Lettera Aperta a mons. Ghizzoni, Ravenna, sull’Obbligo del Vaccino.

All’attenzione di Sua Eminenza Mons. Lorenzo Ghizzoni, Arcivescovo di RavennaCervia

Sono un’Insegnante di Religione Cattolica, a cui è arrivata la sua lettera pro-vaccino anti Covid-19.

Mi permetto di fare alcune considerazioni:

-Gli attuali vaccini contro il Covid-19 utilizzano linee cellulari di feti abortiti. Si tratta di aborti volontari e programmati, in quanto i tessuti devono essere pienamente formati, sani e vivi. Vanno, inoltre, esportati in un arco di tempo dai 5 minuti a massimo un’ora, per poter essere utilizzabili. Tale operazione avviene quando il feto è ancora vivo, senza alcuna sedazione.

-Questi vaccini devono essere ripetuti. Inoltre, è sempre più chiaro che, a causa delle varianti, saranno necessari dei richiami annuali, il che significa una perpetua strage di innocenti.

-E’ possibile produrre vaccini eticamente accettabili. Pertanto, i vaccini che utilizzano feti abortiti non sono un passaggio obbligato, ma una scelta scellerata delle case farmaceutiche. Basterebbe, quindi, opporsi a tale barbarie, per spingere le case farmaceutiche, più interessate al guadagno che all’etica, all’uso di altre metodologie di produzione. Si ha, invece, l’impressione che la Chiesa sia più propensa a giustificare e promuovere l’uso di tali vaccini, costruendo argomentazioni morali, che, nei fatti, si dimostrano alquanto fragili e discutibili, che a pretendere un cambio di rotta.

– Gli attuali vaccini contro il Covid-19 sono ancora in fase sperimentale, per cui giudicarne la sicurezza e l’efficacia non è possibile. I test clinici si concluderanno fra il 2022 ed il 2023. Non è dimostrato che tali vaccini proteggano dal contrarre e trasmettere il coronavirus, tanto che i vaccinati devono, comunque, continuare a seguire tutte le misure precauzionali e di protezione. Non si conoscono, inoltre, gli effetti collaterali a lungo termine, né l’impatto sulla fertilità.

– Il tasso di mortalità per Covid-19 non è tale da giustificare l’obbligo di tali vaccini, viste le innumerevoli remore sia etiche sia relative alla loro efficacia e sicurezza.

– I vaccini sono un mezzo di prevenzione, non una cura. Curare il Covid-19 è possibile, se preso tempestivamente. Sta finalmente emergendo come il protocollo previsto dal Ministero della Salute sia errato e dannoso. Numerosi medici, da tempo, denunciavano la cosa e hanno curato i loro pazienti, secondo scienza e coscienza, con ottimi risultati, senza seguire le linee guida imposte dall’alto. Sono stati, però, sistematicamente, inascoltati, se non derisi e minacciati.