8 Marzo, Moglie di Pezzo Grosso: Senza di Me Sarebbe un Pezzo Piccolo….

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, e soprattutto, voi, Stilumcurialesse, quello che segue è indirizzato a voi nella speranza di strapparvi un sorriso, magari ironico, e magari un po’ melanconico. Buona lettura.

§§§

Son certa caro Tosatti di riuscire a far sorridere un po’ tutti con una considerazione evidentemente paradossale e provocatoria.

Pertanto sia chiaro che questo commento non è serio, è ironico, per testare provocatoriamente la sensibilità delle lettrici di Stilum Curiae.

Dopo aver sentito per tutta la giornata di ieri 8 marzo le scemenze spiegate con convinzione da parte di illustrissime donne e compiacentissimi maschietti, credo sia il momento di dichiarare il 2021 l’anno di inizio dell’era del maschio e naturalmente della fine della donna e della civiltà della Genesi.

Ben sappiamo che ci son quattro tipi di Creazione, quella dell’universo, quella della vita sulla terra, quella dell’uomo, quella della donna.

La donna è stata creata per ultima, volendo probabilmente un divina riflessione piuttosto impegnativa…

Nel Paradiso Terrestre era la donna che lavorava, parlando con i serpenti e cogliendo i frutti dagli alberi di mele, l’uomo si limitava a sonnecchiare e mangiare mele, meglio se già sbucciate.

Dopo la cacciata dal paradiso, fu l’uomo ad essere punito per aver oziato nel Paradiso Terrestre e non aver cacciato serpenti e provveduto ad alimentare la donna con altri frutti che non fossero mele.

L’uomo dicevo, fu punito dovendo, lavorare e sgobbare.

Mentre invece la donna fu condannata a stare buona buona, in disparte, al caldo davanti al fuoco a pensare ad allevare i figli e preparare la cena.

Troppo pericolosa la donna quando prende potere ed iniziativa, riesce a cambiare le prospettive dell’intera Creazione…perbacco!

Il Creatore deve aver pensato di darle occupazioni tali da non compromettere più il suo disegno. Così fu il maschio che la mattina doveva uscire dalla grotta con la clava per cercare il dinosauro da arrostire per sfamare moglie e figli, genitori e suoceri, nonni e nonne.

E a volte non tornava se si scontrava con un dinosauro un po’ più smart dell’essere umano. È da allora che l’uomo sogna di mandare fuori dalla grotta la signora e stare lui a cullare i bimbi davanti al fuoco.

Ci volevano la Boldrini e la Fedeli per riuscirci? Se ne andassero ‘ste due a cacciare il dinosauro, non avrebbero neppure bisogno di armi per farlo secco, basterebbe che lo mirassero negli occhi e si togliessero la mascherina all’improvviso….

Il fanatismo ideologico gender femminista ha scopiazzato l’anti razzismo, assimilando le rivendicazioni a quelle razziste: <se non ho potere è perché sono donna, se non guadagno quello che voglio è perché sono donna, se sono licenziata è perché sono donna, ecc. A questo punto, se mi sento sfigata e/o incapace divento femminista…?>. Wow!

Scusi Tosatti una riflessione seria. Ma se ciò fosse vero, se la donne venissero discriminate per scelta mascolina, perché ciò non avviene e non è vero nel settore privato che mirando “egoisticamente” al proprio vantaggio valorizza chi merita di esser valorizzato prescindendo da sesso e razza?

Invece ciò è vero nel settore pubblico e para-pubblico (pubblica amministrazione, partiti politici, università, Rai…) dove la meritocrazia è sconosciuta. E’ curioso, no? Chi chiede potere per le donne sono le donne con potere immeritato: le Boldrini, le Fedeli, ecc.

Ma il vero paradosso sta nel fatto che fra poco nasceranno gruppi di femministe che si batteranno per i diritti del maschio, scommettiamo?

Se no che faranno e come faranno?

Moglie e signora di Pezzo Grosso, che se non mi avesse sposata sarebbe rimasto un “pezzo piccolo”, irrilevante.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: 8 marzo, genesi, moglie



Categoria: Generale, Pezzo Grosso