi”.

Un accesso ravvicinato a Biden e Heinz sarebbe stato naturalmente una grande manna per gli sforzi di spionaggio estesi e ad ampio raggio della Cina. Secondo le e-mail ottenute da LifeSite, Hunter Biden e i suoi colleghi di Rosemont Seneca erano in regolare comunicazione con i massimi funzionari dell’amministrazione Obama, diplomatici stranieri, leader aziendali e civili e, naturalmente, il vicepresidente in carica e la sua famiglia.

Hunter Biden sembra anche aver avuto i numeri di telefono di decine di leader del Congresso e segretari di Gabinetto degli Stati Uniti, grazie ad alcuni aiutanti della Casa Bianca di suo padre.

Una e-mail da Kathy Chung, assistente di Joe Biden, a Hunter Biden nel maggio 2015 contiene inspiegabilmente i numeri di telefono dell’ex presidente Bill Clinton, dell’ex segretario di Stato Hillary Clinton e di diversi membri del Congresso di alto livello.

In un altro messaggio a Biden e Chung, il vice consigliere del vicepresidente, Alexander Mackler, ha inviato i numeri di telefono di 17 membri del gabinetto dell’amministrazione Obama, tra cui il segretario al Tesoro Jack Lew e il segretario al Commercio Penny Pritzker. “Qualsiasi potenza straniera amerebbe avere queste informazioni”, ha detto il generale Michael Flynn a proposito delle email, definendo il contenuto “un ‘tesoro’ di intelligence”.

Una vecchia email pubblicata da Jack Maxey e altre fonti sembrano mostrare che Hunter Biden abbia effettivamente assunto Chung per lavorare per suo padre in primo luogo.

“Grazie per aver chiamato e aver pensato a me. Dopo lo shock iniziale di prendere in considerazione ciò che ha detto … come potrei rinunciare a un’opportunità per il vicepresidente degli Stati Uniti”, si legge in un messaggio inviato da Chung all’account e-mail Rosemont Seneca di Hunter Biden. “Ma quali sarebbero le mie 3-5 responsabilità principali [in ufficio?”, ha chiesto.

Chung rimane nel team di Biden, essendo entrata alla Casa Bianca a gennaio dopo aver lavorato come assistente senior durante la transizione Biden-Harris, secondo POLITICO. Mackler, un consigliere d’affari occasionale per i Biden, ha anche mantenuto un posto con il team di transizione del Dipartimento di Giustizia di Biden.

I legami con lo spionaggio cinese dettagliati nei file del portatile difficilmente sarebbero le uniche connessioni note di Hunter Biden all’attività di spionaggio sostenuta da Pechino. Nei mesi successivi alla sua proposta per un dipendente della BHR con sede a Washington, l’azienda ha chiuso un accordo con un’entità cinese controllata dal governo e coinvolta nel furto di segreti militari statunitensi.

In collaborazione con Aviation Industry Corp. of China (AVIC), BHR ha acquistato nel settembre 2014 la Henniges Automative, con sede in Michigan, leader nella tecnologia antivibrazione per veicoli militari. La transazione senza precedenti è stata valutata a circa 600 milioni di dollari.

AVIC, una società statale che produce jet da combattimento stealth per l’aviazione militare cinese, era stata ripetutamente inserita nella lista nera del governo degli Stati Uniti ed è stata implicata in uno schema pluriennale di successo per rubare asset strategici americani.

L’amministrazione Obama ha comunque autorizzato l’accordo BHR/AVIC, che ha richiesto un’autorizzazione speciale dal ramo esecutivo, permettendo all’AVIC di prendere una quota di controllo in Henniges.

“Questa società Bohai Harvest in cui [Hunter Biden e i suoi soci] erano coinvolti… secondo me, era completamente un’operazione di facciata per acquistare beni strategici negli Stati Uniti”, ha detto Jack Maxey all’Eric Metaxas Radio Show. “Perché [il governo cinese] dovrebbe essere interessato a dare 1,5 miliardi di dollari a due burloni, tre burloni che non hanno affari nella sfera, a meno che non ci fosse qualche altro motivo?”.

Il Managing Partner di BHR, Xin Wang, ha praticamente ammesso quanto sopra, riferendosi a BHR come un “condotto” che aiuta a “facilitare la transazione”.

“Proprio in virtù del fatto di essere [un’entità statale] c’è la percezione – a torto o a ragione – che ci saranno alcuni problemi interculturali”, ha detto. “Avere noi e le nostre risorse globali lì come un investitore finanziario, e servire come un conduit, può facilitare la transazione”.

Il ruolo di Hunter Biden nell’affare Henniges, così come gli altri investimenti discutibili di BHR, sembra aver pagato bene, nonostante le dichiarazioni pubbliche che affermano il contrario. “BHR è stata valutata a 60 milioni di RMB nel novembre 2016. In dollari di oggi equivale a 8,94 milioni di dollari”, ha scritto il broker dealer di Biden Eric Schwerin in una mail del 2018 trovata sul portatile. Le azioni possedute da una delle società di comodo di Biden “sarebbero quindi valutate a 894.000 dollari”, ha aggiunto Schwerin.

“E questo senza neanche prendere in considerazione le future distribuzioni dai guadagni di Henniges” e gli accordi con le aziende sostenute dallo Stato, ha detto Schwerin, descrivendo gli investimenti come “probabilmente redditizi per BHR”.

I legami di Hunter Biden con lo spionaggio cinese non finiscono nemmeno con BHR. Nel 2017, Biden ha accettato di presentare il dirigente energetico ora caduto in disgrazia Patrick Ho come suo avvocato personale, secondo un contratto del valore di 1 milione di dollari. Biden ha descritto Ho, l’ex segretario agli affari interni di Hong Kong, come il “capo spia della Cina” in un audio carico di imprecazioni rilasciato dal National Pulse.

Prima dell’arresto di Ho per il suo ruolo in un complotto di corruzione africana multimilionario, la famiglia Biden aveva lavorato a stretto contatto con la sua azienda, CEFC China Energy. Una mail chiave che lega Joe Biden agli affari cinesi di suo figlio e di suo fratello coinvolge alti dirigenti della CEFC, con i quali i Biden hanno ideato una joint venture chiamata SinoHawk Holdings. Tony Bobulinski, ex CEO di SinoHawk, ha confermato l’autenticità di quella corrispondenza.

§§§

